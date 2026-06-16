Κρήτη: Τρεις συλλήψεις οδηγών ταξί στο Λασίθι για υπερχρέωση κομίστρου

Snapshot Τρεις οδηγοί ταξί στο Λασίθι συνελήφθησαν για είσπραξη κομίστρου μεγαλύτερου από το επιτρεπόμενο.

Οι συλλήψεις έγιναν κατά τη διάρκεια στοχευμένων τροχονομικών ελέγχων από το Τμήμα Τροχαίας Αγίου Νικολάου.

Οι οδηγοί προσπάθησαν να εισπράξουν υψηλότερο κόμιστρο από αυτό που έδειχνε το ταξίμετρο και η απόδειξη.

Σε βάρος τους βεβαιώθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις.

Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν για την ενίσχυση της ασφάλειας των πολιτών στις μετακινήσεις. Snapshot powered by AI

Για είσπραξη κομίστρου μεγαλύτερου του επιτρεπόμενου συνελήφθησαν τρεις οδηγοί ταξί στο Λασίθι, στο πλαίσιο στοχευμένων τροχονομικών ελέγχων για την αντιμετώπιση παραβατικών συμπεριφορών στον κλάδο των επαγγελματιών οδηγών.

Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν χθες, Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026, από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Αγίου Νικολάου. Κατά τη διάρκεια αυτών, συνελήφθησαν συγκεκριμένα ένας 47χρονος, ένας 48χρονος και ένας 25χρονος κατά τον χρόνο που οδηγούσαν ταξί και επιχειρούσαν μετά το τέλος της διαδρομής, να εισπράξουν από τους πελάτες κόμιστρο υψηλότερο από αυτό που αναγραφόταν στο ταξίμετρο και στην εκδοθείσα απόδειξη.

Σε βάρος τους βεβαιώθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις, ενώ την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Τμήμα Τροχαίας Αγίου Νικολάου.

Όπως επισημαίνεται από την ΕΛΑΣ, οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με στόχο την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών στις μετακινήσεις τους.

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