Θεσσαλονίκη: Συναγερμός για την εξαφάνιση της 15χρονης Αγάπης

Snapshot Στις 15 Ιουνίου 2026 εξαφανίστηκε από το κέντρο της Θεσσαλονίκης η 15χρονη Αγάπη Κ.

Το Χαμόγελο του Παιδιού εξέδωσε Missing Alert μετά από αίτημα της οικογένειας λόγω κινδύνου για τη ζωή της.

Η Αγάπη Κ. έχει ύψος 1,76 μ., βάρος 65 κιλά, καστανά μαλλιά και μάτια, και την ημέρα της εξαφάνισης φορούσε τζιν παντελόνι, ροζ μπλούζα και άσπρα παπούτσια.

Οποιοσδήποτε διαθέτει πληροφορίες καλείται να επικοινωνήσει με την Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000 ή με τις αστυνομικές αρχές.

Υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση μέσω της εφαρμογής Missing Alert app. Snapshot powered by AI

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση μιας 15χρονης στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Το Χαμόγελο του Παιδιού εξέδωσε Missing Alert για την ανήλικη η οποία αγνοείται από χθες το πρωί.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού»:

«Στις 15/06/2026, πρωινές ώρες, εξαφανίστηκε από το κέντρο της Θεσσαλονίκης, η Αγάπη Κ., 15 ετών. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση της ανήλικης σήμερα 16/06/2026 και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς της καθώς συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η Αγάπη Κ. έχει ύψος 1,76 μ., βάρος 65 κιλά, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε τζιν παντελόνι, ροζ μπλούζα και άσπρα παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση».

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