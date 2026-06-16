Συναγερμός στα Άνω Λιόσια για την εξαφάνιση 58χρονης

Snapshot Η 58χρονη Πέππα Σταματίνα εξαφανίστηκε στις 15 Ιουνίου 2026 από τα Άνω Λιόσια Αθήνας.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» δημοσιοποίησε τα στοιχεία της κατόπιν αιτήματος της οικογένειας λόγω κινδύνου για τη ζωή της.

Η εθελοντική Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης «Θανάσης Μακρής» και η Κυνοφιλική Ομάδα συμμετέχουν στις έρευνες.

Η Πέππα έχει ύψος 1,65 μ., βάρος 68 κιλά, ξανθά μαλλιά και καστανά μάτια, και φορούσε μαύρη φόρμα, λευκή μπλούζα και μαύρα αθλητικά.

Οποιοσδήποτε έχει πληροφορίες καλείται να επικοινωνήσει με το «Χαμόγελο του Παιδιού» ή την Εθνική Γραμμή Αγνοούμενων Ενηλίκων 1017. Snapshot powered by AI

Στις 15 Ιουνίου 2026, μεσημεριανές ώρες, εξαφανίστηκε η Πέππα Σταματίνα, 58 ετών, από την περιοχή των Άνω Λιοσίων στην Αθήνα.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνισή της και άμεσα προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς της, καθώς συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Από την πρώτη στιγμή κινητοποιήθηκε η ειδική εθελοντική Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης «Θανάσης Μακρής», σε συνεργασία με τη Κυνοφιλική Ομάδα με ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο.

Η Πέππα Σταματίνα έχει ύψος 1.65μ., είναι 68 κιλά, έχει ξανθά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρη φόρμα, λευκή μπλούζα και μαύρα αθλητικά παπούτσια με λευκή σόλα.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

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