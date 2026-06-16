Reuters Institute: To Newsbomb.gr πρώτη επιλογή διαδικτυακής ενημέρωσης στην Ελλάδα για το 2026

Οι τάσεις στον παγκόσμιο Τύπο και στην Ελλάδα όπως αποτυπώνονται στην ετήσια έκθεση του Reuters Institute

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Reuters Institute: To Newsbomb.gr πρώτη επιλογή διαδικτυακής ενημέρωσης στην Ελλάδα για το 2026
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Το Newsbomb.gr είναι η πιο δημοφιλής διαδικτυακή πηγή ενημέρωσης στην Ελλάδα με 25% εβδομαδιαία απήχηση και αύξηση 3% σε σχέση με το 2025.
  • Η εμπιστοσύνη στο Newsbomb.gr αυξήθηκε στο 39%, ενώ η έλλειψη εμπιστοσύνης στο site μειώθηκε σημαντικά στο 26% φέτος από 34% το 2025.
  • Το Mega παραμένει το κορυφαίο τηλεοπτικό κανάλι με 39% εβδομαδιαία απήχηση, ενώ οι εφημερίδες έχουν χάσει σημαντικό κοινό, με μόλις 10% εβδομαδιαία ανάγνωση.
  • Το Διαδίκτυο κυριαρχεί ως πηγή ενημέρωσης με 85%, ενώ τα κοινωνικά δίκτυα ξεπέρασαν την τηλεόραση από το 2020 και το TikTok αναπτύσσεται δυναμικά για ειδήσεις.
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Το Newsbomb.gr κυριαρχεί στο ελληνικό ειδησεογραφικό διαδίκτυο, καθώς σύμφωνα με ετήσια έκθεση του Ινστιτούτου του διεθνούς ειδησεογραφικού πρακτορείου Reuters, που καταγράφει τις τάσεις στον Τύπο σε όλο τον κόσμο αναγνωρίζεται ως η πιο δημοφιλής πηγή ενημέρωσης στην Ελλάδα.

Η διάκριση επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη των χιλιάδων αναγνωστών, με το Newsbomb.gr να καταγράφει την υψηλότερη εβδομαδιαία επισκεψιμότητα μεταξύ των ελληνικών ειδησεογραφικών ιστότοπων.

Σύμφωνα με τα δεδομένα του Reuters Institute για το 2026, το 25% των αναγνωστών επιλέγει το Newsbomb.gr κάθε εβδομάδα για ενημέρωση. Το Newsbomb.gr ενισχύει τη θέση του κατά 3% σε σύγκριση με το 2025 μέσα σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον. Μοιράζεται την πρώτη θέση στην εβδομαδιαία απήχηση online με το in.gr, κάτι που δείχνει ότι βρίσκεται στους πιο ισχυρούς παίκτες της αγοράς. Σε σύγκριση με το 2025, η άνοδος του Newsbomb.gr είναι καθαρή και αξιοσημείωτη.

Στην αντίστοιχη λίστα για τους τηλεοπτικούς σταθμούς, τα ραδιόφωνα και τις εφημερίδες, πρώτο κατατάσσεται το Mega (39%) και ακολουθούν Alpha, ANT1 και ΣΚΑΪ με 31%. Το 18% δηλώνει ότι διαβάζει κάθε εβδομάδα τοπικές εφημερίδες, ενώ ακολουθούν στις προτιμήσεις οι εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας (Πρώτο Θέμα, Η Καθημερινή, Real News, Το Βήμα και Τα Νέα).

Αξιοσημείωτη είναι η άνοδος της εμπιστοσύνης του κοινού στο Newsbomb.gr που φτάνει στο 39%, 5 μονάδες περισσότερο από το 2025. Επίσης, λιγότεροι είναι εκείνοι που δηλώνουν ότι δεν εμπιστεύονται το Newsbomb.gr, καθώς στην κατηγορία «έλλειψη εμπιστοσύνης» καταγράφει σημαντική πτώση 8 μονάδων και από το 34% το 2025, φέτος το ποσοστό αυτό διαμορφώνεται στο 26%.

Ενδιαφέρον έχει η εξέλιξη της επιλογής των πηγών του κοινού για ενημέρωση, την τελευταία δεκαετία (2016-2026). Το Διαδίκτυο, αν και σε πτώση από το 2016, φαίνεται ότι δεν έχει ανταγωνισμό (85%), ενώ από το 2020 τα κοινωνικά δίκτυα έχουν ξεπεράσει την τηλεόραση, η οποία σε μια δεκαετία έχασε 20 μονάδες (46%) στις προτιμήσεις του κοινού.

Η πτώση του έντυπου Τύπου καταδεικνύεται με δραματικό τρόπο την τελευταία δεκαετία, καθώς οι εφημερίδες έχασαν 21 μονάδες και πλέον τις διαβάζει μόλις το 10% του κοινού.

Σύμφωνα με την έκθεση: «Η εμπιστοσύνη στις ειδήσεις στην Ελλάδα μειώθηκε κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες επιπλέον φέτος, φτάνοντας στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 10 ετών, στο 18%. Η εμπιστοσύνη στους πολιτικούς θεσμούς και στα μέσα ενημέρωσης είναι στενά συνδεδεμένη, και αμφότερες βρίσκονται επί του παρόντος σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Οι Έλληνες πιστεύουν κατά συντριπτική πλειοψηφία ότι τα μέσα ενημέρωσης της χώρας υπόκεινται σε αδικαιολόγητη πολιτική και επιχειρηματική επιρροή. Οι τοπικές και περιφερειακές ειδήσεις απολαμβάνουν τη μεγαλύτερη εμπιστοσύνη».

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Η ελληνική αγορά μέσων ενημέρωσης χαρακτηρίζεται από τον κατακερματισμό των ψηφιακών μέσων, την εκτεταμένη χρήση των κοινωνικών δικτύων για την παρακολούθηση ειδήσεων, καθώς και από ένα από τα χαμηλότερα επίπεδα εμπιστοσύνης στις ειδήσεις μεταξύ των 48 αγορών που συμμετείχαν στην έρευνα».

Τα social media παραμένουν βασικό κανάλι ενημέρωσης στην Ελλάδα, με το Facebook να διατηρεί την πρώτη θέση και να καταγράφει τη μεγαλύτερη χρήση για ειδήσεις (52%), σύμφωνα με τον πίνακα του Reuters Institute.

Στη δεύτερη θέση ακολουθεί το Instagram, με 33% για ειδήσεις και 63% στο σύνολο, ενώ το YouTube βρίσκεται στην τρίτη θέση με 32% και 70% αντίστοιχα.

Το TikTok καταγράφει 24% για ειδήσεις και 44% στη συνολική χρήση, επιβεβαιώνοντας ότι έχει πλέον μπει δυναμικά στο ενημερωτικό τοπίο, ειδικά για νεότερα κοινά. Το Viber ακολουθεί με 23% για ειδήσεις και 67% συνολική χρήση, δείχνοντας ότι παραμένει ιδιαίτερα δημοφιλές στην καθημερινή επικοινωνία, ενώ χρησιμοποιείται και ως πηγή ενημέρωσης.

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