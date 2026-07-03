Μίσιγκαν: Τουλάχιστον 2 νεκροί και ένας τραυματίας από πυροβολισμούς σε εμπορικό κέντρο

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Παρασκευής στο Fairlane Town Center στο Ντίρμπορν του Μίσιγκαν, καθώς σημειώθηκαν πυροβολισμοί με αποτέλεσμα τουλάχιστον δύο άτομα να χάσουν τη ζωή τους και ένα ακόμα να τραυματιστεί.

Σύμφωνα με το cbs αυτή τη στιγμή πραγματοποιούνται έρευνες των Αρχών στο εμπορικό κέντρο, ενώ η Αστυνομία ζητά από τον κόσμο να αποφύγει την περιοχή.

Multiple people shot at Fairlane Mall in Dearborn, Michigan. pic.twitter.com/up5dyoYRkL — Open Source Intel (@Osint613) July 3, 2026

«Ζητάμε από τους κατοίκους και τους επισκέπτες να αποφύγουν την περιοχή, ενώ οι αστυνομικοί ασφαλίζουν τον τόπο του συμβάντος και οι ερευνητές διεξάγουν το έργο τους», ανέφερε το αστυνομικό τμήμα της περιοχής σε δήλωσή του.

Το εμπορικό κέντρο τέθηκε σε κατάσταση αποκλεισμού, ενώ οι αστυνομικοί αναζητούσαν τον δράστη. Πηγές ανέφεραν στο Fox 2 News Detroit ότι τουλάχιστον δύο άτομα σκοτώθηκα. Ο ένας χτυπήθηκε στην κοιλιά και ο άλλος υπέστη τραύμα από πυροβολισμό στο κεφάλι. Επίσης ένας περαστικός πυροβολήθηκε κατά τη διάρκεια της αναταραχής.

Η αστυνομία επιβεβαίωσε αργότερα ότι τουλάχιστον δύο άτομα σκοτώθηκαν και ένας άλλος επισκέπτης του εμπορικού κέντρου τραυματίστηκε.

Μια εικόνα που εξασφάλισε το μέσο ενημέρωσης φαίνεται να δείχνει κάποιον να κρατά πυροβόλο όπλο μέσα στο εμπορικό κέντρο.

Η επίθεση φαίνεται να ήταν στοχευμένη, ανέφεραν πηγές στο Fox. Η Αστυνομία του Ντίρμπορν δήλωσε ότι η έρευνά της βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και ότι θα δημοσιοποιηθούν περαιτέρω πληροφορίες μόλις γίνουν διαθέσιμες.

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