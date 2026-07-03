Η Lime εγκαινιάζει στο Ρέθυμνο το νέο σύστημα κοινόχρηστων ηλεκτρικών ποδηλάτων

Η Lime, η μεγαλύτερη εταιρεία κοινόχρηστης μικροκινητικότητας στον κόσμο, ανακοινώνει την επίσημη έναρξη λειτουργίας του νέου συστήματος κοινόχρηστων ηλεκτρικών ποδηλάτων στο Ρέθυμνο, έπειτα από την επιτυχή ολοκλήρωση της δημόσιας διαγωνιστικής διαδικασίας που διενήργησε ο Δήμος Ρεθύμνης.

Η ανάπτυξη του συστήματος, με την αρχική διάθεση 185 ηλεκτρικών ποδηλάτων νέας γενιάς (Gen4 e-bikes), σηματοδοτεί μια σημαντική επένδυση στη βιώσιμη αστική κινητικότητα και αποτελεί ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα προς τη δημιουργία ενός σύγχρονου, λειτουργικού και περισσότερο φιλικού προς το περιβάλλον τρόπου μετακίνησης. Η νέα υπηρεσία προσφέρει σε κατοίκους και επισκέπτες μία αξιόπιστη, ασφαλή και εύχρηστη επιλογή για τις καθημερινές μετακινήσεις, τις διαδρομές αναψυχής και τις μετακινήσεις μικρών αποστάσεων.

Η συνεργασία της Lime με τον Δήμο Ρεθύμνης εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό της Δημοτικής Αρχής για την προώθηση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στην πόλη, ενισχύοντας τη χρήση ήπιων μορφών μετακίνησης και συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός περισσότερο προσβάσιμου, λειτουργικού και ανθρώπινου αστικού περιβάλλοντος.

Η Lime επιλέχθηκε μέσω της δημόσιας διαγωνιστικής διαδικασίας χάρη στη διεθνή εμπειρία της στη λειτουργία συστημάτων κοινόχρηστης μικροκινητικότητας, στα υψηλά πρότυπα ασφάλειας, στις προηγμένες τεχνολογίες διαχείρισης του στόλου και της στάθμευσης, καθώς και στη δυνατότητά της να συνεργάζεται στενά με τις τοπικές αρχές για την ανάπτυξη υπηρεσιών που ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε πόλης.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η Lime θα αναπτύξει στο Ρέθυμνο τα σύγχρονα ηλεκτρικά ποδήλατα Gen4, σχεδιασμένα ειδικά για καθημερινή αστική χρήση, προσφέροντας μία ασφαλή, αξιόπιστη και εύχρηστη επιλογή μετακίνησης για κατοίκους και επισκέπτες.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ασφαλή χρήση και στην υπεύθυνη στάθμευση των ποδηλάτων. Η Lime εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο μοντέλο λειτουργίας που συνδυάζει την ενημέρωση των χρηστών, την καθημερινή επιχειρησιακή διαχείριση και προηγμένα τεχνολογικά εργαλεία, ενώ σε συνεργασία με τον Δήμο Ρεθύμνης μπορούν να καθορίζονται ειδικές ζώνες στάθμευσης και κανόνες λειτουργίας, ώστε η υπηρεσία να παραμένει πλήρως εναρμονισμένη με τις ανάγκες της πόλης και τον σεβασμό του δημόσιου χώρου.

Δήλωση Παναγιώτη Μητρόπουλου – Κουρούβανη, Διευθυντή Επιχειρησιακών Λειτουργιών της Lime Ελλάδας

«Η ανάδειξη της Lime ως αναδόχου του διαγωνισμού του Δήμου Ρεθύμνης για την ανάπτυξη του συστήματος κοινόχρηστων ηλεκτρικών ποδηλάτων αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για την εταιρεία μας και επιβεβαιώνει την αυξανόμενη εμπιστοσύνη που δείχνουν οι ελληνικοί δήμοι σε σύγχρονες και αποδεδειγμένα αποτελεσματικές λύσεις βιώσιμης κινητικότητας.

Ο Δήμος Ρεθύμνης αποδεικνύει έμπρακτα ότι διαθέτει όραμα για το μέλλον των αστικών μετακινήσεων, επενδύοντας σε πολιτικές που συνδυάζουν την καινοτομία, την περιβαλλοντική υπευθυνότητα και τον σεβασμό προς τον πολίτη.

Η Ελλάδα αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για τη Lime και συνεχίζουμε να επενδύουμε στη δημιουργία ισχυρών συνεργασιών με δήμους που επιλέγουν σύγχρονες και βιώσιμες λύσεις μετακίνησης. Πιστεύουμε ότι το Ρέθυμνο μπορεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την ανάπτυξη της μικροκινητικότητας στη χώρα και προσβλέπουμε σε μια μακρόχρονη και ουσιαστική συνεργασία με τη Δημοτική Αρχή και την τοπική κοινωνία, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός ασφαλέστερου, πιο βιώσιμου και περισσότερο προσβάσιμου αστικού περιβάλλοντος».

Δήλωση Δημάρχου Ρεθύμνης Γιώργη Χ. Μαρινάκη

«Ο στρατηγικός σχεδιασμός του Δήμου Ρεθύμνης παραμένει προσηλωμένος στην εφαρμογή πρακτικών και λύσεων που διευκολύνουν την καθημερινότητα των πολιτών, ικανοποιούν τις ανάγκες τους για ασφαλή και ανεμπόδιστη μετακίνηση στην πόλη και ενισχύουν τη βιώσιμη αστική κινητικότητα. Η ανάπτυξη συστήματος κοινόχρηστων ηλεκτρικών ποδηλάτων, εντάσσεται στις πρωτοβουλίες μας για να γίνει η πόλη μας πιο λειτουργική, πιο προσβάσιμη και πιο φιλική προς το περιβάλλον.

Με σεβασμό στον δημόσιο χώρο και με προτεραιότητα την ασφάλεια των χρηστών, επιδιώκουμε να προσφέρουμε σε κατοίκους και επισκέπτες μια σύγχρονη, λειτουργική, πρακτική και περιβαλλοντικά υπεύθυνη επιλογή μετακίνησης.

Το Ρέθυμνο μπορεί και πρέπει να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των πόλεων που υιοθετούν καινοτόμες πρακτικές για ένα πιο βιώσιμο μέλλον».

Δήλωση Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων και Κυκλοφοριακών Θεμάτων Άγγελου Μαλά

«Η λειτουργία ενός οργανωμένου συστήματος κοινόχρηστων ηλεκτρικών ποδηλάτων εντάσσεται στον συνολικό σχεδιασμό του Δήμου Ρεθύμνης για την προώθηση εναλλακτικών και ήπιων μορφών μετακίνησης. Στόχος μας είναι να μειώσουμε την εξάρτηση από το αυτοκίνητο για τις μικρές καθημερινές διαδρομές, να διευκολύνουμε την πρόσβαση σε βασικά σημεία της πόλης και να ενισχύσουμε τη μικροκινητικότητα με τρόπο ασφαλή και Οργανωμένο.

Η συνεργασία με μια εταιρία που διαθέτει την τεχνογνωσία και πιστοποιημένη εμπειρία στον τομέα αυτό δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την μια υπηρεσία αξιόπιστη, σύγχρονη και προσαρμοσμένη στις ανάγκες του Ρεθύμνου, με ιδιαίτερη μέριμνα για την εύρυθμη λειτουργία της πόλης και την προστασία του δημόσιου χώρου».

Αναφορά οχημάτων με μη ορθή στάθμευση

Στο πλαίσιο της διαρκούς συνεργασίας με τις τοπικές αρχές και της δέσμευσής της για την προστασία του δημόσιου χώρου, η Lime παρέχει στους πολίτες τη δυνατότητα να αναφέρουν ηλεκτρικά ποδήλατα που έχουν σταθμεύσει με μη ορθό τρόπο μέσω των ακόλουθων καναλιών: