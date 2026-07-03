Τέιλορ Σουίφτ: Ετοιμάζεται στο σπίτι της φίλης της Τζίτζι Χαντίτ

Snapshot Η Τέιλορ Σουίφτ θα παντρευτεί τον Τράβις Κέλσι στο Madison Square Garden μπροστά σε 1.000 καλεσμένους.

Η τραγουδίστρια ετοιμάζεται για τον γάμο στο σπίτι της φίλης της Τζίτζι Χαντίτ στο Μανχάταν.

Στη Νέα Υόρκη καταφθάνουν μεγάλα αστέρια της μουσικής και του κινηματογράφου για το γεγονός. Snapshot powered by AI

Η αντίστροφη μέτρηση για τον γάμο της χρονιάς, όπως έχει χαρακτηριστικά στα αμερικανικά ΜΜΕ, έχει ξεκινήσει. Η Τέιλορ Σουίφτ σε λίγες ώρες θα βρίσκεται στο Madison Square Guarden προκειμένου να ανταλλάξει γαμήλιους όρκους με τον Τράβις Κέλσι μπροστά σε 1.000 καλεσμένους

Σύμφωνα με τη Daily Mail το αυτοκίνητο της Τέιλορ Σουίφτ βρίσκεται παρκαρισμένο έξω από το σπίτι της κολλητής φίλης της, Τζίτζι Χαντίτ στο Μανχάταν. Εκεί αναμένεται να ετοιμαστεί η τραγουδίστρια για το μεγάλο γεγονός.

Επιπλέον συνεχίζουν να καταφθάνουν στη Νέα Υόρκη μεγάλα αστέρια της μουσικής και του κινηματογράφου. Η Daily Mail μετέδωσε ότι στην πόλη έφτασαν ο Zay Z με τη μεγαλύτερη κόρη του Blue Ivy Carter αλλά και ο σκηνοθέτης Στίβεν Σπίλμπεργκ.