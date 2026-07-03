Τέιλορ Σουίφτ όπως... Αθηνά Οικονομάκου; Πρώτα κρυφός γάμος και μετά μεγάλο διήμερο πάρτι

Snapshot Η Τέιλορ Σουίφτ και ο Τράβις Κέλσι φέρεται να έχουν ήδη παντρευτεί σε κλειστή τελετή πριν από το μεγάλο διήμερο πάρτι στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης.

Στο Madison Square Garden ετοιμάζεται μια μεγάλη γαμήλια δεξίωση με κάστρο και κήπο για συγγενείς, φίλους και συνεργάτες της τραγουδίστριας.

Πηγές αναφέρουν ότι η κλειστή γαμήλια τελετή πιθανότατα έγινε στο Τενεσί, όπου μεγάλωσε η Τέιλορ Σουίφτ. Snapshot powered by AI

Την γαμήλια «συνταγή» της Αθηνάς Οικονομάκου φαίνεται ότι ζήλεψε η Τέιλορ Σουίφτ, η οποία πιθανολογείται ότι ήδη έχει παντρευτεί σε μία κλειστή τελετή τον Τράβις Κέλσι και σήμερα το βράδυ θα πραγματοποιήσει μία μεγάλη δεξίωση για συγγενείς, φίλους και συνεργάτες στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης.

Η σύγκριση μεταξύ των δύο τελετών γίνεται «καθ’ υπερβολήν», καθώς ο γάμος της διάσημης τραγουδίστριας αποτελεί ίσως το καυτό κοσμικό γεγονός του καλοκαιριού στον πλανήτη. Πάντως και η Ελληνίδα ηθοποιός απασχόλησε αρκετά τα εγχώρια ΜΜΕ με τους εορτασμούς της.

Σε πολλά τραγούδια αλλά και συνεντεύξεις η Τέιλορ Σουίφτ έχει μιλήσει για το πώς φαντάζεται τον γάμο της. Σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, στο Madison Square Garden στήνεται ένα μεγάλο κάστρο και ένας κήπος προκειμένου η δισεκατομμυριούχος ποπ σταρ να γιορτάσει τον γάμο της με τον Τράβις Κέλσι.

Πιθανότατα το ζευγάρι θα ανταλλάξει σήμερα γαμήλιους όρκους μπροστά σε διάσημους φίλους και συγγενείς αλλά το μυστήριο του γάμου φέρεται να έχει ήδη τελεστεί τις προηγούμενες ημέρες. Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζουν αρκετές πηγές της Page Six, που επιμένουν ότι το ζευγάρι είπε «δέχομαι» μπροστά σε λίγους συγγενείς.

Έχει βουίξει το Νάσβιλ ότι έχει ήδη παντρευτεί

«Έχουν ήδη παντρευτεί», είπε μία πηγή στην εφημερίδα. Άνθρωπος που γνωρίζει τη μουσική στο Νάσβιλ, όπου είναι η βάση της Τέιλορ Σουίφτ, δήλωσε ανώνυμα ότι όλη η πόλη έχει «βουίξει» ότι η τραγουδίστρια έχει «ήδη επίσημα νομικά παντρευτεί».

Αν και τα αρχεία γάμου στο δήμο της Νέας Υόρκης είναι απόρρητα εντούτοις η Page Six επιμένει ότι την τελευταία εβδομάδα δεν υπάρχει κανένα στοιχείο ότι η Τέιλορ Σουίφτ και ο Τράβις Κέλσι προμηθεύτηκαν άδεια γάμου, η οποία στοιχίζει 35 δολάρια. Μία άλλη πηγή ανέφερε ότι υπάρχουν φήμες ότι η κλειστή γαμήλια τελετή έγινε στο Τενεσί όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε η Τέιλορ Σουίφτ μέχρι την ηλικία των 14 ετών, όταν έφυγε για να κυνηγήσει την καριέρα στο τραγούδι.

Οι περίεργες κινήσεις του ιδιωτικού τζετ της Τέιλορ Σουίφτ

Ένα ακόμη ενδιαφέρον στοιχείο που φαίνεται ότι επιβεβαιώνει τις φήμες ότι η Τέιλορ Σουίφτ έχει ήδη παντρευτεί είναι οι κινήσεις που έκανε το ιδιωτικό τζετ της. Σύμφωνα με ιστοσελίδα που παρακολουθεί της κινήσεις του ιδιωτικού τζετ της τραγουδίστριας φαίνεται ότι την περασμένη Κυριακή το αεροσκάφος έκανε διάφορες ενδιαφέρουσες στάσεις σε περιοχές που ζουν μέλη της οικογένειας του ζευγαριού.

Η Taylor Swift παρευρίσκεται στην 55η ετήσια γκαλά εισαγωγής και απονομής βραβείων του Hall of Fame των τραγουδοποιών στο ξενοδοχείο Marriott Marquis την Πέμπτη 11 Ιουνίου 2026 στη Νέα Υόρκη. Invision

Το αεροσκάφος ξεκίνησε από το Νάσβιλ και στη συνέχεια προσγειώθηκε στην Φιλαδέλφεια όπου διαμένει ο πατέρας του Τράβις Κέλσι, Εντ. Στη συνέχεια πέταξε στη Τάμπα όπου μένει ο πατέρας της Τέιλορ Σουίφτ, Σκοτ και αμέσως μετά το αεροσκάφος επέστρεψε στο Νάσβιλ. Παρέμεινε στην πόλη μέχρι τις 30 Ιουνίου όταν και ξεκίνησε το ταξίδι της επιστροφής στη Νέα Υόρκη.

Διαβάστε επίσης