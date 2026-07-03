Τέιλορ Σουίφτ όπως... Αθηνά Οικονομάκου; Πρώτα κρυφός γάμος και μετά μεγάλο διήμερο πάρτι

Γιατί πηγές επιμένουν ότι η Τέιλορ Σουίφτ και ο Τράβις Κέλσι έχουν ήδη παντρευτεί

Μίλτος Τσεκούρας

Τέιλορ Σουίφτ όπως... Αθηνά Οικονομάκου; Πρώτα κρυφός γάμος και μετά μεγάλο διήμερο πάρτι
AP
LIFESTYLE
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Τέιλορ Σουίφτ και ο Τράβις Κέλσι φέρεται να έχουν ήδη παντρευτεί σε κλειστή τελετή πριν από το μεγάλο διήμερο πάρτι στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης.
  • Στο Madison Square Garden ετοιμάζεται μια μεγάλη γαμήλια δεξίωση με κάστρο και κήπο για συγγενείς, φίλους και συνεργάτες της τραγουδίστριας.
  • Πηγές αναφέρουν ότι η κλειστή γαμήλια τελετή πιθανότατα έγινε στο Τενεσί, όπου μεγάλωσε η Τέιλορ Σουίφτ.
Snapshot powered by AI

Την γαμήλια «συνταγή» της Αθηνάς Οικονομάκου φαίνεται ότι ζήλεψε η Τέιλορ Σουίφτ, η οποία πιθανολογείται ότι ήδη έχει παντρευτεί σε μία κλειστή τελετή τον Τράβις Κέλσι και σήμερα το βράδυ θα πραγματοποιήσει μία μεγάλη δεξίωση για συγγενείς, φίλους και συνεργάτες στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης.

Η σύγκριση μεταξύ των δύο τελετών γίνεται «καθ’ υπερβολήν», καθώς ο γάμος της διάσημης τραγουδίστριας αποτελεί ίσως το καυτό κοσμικό γεγονός του καλοκαιριού στον πλανήτη. Πάντως και η Ελληνίδα ηθοποιός απασχόλησε αρκετά τα εγχώρια ΜΜΕ με τους εορτασμούς της.

Σε πολλά τραγούδια αλλά και συνεντεύξεις η Τέιλορ Σουίφτ έχει μιλήσει για το πώς φαντάζεται τον γάμο της. Σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, στο Madison Square Garden στήνεται ένα μεγάλο κάστρο και ένας κήπος προκειμένου η δισεκατομμυριούχος ποπ σταρ να γιορτάσει τον γάμο της με τον Τράβις Κέλσι.

Πιθανότατα το ζευγάρι θα ανταλλάξει σήμερα γαμήλιους όρκους μπροστά σε διάσημους φίλους και συγγενείς αλλά το μυστήριο του γάμου φέρεται να έχει ήδη τελεστεί τις προηγούμενες ημέρες. Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζουν αρκετές πηγές της Page Six, που επιμένουν ότι το ζευγάρι είπε «δέχομαι» μπροστά σε λίγους συγγενείς.

Taylor Swift Wedding

Έχει βουίξει το Νάσβιλ ότι έχει ήδη παντρευτεί

«Έχουν ήδη παντρευτεί», είπε μία πηγή στην εφημερίδα. Άνθρωπος που γνωρίζει τη μουσική στο Νάσβιλ, όπου είναι η βάση της Τέιλορ Σουίφτ, δήλωσε ανώνυμα ότι όλη η πόλη έχει «βουίξει» ότι η τραγουδίστρια έχει «ήδη επίσημα νομικά παντρευτεί».

Αν και τα αρχεία γάμου στο δήμο της Νέας Υόρκης είναι απόρρητα εντούτοις η Page Six επιμένει ότι την τελευταία εβδομάδα δεν υπάρχει κανένα στοιχείο ότι η Τέιλορ Σουίφτ και ο Τράβις Κέλσι προμηθεύτηκαν άδεια γάμου, η οποία στοιχίζει 35 δολάρια. Μία άλλη πηγή ανέφερε ότι υπάρχουν φήμες ότι η κλειστή γαμήλια τελετή έγινε στο Τενεσί όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε η Τέιλορ Σουίφτ μέχρι την ηλικία των 14 ετών, όταν έφυγε για να κυνηγήσει την καριέρα στο τραγούδι.

Οι περίεργες κινήσεις του ιδιωτικού τζετ της Τέιλορ Σουίφτ

Ένα ακόμη ενδιαφέρον στοιχείο που φαίνεται ότι επιβεβαιώνει τις φήμες ότι η Τέιλορ Σουίφτ έχει ήδη παντρευτεί είναι οι κινήσεις που έκανε το ιδιωτικό τζετ της. Σύμφωνα με ιστοσελίδα που παρακολουθεί της κινήσεις του ιδιωτικού τζετ της τραγουδίστριας φαίνεται ότι την περασμένη Κυριακή το αεροσκάφος έκανε διάφορες ενδιαφέρουσες στάσεις σε περιοχές που ζουν μέλη της οικογένειας του ζευγαριού.

Taylor Swift

Η Taylor Swift παρευρίσκεται στην 55η ετήσια γκαλά εισαγωγής και απονομής βραβείων του Hall of Fame των τραγουδοποιών στο ξενοδοχείο Marriott Marquis την Πέμπτη 11 Ιουνίου 2026 στη Νέα Υόρκη.

Invision

Το αεροσκάφος ξεκίνησε από το Νάσβιλ και στη συνέχεια προσγειώθηκε στην Φιλαδέλφεια όπου διαμένει ο πατέρας του Τράβις Κέλσι, Εντ. Στη συνέχεια πέταξε στη Τάμπα όπου μένει ο πατέρας της Τέιλορ Σουίφτ, Σκοτ και αμέσως μετά το αεροσκάφος επέστρεψε στο Νάσβιλ. Παρέμεινε στην πόλη μέχρι τις 30 Ιουνίου όταν και ξεκίνησε το ταξίδι της επιστροφής στη Νέα Υόρκη.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:24ΚΟΣΜΟΣ

Τηλεφωνική επικοινωνία Νετανιάχου - Τραμπ - Συμφώνησαν να συναντηθούν

20:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Όχι, δεν είναι μόνο ο μισθός – Αυτές οι δουλειές προσφέρουν μεγαλύτερη εργασιακή ικανοποίηση

20:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ντόκος για τους φαρσέρ: «Δεν νομίζω ότι ειπώθηκε κάτι το οποίο μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα» - Ποια ήταν η αντίδραση Μητσοτάκη όταν ενημερώθηκε

20:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Καρυστιανού απαντά για το ακίνητο από πλειστηριασμό: «Δεν εκβιαζόμαστε, δεν πτοούμαστε»

20:12ΥΓΕΙΑ

4 εκπληκτικά (και επιστημονικά τεκμηριωμένα) οφέλη του καφέ στην υγεία

20:04ΕΛΛΑΔΑ

Κορινθία: Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο Σπαθοβούνι

20:02ΥΓΕΙΑ

Από τι εξαρτάται το αν ένας γίνεται δεξιόχειρας ή αριστερόχειρας – Δεν είναι γενετικό θέμα

19:57ΕΛΛΑΔΑ

Νέα απάτη σε βάρος του ΕΟΠΥΥ μέσω εικονικής συνταγογράφησης – Άνω των 400.000 ευρώ η ζημιά

19:50ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Αντιδράσεις στην απόφαση να μείνουν ανοιχτές οι παμπ έως το πρωί για το Αγγλία – Μεξικό

19:41LIFESTYLE

Τέιλορ Σουίφτ όπως... Αθηνά Οικονομάκου; Πρώτα κρυφός γάμος και μετά μεγάλο διήμερο πάρτι

19:36ΚΟΣΜΟΣ

Νέα «φωτιά» στις σχέσεις Ισραήλ και Τουρκίας - Σάαρ: «Ο Φιντάν υποκινεί σε γενoκτονία»

19:32ΚΟΣΜΟΣ

Γάτα επέστρεψε σπίτι… βαμμένη μπλε έπειτα από gender reveal

19:14ΚΟΣΜΟΣ

Επικοινωνία Ερντογάν και Μελόνι λίγα 24ωρα πριν από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, στην Τουρκία

19:11ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Πενέλοπε Κρουζ και Χαβιέ Μπαρδέμ πανηγύρισαν έξαλλα την πρόκριση της Ισπανίας – Βίντεο

19:03ΕΛΛΑΔΑ

ΕΦΕΤ: Λειτουργεί ξανά η ιστοσελίδα μετά την κυβερνοεπίθεση

18:57ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πληρωμές e–ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε ταμείο έως τις 10 Iουλίου

18:57ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Προφυλακίστηκε ο 58χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 8χρονου

18:56ΚΟΣΜΟΣ

Καταδικασμένη προσπάθεια: Νέα πλάνα από κάμερα σώματος λίγες στιγμές αφότου 31χρονη κατασπαράχθηκε από αλιγάρορα

18:53ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

PlayStation: Η Sony καταργεί τους φυσικούς δίσκους από το 2028 - Μόνο ψηφιακά παιχνίδια

18:45ΕΛΛΑΔΑ

Θύμα ληστείας γνωστή εφοπλίστρια: Της πήραν και μετάλλια που της είχε απονείμει ο βασιλιάς Κάρολος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:39ΚΟΣΜΟΣ

Μόλις 9 ετών με δείκτη νοημοσύνης 146, κέρδισε το χρυσό μετάλλιο σε διεθνή ολυμπιάδα μαθημηματικών

10:50LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: «Είναι ό,τι χειρότερο μου έχει συμβεί» - Ο λόγος που πήγε στο νοσοκομείο

18:35ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη 21χρονος οδηγός ταξί που χρέωσε €175 κούρσα από το «Ελ. Βενιζέλος» στο κέντρο της Αθήνας

18:01ΕΛΛΑΔΑ

Αρτέμιδα – Θρίλερ με την εξαφάνιση της Γιου Τινγκ: Η συνάντηση για εκκλησιαστικά ακίνητα 1 μέρα πριν

18:56ΚΟΣΜΟΣ

Καταδικασμένη προσπάθεια: Νέα πλάνα από κάμερα σώματος λίγες στιγμές αφότου 31χρονη κατασπαράχθηκε από αλιγάρορα

18:45ΕΛΛΑΔΑ

Θύμα ληστείας γνωστή εφοπλίστρια: Της πήραν και μετάλλια που της είχε απονείμει ο βασιλιάς Κάρολος

17:29ΕΛΛΑΔΑ

Ελαφόνησος: «Λειτούργησα ενστικτωδώς και βούτηξα στη θάλασσα», λέει ο πλοιοκτήτης

11:30ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτο βίντεο από την Κρήτη με λαγοκέφαλους να αλληλοκατασπαράζονται

22:27WHAT THE FACT

«Χρονοταξιδιώτης» εντοπίστηκε σε φωτογραφία παραλίας του 1943 να κρατά… κινητό;

17:42ΕΛΛΑΔΑ

Σταθμός Λαρίσης: Εντοπίστηκε άτομο χωρίς τις αισθήσεις του - Εξετάζεται το ενδεχόμενο να έπεσε από μπαλκόνι

11:36ΚΑΙΡΟΣ

Προειδοποίηση ΟΗΕ για El Niño: «Θα έχει υψηλή ένταση μεταξύ Ιουλίου και Σεπτεμβρίου» - Πώς επηρεάζεται η Ελλάδα

19:41LIFESTYLE

Τέιλορ Σουίφτ όπως... Αθηνά Οικονομάκου; Πρώτα κρυφός γάμος και μετά μεγάλο διήμερο πάρτι

16:49ΚΟΣΜΟΣ

Αυτή είναι η βομβίστρια με το τατουάζ φιδιού, που ανατίναξε τον Ουκρανό ολιγάρχη - Πώς συνδέεται με την άγρια δολοφονία στο Μπαλί

10:37LIFESTYLE

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή έκλεισε τη σεζόν και αποχαιρέτησε δύο συνεργάτες

16:51ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Τούρκος δραπέτης ευθύνεται για το μακελειό στο Στάντε - Κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση της κόρης του

18:41ΚΟΣΜΟΣ

Εφιαλτική επιδημία νοροϊού σε κρουαζιερόπλοιο - Σε απομόνωση πάνω από 100 επιβάτες στο Σαν Φρανσίσκο

20:04ΕΛΛΑΔΑ

Κορινθία: Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο Σπαθοβούνι

14:56ΕΛΛΑΔΑ

Κηδεία Βασίλη Λεβέντη: Σε κλίμα οδύνης το τελευταίο αντίο - Τα συγκινητικά λόγια του γιου του

16:32ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Μενίδι: Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής - Οριοθετήθηκε και είναι χωρίς ενεργό μέτωπο

11:56ΠΑΙΔΕΙΑ

Μηχανογραφικό 2026: Όσα πρέπει να γνωρίζετε για την υποβολή του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ