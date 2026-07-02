Τέιλορ Σουίφτ: Η Νέα Υόρκη κινείται στους ρυθμούς του γάμου της - Το βράδυ το δείπνο - πρόβα 

Οι γαμήλιες εκδηλώσεις της Τέιλορ Σουίφτ και του Τράβις Κέλσι θα ξεκινήσουν απόψε στη Νέα Υόρκη με το παραδοσιακό δείπνο - πρόβα

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Τέιλορ Σουίφτ: Η Νέα Υόρκη κινείται στους ρυθμούς του γάμου της - Το βράδυ το δείπνο - πρόβα 
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  • Οι γαμήλιες εκδηλώσεις της Τέιλορ Σουίφτ και του Τράβις Κέλσι ξεκινούν απόψε στη Νέα Υόρκη με δείπνο πρόβα πριν την τελετή του Σαββάτου.
  • Ο γάμος αναμένεται να πραγματοποιηθεί στο Madison Square Garden με πάνω από 1000 καλεσμένους, μεταξύ των οποίων πολλοί διάσημοι.
  • Οι καλεσμένοι υπέγραψαν συμφωνητικό εχεμύθειας και δεν επιτρέπεται να έχουν κινητά τηλέφωνα κατά τη διάρκεια της τελετής.
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Πρόκειται για «το χειρότερα φυλαγμένο μυστικό της σόουμπιζ», σχολιάζει με ικανοποίηση ο αμερικανικός Τύπος την ώρα που αποκαλύπτει τις λεπτομέρειες για τον «βασιλικό» γάμο της Αμερικής. Οι γαμήλιες εκδηλώσεις της Τέιλορ Σουίφτ και του Τράβις Κέλσι θα ξεκινήσουν απόψε στη Νέα Υόρκη με το παραδοσιακό δείπνο - πρόβα πριν την γαμήλια τελετή του Σαββάτου.

Οι φήμες μιας γαμήλιας τελετής της διάσημης τραγουδίστριας με τον αστέρα του αμερικανικού ποδοσφαίρου Τράβις Κέλσι στο Madison Square Garden, όπου εκείνη έχει τραγουδήσει πολλές φορές, κυκλοφορούν εδώ και εβδομάδες.

Επισήμως δεν έχουν επιβεβαιωθεί και η εκπρόσωπος Τύπου της Τέιλορ Σουίφτ. Ωστόσο ο φωτογραφικός φακός έχει εντοπίσει διασήμους να καταφθάνουν στην Νέα Υόρκη για τον γάμο. Επίσης οι πυρετώδεις προετοιμασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη εδώ και ημέρες δεν αφήνουν περιθώρια αμφιβολίας.

Το μέσο ενημέρωσης για διασημότητες Page Six ή ακόμα το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο ABC επιβεβαιώνουν πως οι εορτασμοί θα ξεκινήσουν απόψε, στις 18.00 τοπική ώρα με ένα δείπνο όπου έχουν προσκληθεί περίπου 100 άνθρωποι.

Ο γάμος αναμένεται να τελεστεί την Παρασκευή με περισσότερους από 1000 προσκεκλημένους, μεταξύ αυτών πολλά διάσημα πρόσωπα (η τραγουδίστρια Σελένα Γκόμεζ, τα μοντέλα Τζίτζι Χαντίτ και Κάρα Ντελεβίν, η ηθοποιός Ζόι Κράβιτς και άλλοι).

Οι καλεσμένοι, οι οποίοι, σύμφωνα με δημοσιεύματα, υπέγραψαν ένα συμφωνητικό εχεμύθειας και δεν θα μπορούν να έχουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα, αναμένονται από τις 15.30 τοπική ώρα για ένα κοκτέιλ. Η τελετή έχει προγραμματιστεί για τις 17.30, ενώ θα ακολουθήσει δεξίωση έως αργά τη νύχτα.

Σύμφωνα με το Page Six, η τραγουδίστρια Στίβι Νικς και ο μουσικός της κάντρι Τιμ ΜακΓκρόου θα τραγουδήσουν. Γίνεται λόγος και για εμφανίσεις των Εντ Σίραν και Πολ Μακάρτνεϊ.

Παράλληλα η Page Six αποκάλυψε ότι το ζευγάρι έκανε δωρεά ύψους 26 εκατ. δολαρίων σε διάφορες φιλανθρωπικές οργανώσεις την εβδομάδα του γάμου του.

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