Γιγαντιαίο κάστρο, ροζ χαλιά και τόνοι αστακού - Όσα γνωρίζουμε για τον γάμο της Τέιλορ Σουίφτ

Snapshot Ο γάμος της Τέιλορ Σουίφτ και του Τράβις Κέλσι θα πραγματοποιηθεί στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης στις 3 Ιουλίου, με τριήμερους εορτασμούς που ξεκινούν στις 2 Ιουλίου.

Η τελετή θα περιλαμβάνει περίπου 100 καλεσμένους, ενώ η δεξίωση αναμένεται να φιλοξενήσει έως και 1.000 άτομα σε ένα σκηνικό που περιλαμβάνει γιγαντιαίο κάστρο και ροζ χαλιά.

Το γαμήλιο μενού θα είναι πολυτελές, με μεγάλες ποσότητες αστακού, ενώ η ασφάλεια στο χώρο θα είναι αυστηρή με ισχυρή αστυνομική παρουσία.

Στους καλεσμένους περιλαμβάνονται γνωστές προσωπικότητες όπως η Σελένα Γκόμεζ, ο Εντ Σίραν, η Τζίτζι Χαντίντ και αστέρες του NFL.

Η σχέση της Τέιλορ Σουίφτ και του Τράβις Κέλσι έχει προσελκύσει μεγάλη δημοσιότητα από τον αρραβώνα τους τον Αύγουστο του 2025 μέχρι σήμερα. Snapshot powered by AI

Όλα είναι έτοιμα για τον γάμο που πολλοί χαρακτηρίζουν ήδη ως το κορυφαίο κοσμικό γεγονός της χρονιάς. Η Τέιλορ Σουίφτ και ο αστέρας του NFL Τράβις Κέλσι ετοιμάζονται να ενώσουν τις ζωές τους μέσα στο εορταστικό τριήμερο της 4ης Ιουλίου, με τις προετοιμασίες στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Τις τελευταίες ημέρες, δεκάδες φορτηγά, συνεργεία και εργαζόμενοι έχουν κατακλύσει τον εμβληματικό χώρο, όπου, σύμφωνα με τα διεθνή δημοσιεύματα, θα πραγματοποιηθούν τόσο οι γαμήλιες εκδηλώσεις όσο και η τελετή.

Πρόβα γάμου και δείπνο για 100 καλεσμένους

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, οι εορτασμοί ξεκινούν την Πέμπτη 2 Ιουλίου με το καθιερωμένο rehearsal dinner (πρόβα δείπνου), το οποίο αναμένεται να φιλοξενηθεί στο Infosys Theater του Madison Square Garden.

Στο δείπνο αναμένεται να παρευρεθούν περίπου 100 καλεσμένοι, οι οποίοι θα συμμετάσχουν και στην πρόβα της γαμήλιας τελετής.

? Exclusive: Taylor Swift is building a huge castle, garden inside MSG for wedding celebration.



Details: https://t.co/OKpEdsvGA0 pic.twitter.com/GDW1HaKSgZ — TMZ (@TMZ) June 30, 2026

Το πρόγραμμα της μεγάλης ημέρας

Η τελετή του γάμου φέρεται να έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 3 Ιουλίου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, θα προηγηθεί cocktail reception στις 16:00, ενώ ο γάμος αναμένεται να ξεκινήσει στις 17:30. Μετά την ανταλλαγή των όρκων, θα ακολουθήσει μεγάλη δεξίωση, με τους καλεσμένους να γιορτάζουν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Taylor Swift and Travis Kelce’s wedding menu uncovered as lobster, chicken, French fries and more are delivered to MSG https://t.co/9rYCK0fqS7 pic.twitter.com/NQ3b9JbFd3 — Page Six (@PageSix) July 1, 2026

Έως και 1.000 καλεσμένοι στη δεξίωση

Αν και η τελετή θα πραγματοποιηθεί παρουσία περίπου 100 ατόμων, η δεξίωση αναμένεται να είναι πολύ μεγαλύτερη. Διεθνή μέσα αναφέρουν ότι στον χώρο ενδέχεται να βρεθούν έως και 1.000 καλεσμένοι, μετατρέποντας το Madison Square Garden σε έναν εντυπωσιακό χώρο δεξίωσης.

Ένα παραμυθένιο σκηνικό

Οι προετοιμασίες στο Madison Square Garden έχουν ενταθεί τις τελευταίες ώρες. Φορτηγά μεταφέρουν συνεχώς εξοπλισμό, συστήματα ήχου, σκηνικά και διακοσμητικά, ενώ φωτογραφίες από το σημείο δείχνουν εργαζόμενους να ξεφορτώνουν ροζ χαλιά, μεγάλους κορμούς και κλαδιά δέντρων, φυτά, αλλά ακόμη και κιβώτια με την ένδειξη «Garden Party».

Σύμφωνα με το TMZ, στο εσωτερικό του χώρου κατασκευάζεται ένα γιγαντιαίο κάστρο, το οποίο αναμένεται να αποτελέσει το κεντρικό σκηνικό των γαμήλιων εκδηλώσεων.

? EXCLUSIVE: She's already got the massive castle and white staircase ... but it looks like Taylor Swift's love story won't be complete without adding a gazebo into the mix. pic.twitter.com/dPlTyaumQ7 — TMZ (@TMZ) July 2, 2026

Την ίδια ώρα, φορτηγά της εταιρείας Upstaged, η οποία είχε συνεργαστεί με την Τέιλορ Σουίφτ στις περιοδείες της, έχουν επίσης καταγραφεί να εισέρχονται στον χώρο μεταφέροντας εξοπλισμό.

Ανάμεσα στα αντικείμενα που έφτασαν στον χώρο ξεχώρισε και μεγάλη ποσότητα αστακού, γεγονός που ενίσχυσε τις πληροφορίες πως το γαμήλιο μενού θα είναι ιδιαίτερα πολυτελές.

Taylor Swift and Travis Kelce are expected to celebrate their wedding this holiday weekend in New York City, with a rehearsal dinner Thursday and a ceremony and reception Friday at Madison Square Garden, according to two law enforcement sources familiar with the security plans.… pic.twitter.com/4CX7X85yHl — CBS Evening News with Tony Dokoupil (@CBSEveningNews) June 30, 2026

Ισχυρή είναι και η αστυνομική δύναμη και το προσωπικό ασφαλείας που φυλάσσουν όλες τις εισόδους του Madison Square Garden, ενώ τα περισσότερα οχήματα οδηγούνται απευθείας στο υπόγειο του συγκροτήματος.

Οι διάσημοι καλεσμένοι

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ανάμεσα στα πρόσωπα που αναμένεται να δώσουν το «παρών» βρίσκονται η Σελένα Γκόμεζ, ο Εντ Σίραν, η Τζίτζι Χαντίντ, η Ζόε Κράβιτζ, η Κάρα Ντελεβίν, ο Τζακ Αντόνοφ, η Έμα Στόουν, η Γκρέισι Έιμπραμς, καθώς και αρκετοί αστέρες του NFL.

Την παρουσία της στον γάμο έχει ουσιαστικά επιβεβαιώσει και η Σούκι Γουότερχαουζ, η οποία δήλωσε πρόσφατα ότι ανυπομονεί να παραστεί στην τελετή και να πάρει... έμπνευση για τον δικό της γάμο με τον Ρόμπερτ Πάτινσον.

What appears to be a baby grand piano is wheeled into Madison Square Garden, where Taylor Swift and Travis Kelce are widely speculated to be getting married on July 3.



Objects currently being unloaded at MSG are labeled “garden party” and “GAZ” (believed to be gazebo). pic.twitter.com/IniBYq8lJJ — Variety (@Variety) July 1, 2026

Η Τέιλορ Σουίφτ και ο Τράβις Κέλσι ανακοίνωσαν τον αρραβώνα τους τον Αύγουστο του 2025, δημοσιεύοντας φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σε μία από αυτές, ο σταρ των Kansas City Chiefs γονάτιζε μπροστά στην τραγουδίστρια κάτω από μια αψίδα με τριαντάφυλλα, ενώ η κοινή λεζάντα έγραφε: «Η καθηγήτρια Αγγλικών και ο γυμναστής σου παντρεύονται».

Ένας από τους πιο πολυσυζητημένους γάμους των τελευταίων ετών

Η σχέση της Τέιλορ Σουίφτ και του Τράβις Κέλσι ξεκίνησε πριν από περίπου τρία χρόνια και εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα ειδύλλια της διεθνούς showbiz.

?NFL star Travis Kelce reveals he made a friendship bracelet with his number on it when he attended Taylor Swift’s Eras Tour but left disappointed because he didn’t get to hand it to her. pic.twitter.com/nXLvLG7CF9 — ???❤️‍?⸆⸉ (@downbadABI) July 1, 2026

Από το πρώτο βραχιόλι φιλίας που προσπάθησε να της δώσει ο Κέλσι μέχρι τον πολυσυζητημένο αρραβώνα τους, κάθε βήμα της σχέσης τους βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας.

People in New York are divided over Taylor Swift and Travis Kelce's reported marriage ceremony at Madison Square Garden in New York https://t.co/hy5uZb505G pic.twitter.com/Vmqwakqcdt — Reuters (@Reuters) July 2, 2026

Πλέον, όλα δείχνουν πως το ζευγάρι ετοιμάζεται για τον γάμο της χρονιάς, με τη Νέα Υόρκη να βρίσκεται σε ρυθμούς... Τέιλορ Σουίφτ ενόψει ενός εντυπωσιακού τριήμερου event, που θα σχολιαστεί έντονα.

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