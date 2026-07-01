Νέα Υόρκη: Πυρετώδεις προετοιμασίες για τον γάμο της χρονιάς της Τέιλορ Σουίφτ και του Τράβις Κέλσι

Η Page Six και το τηλεοπτικό δίκτυο ABC επιβεβαιώνουν πως οι εορτασμοί θα ξεκινήσουν την Πέμπτη στις 18.00 με ένα δείπνο, με περίπου 100 προσκεκλημένους

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Νέα Υόρκη: Πυρετώδεις προετοιμασίες για τον γάμο της χρονιάς της Τέιλορ Σουίφτ και του Τράβις Κέλσι

Η Τέιλορ Σουίφτ και ο Travis Kelce / AP

LIFESTYLE
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  • Ο γάμος της Τέιλορ Σουίφτ με τον Τράβις Κέλσι προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί στο Madison Square Garden στη Νέα Υόρκη, με διήμερες εκδηλώσεις Πέμπτη και Παρασκευή.
  • Περίπου 100 προσκεκλημένοι θα παρευρεθούν στο δείπνο της Πέμπτης, ενώ την Παρασκευή αναμένονται πάνω από 1000 καλεσμένοι, συμπεριλαμβανομένων πολλών διασήμων.
  • Μεγάλη αστυνομική παρουσία και αυστηρά μέτρα ασφαλείας έχουν προγραμματιστεί.
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Οι προετοιμασίες του γάμου της ποπ σταρ Τέιλορ Σουίφτ με τον Τράβις Κέλσι πως συνεχίζονται πυρετωδώς στη Νέα Υόρκη. Σύμφωνα με τα αμερικανικά ΜΜΕ το μέρος όπου έχει επιλεγεί τις διήμερες γαμήλιες εκδηλώσεις είναι το Madison Square Garden, ενώ θα υπάρξουν πολύ αυστηρά μέτρα ασφαλείας.

Από τον ιστότοπο με νέα της σόουμπιζ TMZ έως τους New York Times, μεταδίδεται οι εκδηλώσεις για τον γάμο της διάσημης τραγουδίστριας με τον αρραβωνιαστικό της, τον Αμερικανό παίκτη του αμερικανικού ποδοσφαίρου Τράβις Κέλσι, αναμένεται να πραγματοποιηθούν την Πέμπτη και την Παρασκευή.

Η Page Six και το τηλεοπτικό δίκτυο ABC επιβεβαιώνουν πως οι εορτασμοί θα ξεκινήσουν την Πέμπτη στις 18.00 με ένα δείπνο, με περίπου 100 προσκεκλημένους.

Ο γάμος αναμένεται να τελεστεί την Παρασκευή παρουσία περισσότερων από 1000 καλεσμένων, μεταξύ αυτών πολλών διάσημων προσώπων (η τραγουδίστρια Σελένα Γκόμες, τα μοντέλα Τζίτζι Χαντίντ και Κάρα Ντελεβίν, η ηθοποιός Ζόι Κράβιτζ, οι συμπαίκτες του γαμπρού στους Kansas City Chiefs.

Οι προσκεκλημένοι φέρονται να υπέγραψαν συμφωνητικό εχεμύθειας και δεν θα μπορούν να έχουν μαζί τους τα κινητά τηλέφωνά τους στις γαμήλιες εκδηλώσεις. Η τελετή έχει προγραμματιστεί για τις 17.30 το απόγευμα της Παρασκευής και στη συνέχεια θα ακολουθήσει δεξίωση. Μάλιστα ένα κάστρο φτιάχνεται στο εσωτερικό του Madison Square Garden για τον γάμο, σύμφωνα με το TMZ.

Austria Taylor Swift Plot

Η Τέιλορ Σουίφτ / AP

Δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση

Σύμφωνα με το Page Six, η τραγουδίστρια Στίβι Νικς και ο μουσικός της κάντρι Τιμ ΜακΓκρόου, φίλοι της νύφης, θα τραγουδήσουν επί σκηνής. Για εμφανίσεις των Βρετανών Εντ Σίραν και Πολ Μακάρτνεϊ κάνουν επίσης λόγο αμερικανικά ΜΜΕ.

Εδώ και εβδομάδες κυκλοφορούν φήμες για το γάμο του διάσημου ζευγαριού την 3η Ιουλίου στο Madison Square Garden, που φιλοξενεί συνήθως τις ομάδες μπάσκετ των Knicks και χόκεϊ των Rangers, συναυλίες και σε ορισμένες περιπτώσεις πολιτικές συγκεντρώσεις.

Ωστόσο οι φήμες αυτές δεν έχουν επιβεβαιωθεί επίσημα μέχρι στιγμής. Βέβαια εκτός από τα φορτηγά που μεταφέρουν πράγματα στο Madison Square Garden, οι New York Times ανέφεραν ότι έχει προγραμματιστεί ενισχυμένη αστυνομική παρουσία από την Πέμπτη και κλείσιμο των δρόμων γύρω από το στάδιο.

Το ζευγάρι φαίνεται πως βρίσκεται στη Νέα Υόρκη. Το ιδιωτικό αεροσκάφος της τραγουδίστριας προσγειώθηκε στην περιοχή την Τρίτη και αργότερα εθεάθη στην πόλη το αυτοκίνητό της. Ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε τον Τράβις Κέλσι να κάνει τζόκινγκ στο Μανχάταν.

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ζοχράν Μαμντάνι αποφάσισε να αστειευτεί με τις φήμες με ένα βίντεο που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Είτε γιορτάζετε το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, την 4η Ιουλίου (την εθνική επέτειο των ΗΠΑ) είτε, υποθετικά, έχετε κλείσει το Madison Square Garden για να παντρευτείτε, το σημαντικότερο πράγμα που πρέπει να κάνετε λόγω αυτής της ζέστης είναι να παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους με κλιματισμό», υπογράμμισε.

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