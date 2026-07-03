Τέιλορ Σουίφτ - Τράβις Κέλσι:Κλειστοί δρόμοι και δρακόντεια μέτρα ασφαλείας για τον γάμο της χρονιάς

Snapshot Ο γάμος της Τέιλορ Σουίφτ και του Τράβις Κέλσι θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης με αυστηρά μέτρα ασφαλείας και κλειστούς δρόμους.

Η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 17:00 ώρα Νέας Υόρκης και μπορεί να διαρκέσει έως τις 04:00 τα ξημερώματα του Σαββάτου, με έως 1.000 καλεσμένους.

Από τα ξημερώματα της Παρασκευής θα ισχύσει πλήρης διακοπή κυκλοφορίας σε σημεία γύρω από το Madison Square Garden και περιορισμοί στην πρόσβαση στον Penn Station.

Οι αρχές και οι εκπρόσωποι της Σουίφτ δεν έχουν αποκαλύψει λεπτομέρειες της εκδήλωσης, προκαλώντας αντιδράσεις για τη μυστικότητα και την έλλειψη διαφάνειας.

Οι δημοτικές υπηρεσίες γνώριζαν για τον γάμο σχεδόν έναν μήνα πριν και έχουν εκδώσει την άδεια με τίτλο «Special Event at MSG» για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Snapshot powered by AI

Στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης αναμένεται να γίνει ο γάμος της Τέιλορ Σουίφτ και του Τράβις Κέλσι, με τις αρχές να έχουν εγκρίνει κλεισίματα δρόμων και αυξημένα μέτρα γύρω από την αρένα.

Η εκδήλωση έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή, σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα σημεία του Μανχάταν, εν μέσω του εορταστικού τριημέρου για την 4η Ιουλίου.

Η άδεια για τη γαμήλια εκδήλωση, με τίτλο «Special Event at MSG», εγκρίθηκε το βράδυ της Τετάρτης από την αρμόδια υπηρεσία αδειοδοτήσεων της πόλης και αφορά εκδήλωση από τις 2 έως τις 4 Ιουλίου, με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις γύρω από την αρένα, στο κέντρο του Μανχάταν.

Το πρόγραμμα

Το βράδυ της Πέμπτης πραγματοποιήθηκε pre-party για περίπου 100 καλεσμένους, το οποίο περιγράφηκε ως ιδιωτικό δείπνο πρόβας.

Η κύρια εκδήλωση ξεκινά την Παρασκευή στις 17:00 ώρα Νέας Υόρκης, δηλαδή στις 00:00 τα μεσάνυχτα προς Σάββατο ώρα Ελλάδας. Μπορεί να συνεχιστεί έως τις 04:00 τα ξημερώματα του Σαββάτου στη Νέα Υόρκη, δηλαδή έως τις 11:00 το πρωί του Σαββάτου στην Ελλάδα.

Οι καλεσμένοι αναμένεται να φτάσουν από τις 15:00 έως τις 17:00 ώρα Νέας Υόρκης, δηλαδή από τις 22:00 της Παρασκευής έως τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας. Η εκδήλωση μπορεί να φιλοξενήσει έως και 1.000 άτομα.

Μέτρα γύρω από το MSG

Από τα ξημερώματα της Παρασκευής στη Νέα Υόρκη τίθεται σε ισχύ πλήρης διακοπή κυκλοφορίας στην 31η Οδό, μεταξύ 7ης και 8ης Λεωφόρου, ώστε να στηθούν οι ειδικές κατασκευές για την άφιξη και την είσοδο των καλεσμένων.

Η αστυνομία έχει ενημερώσει ότι από το απόγευμα της Παρασκευής αρκετά τετράγωνα γύρω από το Madison Square Garden θα είναι κλειστά για οχήματα και εν μέρει για πεζούς. Περιορισμοί θα ισχύσουν και στην πρόσβαση στον Penn Station, που βρίσκεται κάτω από την αρένα και αποτελεί τον πιο πολυσύχναστο σιδηροδρομικό σταθμό των ΗΠΑ.

Αντιδράσεις για τη μυστικότητα

Παρά την έγκριση της άδειας, οι αρχές της πόλης και οι εκπρόσωποι της Σουίφτ δεν έχουν σχολιάσει δημόσια τις λεπτομέρειες της εκδήλωσης.

Σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης των ΗΠΑ, οι δημοτικές υπηρεσίες γνώριζαν εδώ και σχεδόν έναν μήνα για τον γάμο και τις επιπτώσεις του στους δρόμους της πόλης. Σε email της 8ης Ιουνίου γίνεται αναφορά σε αίτηση για τον «T&T wedding», προφανή αναφορά στην Τέιλορ και τον Τράβις, με θέμα «Wedding Bells Are Ringing».

Η μυστικότητα έχει προκαλέσει αντιδράσεις από επαγγελματίες της περιοχής, που ζητούν περισσότερη διαφάνεια για τα μέτρα και τις επιπτώσεις στις επιχειρήσεις τους.

Την ίδια ώρα, θαυμαστές της τραγουδίστριας έχουν ήδη συγκεντρωθεί έξω από το Madison Square Garden, περιμένοντας μια εικόνα από τον γάμο που έχει τραβήξει πάνω του τα φώτα.