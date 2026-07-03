Αιχμές Κολυδά για τις αλλαγές στην ΕΜΥ: «Να το κλείσουμε το μαγαζί;»

Snapshot Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς καταγγέλλει υποβάθμιση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας λόγω αποδυνάμωσης του Εθνικού Μετεωρολογικού Κέντρου και μετακίνησης έμπειρου προσωπικού.

Η επταήμερη πρόγνωση έχει περιοριστεί σε τρεις ημέρες, γεγονός που, σύμφωνα με τον Κολυδά, δημιουργεί κενά στην ενημέρωση και αφήνει χώρο σε μη θεσμικές και υπερβολικές εκτιμήσεις.

Υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις σε μέσα, όπως ραδιοβολίδες, και προσωπικό, που επηρεάζουν αρνητικά την ποιότητα των μετρήσεων και των προγνώσεων.

Αμφισβητείται η λειτουργική κατάσταση και αξιοπιστία πολλών μετεωρολογικών σταθμών που έχουν εγκατασταθεί πρόσφατα, καθώς και η συντήρηση και η επιχειρησιακή αξιοποίησή τους.

Ζητείται άμεση παρέμβαση του αρμόδιου υπουργού για πλήρη έλεγχο της στελέχωσης, των μέσων, και την επαναφορά της επταήμερης πρόγνωσης, επισημαίνοντας τον κίνδυνο σταδιακής απαξίωσης της ΕΜΥ. Snapshot powered by AI

Σοβαρές αιχμές για τη λειτουργία και τις πρόσφατες αποφάσεις στη διοίκηση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας διατυπώνει σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς.

Όπως υποστηρίζει ο πρώην διευθυντής της ΕΜΥ, οι αλλαγές που βρίσκονται σε εξέλιξη επηρεάζουν καίρια το έργο του Εθνικού Μετεωρολογικού Κέντρου, θέτοντας ζητήματα που αφορούν τόσο την ποιότητα των προγνώσεων όσο και τη συνολική επιχειρησιακή επάρκεια της υπηρεσίας.

Παράλληλα, εστιάζει σε ελλείψεις σε μέσα και προσωπικό, καθώς και στην κατάργηση της επταήμερης πρόγνωσης, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για επιλογές που, όπως αναφέρει, δημιουργούν κενά με ευρύτερες επιπτώσεις στη διαχείριση των καιρικών κινδύνων.

Αναλυτικά η ανάρτησή του που είχε τίτλο «Να το κλείσουμε το μαγαζί;»

«Η απόφαση της διοίκησης της ΕΜΥ να αποδυναμώσει το Εθνικό Μετεωρολογικό Κέντρο δεν είναι μια απλή εσωτερική υπηρεσιακή μεταβολή. Είναι μια επιλογή με σοβαρές συνέπειες για την επιχειρησιακή πρόγνωση, την έγκαιρη προειδοποίηση και τελικά για την ίδια την αξιοπιστία της χώρας απέναντι στα καιρικά φαινόμενα.

Όταν μετακινείται έμπειρο προσωπικό από το ΕΜΚ σε άλλες υπηρεσίες, όταν οι βάρδιες λειτουργούν οριακά, όταν περιορίζονται βασικά προγνωστικά προϊόντα και όταν κρίσιμες παρατηρήσεις δεν διασφαλίζονται, τότε δεν μιλάμε για «αναδιοργάνωση». Μιλάμε για υποβάθμιση.

Από χθες, η γενική πρόγνωση της ΕΜΥ περιορίζεται ουσιαστικά στο επόμενο τριήμερο, ενώ μέχρι σήμερα υπήρχε η δυνατότητα επίσημης τάσης για τις επόμενες επτά ημέρες. Μπορεί κάποιοι να ισχυριστούν ότι το κείμενο ήταν μεγάλο ή δύσχρηστο. Αυτό όμως δεν αποτελεί σοβαρή δικαιολογία για την περικοπή του. Αν ένα προϊόν χρειάζεται βελτίωση, το βελτιώνεις. Δεν το καταργείς.

Η επταήμερη πρόγνωση της ΕΜΥ δεν ήταν απλώς μια παράγραφος στην ιστοσελίδα. Ήταν θεσμικό σημείο αναφοράς. Λειτουργούσε ως επίσημο αντίβαρο στις υπερβολές, στους αυθαίρετους τίτλους περί καυσώνων και καταστροφών, και στις παράταιρες φωνές που συχνά κυριαρχούν στον δημόσιο λόγο για τον καιρό. Η απουσία της αφήνει κενό. Και το κενό αυτό θα καλυφθεί από μη θεσμικές, συχνά υπερβολικές ή αποσπασματικές εκτιμήσεις.

Η πρόγνωση επτά ημερών πρέπει να επανέλθει άμεσα. Εάν το ΕΜΚ, λόγω των αποφάσεων της διοίκησής του, δεν έχει πλέον την απαιτούμενη στελέχωση για να την υποστηρίξει πλήρως, τότε υπάρχει λύση: να εξεταστεί η ανάθεση της σύνταξης της επταήμερης πρόγνωσης του καιρού στο ΠΜΚ/ΑΤΑ ή στο Περιφερειακό Μετεωρολογικό Κέντρο Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη, καθώς κάτι τέτοιο το επιτρέπει το θεσμικό πλαίσιο (ΠΔ. 161/97). Το τελικό κείμενο μπορεί να περνά από έλεγχο της Διεύθυνσης του ΕΜΚ, ώστε να υπάρχει ενιαία επιχειρησιακή γραμμή.

Το πρόβλημα όμως είναι βαθύτερο. Δεν αφορά μόνο ένα κείμενο πρόγνωσης. Αφορά τη συνολική επιχειρησιακή ικανότητα της ΕΜΥ. Υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις σε ραδιοβολίδες. Δηλαδή στο βασικό εργαλείο μέτρησης της ανώτερης ατμόσφαιρας όπως ανέφερα και πριν λίγες ημέρες. Σε μια ισχυρή κακοκαιρία ή σε έναν σοβαρό καύσωνα, είναι αδιανόητο η χώρα να κινδυνεύει να μη διαθέτει κρίσιμες μετρήσεις επειδή δεν υπήρξε έγκαιρη προμήθεια. Χωρίς ραδιοβολίσεις, η ανάλυση της ατμόσφαιρας αποδυναμώνεται. Και όταν αποδυναμώνεται η ανάλυση, αποδυναμώνεται και η πρόγνωση.

Και υπάρχει και ένα ακόμη ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί δημόσια: πόσοι από τους μετεωρολογικούς σταθμούς που εγκαταστάθηκαν τελευταία λειτουργούν πραγματικά και πόσοι απλώς υπάρχουν στα χαρτιά; Πόσοι δίνουν αξιόπιστα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο; Πόσοι συντηρούνται; Πόσοι έχουν πιστοποιημένη λειτουργία; Πόσοι αξιοποιούνται επιχειρησιακά από την ΕΜΥ; Διότι δεν αρκεί να ανακοινώνουμε εγκαταστάσεις σταθμών.

Η ουσία είναι αν οι σταθμοί αυτοί λειτουργούν, αν μεταδίδουν, αν ελέγχονται ποιοτικά και αν εντάσσονται σε ένα σοβαρό εθνικό δίκτυο παρατηρήσεων. Η μετεωρολογία δεν γίνεται με δελτία Τύπου. Γίνεται με ανθρώπους, όργανα, μετρήσεις, συντήρηση, επιχειρησιακή εμπειρία και επιστημονική ευθύνη.

Δεν μπορεί επίσης μια επιχειρησιακή βάρδια πέντε ατόμων να λειτουργεί υποστελεχωμένη. Και αυτό δεν είναι τυπικό θέμα. Είναι θέμα ασφάλειας. Είναι θέμα ευθύνης. Είναι θέμα προστασίας της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας και της αξιοπιστίας της Πολιτείας. Δεν γίνεται να μιλάμε συνεχώς για πολιτική προστασία και έγκαιρη προειδοποίηση, ενώ την ίδια ώρα αποδυναμώνουμε τον βασικό φορέα που στηρίζει αυτή την προειδοποίηση.

Ο αρμόδιος υπουργός πρέπει να παρέμβει άμεσα. Να ζητήσει πλήρη εικόνα για τη στελέχωση του ΕΜΚ. Να ζητήσει στοιχεία για τις ραδιοβολίσεις. Να ζητήσει κατάσταση λειτουργίας του δικτύου σταθμών. Να απαιτήσει την επαναφορά της επταήμερης πρόγνωσης. Και κυρίως να ξεκαθαρίσει αν η πολιτική επιλογή είναι η ενίσχυση ή η σταδιακή απαξίωση της ΕΜΥ. Διότι αν συνεχιστεί αυτή η πορεία, τότε το ερώτημα δεν είναι υπερβολικό: Θέλουμε πραγματικά μια ισχυρή Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία ή να το κλείσουμε το "μαγαζί"»

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