Προειδοποίηση ΟΗΕ για El Niño: «Θα έχει υψηλή ένταση μεταξύ Ιουλίου και Σεπτεμβρίου»

Καμπανάκι μετεωρολόγων για ακραία καιρικά φαινόμενα λόγω του El Niño

Newsbomb

Προειδοποίηση ΟΗΕ για El Niño: «Θα έχει υψηλή ένταση μεταξύ Ιουλίου και Σεπτεμβρίου»
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  • Ο ΟΗΕ προειδοποιεί για ταχεία ενίσχυση του φαινομένου El Niño σε υψηλή ένταση μεταξύ Ιουλίου και Σεπτεμβρίου, αυξάνοντας την πιθανότητα ακραίων καιρικών φαινομένων παγκοσμίως.
  • Το El Niño προκαλεί αύξηση θερμοκρασίας στον Ειρηνικό και μεταβολές στα πρότυπα ανέμου και βροχόπτωσης, με επιπτώσεις σε ξηρασία, καύσωνα και έντονες βροχοπτώσεις.
  • Το φαινόμενο εμφανίζεται κάθε 2
  • 7 χρόνια και διαρκεί 9
  • 12 μήνες, με ισχυρή επίδραση στις παγκόσμιες θερμοκρασίες το επόμενο έτος.
  • Αναμένονται βροχοπτώσεις πάνω από το κανονικό στον κεντρικό και ανατολικό Ειρηνικό και κάτω από το κανονικό σε περιοχές της Αφρικής, της Καραϊβικής και της Αυστραλίας.
  • Στην Ευρώπη προβλέπεται αντίθεση βροχοπτώσεων μεταξύ βόρειων και νότιων περιοχών, με μεγαλύτερη αβεβαιότητα στις προβλέψεις της περιοχής.
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Ο ΟΗΕ εξέδωσε προειδοποίηση την Παρασκευή 3 Ιουλίου για ταχεία ενίσχυση του συνεχιζόμενου κλιματικού φαινομένου El Niño, το οποίο αναμένεται να φτάσει σε «υψηλή ένταση» μεταξύ Ιουλίου και Σεπτεμβρίου, αυξάνοντας την πιθανότητα ακραίων καιρικών φαινομένων παγκοσμίως.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό (WMO), οι συνθήκες El Niño έχουν εμφανιστεί στον τροπικό Ειρηνικό και «αναμένεται να ενισχυθούν ραγδαία τους επόμενους μήνες, αυξάνοντας την πιθανότητα καύσωνα, ξηρασίας, έντονων βροχοπτώσεων και άλλων ακραίων καιρικών φαινομένων σε πολλά μέρη του κόσμου».

Το εποχιακό δελτίο για το κλίμα, που δημοσιεύεται μηνιαίως από τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό, αναφέρει μια ταχεία εξέλιξη προς ένα «ισχυρό» επεισόδιο El Niño μεταξύ Ιουλίου και Σεπτεμβρίου, που αντιστοιχεί στο επίπεδο 3 σε μια κλίμακα με ανώτατη τιμή το 4, ανέφερε ο οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών σε ανακοίνωσή του.

«Θα αυξήσει την πιθανότητα ξηρασίας και έντονων βροχοπτώσεων»

Αυτή η νέα έκθεση για την κατάσταση συμπληρώνει εκείνη που δημοσιεύθηκε στις 2 Ιουνίου από τον WMO, η οποία ανακοίνωσε την επικείμενη άφιξη ενός φαινομένου El Niño. Λίγες ημέρες αργότερα, στις 11 Ιουνίου, η Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας των ΗΠΑ (NOAA) επιβεβαίωσε ότι το φαινόμενο είχε ξεκινήσει τον Μάιο. Αυτό το φυσικό καιρικό φαινόμενο εμφανίζεται συνήθως κάθε δύο έως επτά χρόνια και διαρκεί περίπου εννέα έως δώδεκα μήνες, σύμφωνα με τον WMO.

Αυξάνει τη θερμοκρασία του νερού στον κεντρικό και ανατολικό ισημερινό του Ειρηνικού, μεταβάλλοντας τα πρότυπα ανέμου, πίεσης και βροχόπτωσης παγκοσμίως. Και ασκεί ισχυρότερη επιρροή στις παγκόσμιες θερμοκρασίες κατά το έτος που ακολουθεί την έναρξή του, εξηγεί ο WMO. «Το φαινόμενο El Niño είναι ήδη παρόν και αναμένεται να ενταθεί γρήγορα για να φτάσει σε υψηλή ένταση », δήλωσε η Γενική Γραμματέας του WMO, Σελέστ Σαούλο, όπως αναφέρεται στο δελτίο τύπου.

«Θα αυξήσει την πιθανότητα ξηρασίας και έντονων βροχοπτώσεων, καθώς και τον κίνδυνο καύσωνα στην ξηρά και τη θάλασσα σε πολλά μέρη του κόσμου », πρόσθεσε. Το τελευταίο φαινόμενο El Niño, το 2023 και το 2024, κατέστησε αυτά τα δύο χρόνια τα πιο ζεστά που έχουν καταγραφεί ποτέ. Το κυκλικό φαινόμενο έχει αλυσιδωτή επίδραση στο παγκόσμιο κλίμα για αρκετούς μήνες.

Στην Ευρώπη, αναμένεται αντίθεση Βορρά-Νότου

Προβλέπει επίσης βροχοπτώσεις άνω του κανονικού στον κεντρικό και ανατολικό ισημερινό Ειρηνικό και βροχοπτώσεις κάτω του κανονικού σε τμήματα του τροπικού Ινδικού Ωκεανού, της Ινδικής υποηπείρου και σε μεγάλο μέρος της Αυστραλίας. Στην ισημερινή Αφρική, η πρόγνωση σκιαγραφεί μια αντίθεση ανατολής-δύσης: βροχοπτώσεις άνω του κανονικού βόρεια του Κόλπου της Γουινέας, αλλά βροχοπτώσεις κάτω του κανονικού στο Κέρας της Αφρικής.

Βροχοπτώσεις κάτω του κανονικού αναμένονται επίσης στην Καραϊβική, στη βορειοδυτική Νότια Αμερική και σε τμήματα της Κεντρικής Αμερικής, ενώ οι νοτιοδυτικές Ηνωμένες Πολιτείες προβλέπεται να βιώσουν βροχερότερες από τις μέσες συνθήκες συνθήκες. Στην Ευρώπη, αναμένεται αντίθεση βορρά-νότου, με περισσότερες βροχοπτώσεις στο νότο και λιγότερες στο βορρά, αν και οι προβλέψεις εκεί είναι λιγότερο αξιόπιστες από ό,τι σε πολλές άλλες περιοχές.

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