Καιρός: Δυσάρεστα τα τελευταία νέα από την εξέλιξη του El Nino - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

Snapshot Ένα έντονο επεισόδιο El Nino έχει ήδη εγκατασταθεί στον Ειρηνικό και αναμένεται να ενισχυθεί σημαντικά έως τον χειμώνα 2026

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Υπάρχει υψηλή πιθανότητα το φαινόμενο να φτάσει σε ένταση «πολύ ισχυρού» El Nino, συγκρίσιμου με τα ισχυρότερα επεισόδια μετά το 1950.

Το El Nino προκαλεί απότομη θέρμανση της επιφάνειας της θάλασσας λόγω μεταφοράς θερμού νερού και αναστέλλει την ψυχρή ανάβλυση στον Ειρηνικό.

Για την Ελλάδα, το El Nino μπορεί να επηρεάσει έμμεσα τον καιρό μέσω αλλαγών στην ατμοσφαιρική κυκλοφορία, αυξάνοντας την πιθανότητα πιο υγρών και ήπιων χειμώνων με μεγαλύτερη μεταβλητότητα.

Το καλοκαίρι στην Ελλάδα δεν επηρεάζεται άμεσα, αλλά οι παγκόσμιες θερμοκρασιακές ανωμαλίες που προκαλεί το El Nino ενισχύουν τη γενική τάση για υψηλότερες θερμοκρασίες στη Μεσόγειο. Snapshot powered by AI

Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με ένα έντονο επεισόδιο El Nino σε ολόκληρη τη λεκάνη του Ειρηνικού, με μια εξαιρετική «δεξαμενή» υποεπιφανειακής θερμότητας έτοιμη να αναδυθεί και να ενισχύσει την κατάσταση τους επόμενους μήνες.

Οι τελευταίες εβδομαδιαίες αναλύσεις της NOAA δείχνουν θετικές ανωμαλίες θερμοκρασίας επιφανείας θάλασσας (SST) σε όλες τις περιοχές Niño, σαφές σημάδι ότι ο ισημερινός Ειρηνικός θερμαίνεται γρήγορα.

Συγκεκριμένα, ο δείκτης Niño-3.4 κινείται γύρω στο +0,7 έως +0,9°C, ενώ ο δείκτης Niño-1+2 ξεπερνά τους +2°C στα μέσα Ιουνίου, τιμές τυπικές ενός αρχικού σταδίου ενός Ελ Νίνιο που φαίνεται να ενισχύεται. Το Climate Prediction Center έχει εκδώσει επίσημη προειδοποίηση El Niño Advisory, επιβεβαιώνοντας ότι συνθήκες Ελ Νίνιο έχουν ήδη εγκατασταθεί και αναμένεται να ενισχυθούν έως τον χειμώνα 2026-27.

Η πιθανότητα το φαινόμενο να φτάσει σε ένταση «πολύ ισχυρού» Ελ Νίνιο, με βάση τις ανωμαλίες στην περιοχή Niño-3.4 και συναφείς δείκτες, θεωρείται υψηλή, κάτι που το καθιστά σοβαρό υποψήφιο για ένα από τα ισχυρότερα ιστορικά επεισόδια από το 1950 έως σήμερα.

Παρά τη μικρή κάμψη στον μέσο δείκτη της λεκάνης, το CPC τονίζει ότι τα βαθιά ισημερινά νερά εξακολουθούν να καταγράφουν σημαντικά υψηλότερες από το μέσο όρο θερμοκρασίες στον κεντρικό και ανατολικό Ειρηνικό. Η εικόνα αυτή περιγράφει την ανάπτυξη ενός κύματος Kelvin καθίζησης, ενός «αόρατου ποταμού» ασυνήθιστα θερμού νερού που κινείται ανατολικά κατά μήκος της θερμοκλινής. Αυτή η μαζική μεταφορά εμποδίζει την κανονική ανάβλυση ψυχρών βαθιών ρευμάτων, ανοίγοντας τον δρόμο για απότομη θέρμανση της επιφάνειας της θάλασσας.

Η τρέχουσα ατμοσφαιρική κυκλοφορία δείχνει την πιθανή εξέλιξη ενός από τα πιο ακραία Ελ Νίνιο της πρόσφατης ιστορίας. Οι προβλέψεις του CPC, με βάση τον δείκτη RONI, δείχνουν σαφή τάση προς ισχυρή θέρμανση, με πιθανότητα το φαινόμενο να φτάσει στη μέγιστη έντασή του μεταξύ τέλους 2026 και αρχών 2027.

Τα ιστορικά δεδομένα δείχνουν ότι η πρώιμη θέρμανση στον ανατολικό και κεντρικό Ειρηνικό συνήθως προηγείται της σταδιακής επέκτασης προς τα δυτικά του θερμού πυρήνα, γεγονός που υποδεικνύει ότι η τρέχουσα ανωμαλία αφορά την έναρξη και όχι το αποκορύφωμα του φαινομένου. Η κορύφωση του δείκτη Niño-3.4 εμφανίζεται συνήθως μήνες μετά τα πρώτα σημάδια στην περιοχή Niño-1+2.

Τα μοντέλα μακροπρόθεσμης πρόγνωσης, όπως του European Centre for Medium-Range Weather Forecasts και άλλα, δείχνουν ότι οι ανωμαλίες του Niño-3.4 θα συνεχίσουν να αυξάνονται έως τα τέλη του 2026. Σενάρια θέλουν το φαινόμενο να γίνεται ισχυρό ή και ακραίο μέσα στον χειμώνα, με τιμές συγκρίσιμες με τα «σούπερ» Ελ Νίνιο του 1997–1998 και 2015–2016.

Το βασικό σενάριο δείχνει συνέχιση της θέρμανσης στον τροπικό Ειρηνικό, με σημαντική συσσώρευση θερμότητας στον ωκεανό, ενίσχυση των δυτικών ανέμων κατά μήκος του ισημερινού και απουσία ενδείξεων για ανάσχεση μέσω ψυχρής ανάβλυσης. Σε αυτό το πλαίσιο, θεωρείται πιθανό το 2026 να κλείσει με έντονες παγκόσμιες κλιματικές ανωμαλίες, από αυξημένες βροχοπτώσεις σε τμήματα της Αμερικής έως ξηρότερες και θερμότερες συνθήκες σε περιοχές του Ινδο-Ειρηνικού και άλλες ευάλωτες ζώνες.

Τι σημαίνει για την Ελλάδα

Για την Ελλάδα, τα φαινόμενα Ελ Νίνιο δεν έχουν άμεση και σταθερή επίδραση, αλλά μπορούν να επηρεάσουν έμμεσα τη γενική κυκλοφορία της ατμόσφαιρας στο βόρειο ημισφαίριο, μέσω αλλαγών στο ρεύμα αεροχειμάρρου και στα μοτίβα της Βόρειας Ατλαντικής ταλάντωσης (NAO).

Σε ισχυρά επεισόδια Ελ Νίνιο, οι στατιστικές ενδείξεις δείχνουν ότι η ανατολική Μεσόγειος, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, μπορεί να έχει αυξημένες πιθανότητες για πιο υγρούς και πιο ήπιους χειμώνες σε σχέση με τον μέσο όρο, αν και αυτό δεν είναι κανόνας και υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις από περίπτωση σε περίπτωση. Παράλληλα, τέτοια επεισόδια συχνά συνδέονται με μεγαλύτερη μεταβλητότητα στον καιρό, δηλαδή εναλλαγές περιόδων κακοκαιρίας και ήπιων διαστημάτων.

Το καλοκαίρι στην Ελλάδα δεν επηρεάζεται άμεσα από το Ελ Νίνιο με σαφή τρόπο, όμως σε παγκόσμιο επίπεδο οι θερμοκρασιακές ανωμαλίες που προκαλεί μπορούν να ενισχύσουν τη γενική τάση για υψηλότερες θερμοκρασίες, κάτι που ήδη επιβαρύνει τη Μεσόγειο ως «hotspot» κλιματικής αλλαγής.

Με απλά λόγια, για την Ελλάδα το πιθανότερο σενάριο δεν είναι ένα δραματικά διαφορετικό κλίμα, αλλά μια χρονιά με πιο ασταθείς καιρικές συνθήκες τον χειμώνα και αυξημένη πιθανότητα για ήπιες αλλά υγρές περιόδους, χωρίς αυτό να μπορεί να θεωρηθεί βεβαιότητα.

*Με πληροφορίες από το meteoweb.eu

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