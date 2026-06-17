Καιρός: Πώς θα επηρεάσει το super El Nino την κάθε ήπειρο και την Ελλάδα

Snapshot Το φαινόμενο El Niño για το 2026

2027 προβλέπεται σχεδόν βέβαιο και ενδέχεται να είναι εξαιρετικά ισχυρό, προκαλώντας ακραία καιρικά φαινόμενα παγκοσμίως.

Στην Ευρώπη, το El Niño μπορεί να ανατρέψει τα παραδοσιακά καιρικά πρότυπα, φέρνοντας ασυνήθιστα θερμές συνθήκες αντί για τις συνήθεις χαμηλότερες θερμοκρασίες του φθινοπώρου.

Περιοχές όπως η Αυστραλία, η Νοτιοανατολική Ασία και η νότια Αφρική κινδυνεύουν με ξηρασία, ενώ άλλες περιοχές, μεταξύ αυτών η Ανατολική Αφρική και η Βόρεια Αμερική, θα αντιμετωπίσουν καταρρακτώδεις βροχές που μπορεί να βλάψουν τη γεωργία.

Το φαινόμενο αναμένεται να επιδεινώσει ανθρωπιστικές κρίσεις, επισιτιστική ανασφάλεια και μετακινήσεις πληθυσμών, κυρίως σε περιοχές της Αφρικής και της Κεντρικής Αμερικής.

Η επιστημονική κοινότητα τονίζει την ανάγκη έγκαιρης προειδοποίησης και πρόληψης για τη μείωση των επιπτώσεων, υποστηριζόμενη από σύγχρονες τεχνολογίες παρακολούθησης και εργαλεία διαχείρισης κινδύνων. Snapshot powered by AI

Το παγκόσμιο μετεωρολογικό σκηνικό προετοιμάζεται για μια εξαιρετική ανατροπή. Σύμφωνα με την εποχική κλιματική πρόγνωση του Copernicus Climate Change Service για τον Ιούνιο του 2026, η εμφάνιση ενός φαινομένου Ελ Νίνιο φέτος θεωρείται πλέον σχεδόν βέβαιη. Ωστόσο, τα νέα είναι ακόμη πιο ανησυχητικά: οι αναλύσεις δείχνουν πολύ υψηλή πιθανότητα το φαινόμενο να αποδειχθεί εξαιρετικά ισχυρό, ίσως ακόμη και πρωτοφανές.

Κάθε λίγα χρόνια, ο τροπικός Ειρηνικός Ωκεανός ταλαντώνεται ανάμεσα σε δύο αντίθετες καταστάσεις και, κατά τη φάση της θέρμανσης, μια τεράστια περιοχή της επιφάνειας του ωκεανού γίνεται ασυνήθιστα θερμή. Αυτό πυροδοτεί μια σειρά ακραίων καιρικών φαινομένων που προορίζονται να επιδεινώσουν τις ξηρασίες, τις πλημμύρες, τους καύσωνες και τις καταιγίδες σε αμέτρητες περιοχές του πλανήτη.

Παγκόσμια κλιματικά σενάρια για τη διετία 2026-2027

Μια νέα και λεπτομερής έκθεση που δημοσιεύθηκε από το Joint Research Centre (JRC) εξετάζει σε βάθος πιθανά σενάρια για την εξέλιξη αυτού του φαινομένου και τις επιπτώσεις του στην παγκόσμια κλιματική αλλαγή, στις τιμές των τροφίμων, στους εκτεθειμένους πληθυσμούς, στις μετακινήσεις πληθυσμών και στις απειλές για τις τοπικές κοινότητες κατά τη διετία 2026-2027.

Ανεξάρτητα από το ποιο σενάριο έντασης θα επικρατήσει, η ακραία υπερθέρμανση του πλανήτη θα αρχίσει να γίνεται αισθητή στις τροπικές και υποτροπικές περιοχές από τον Σεπτέμβριο, θα κορυφωθεί μεταξύ Δεκεμβρίου 2026 και Φεβρουαρίου 2027 και στη συνέχεια θα διατηρηθεί έως την επόμενη άνοιξη. Ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες θα εξαπλωθούν σε μεγάλο μέρος του κόσμου, επηρεάζοντας ιδιαίτερα τη Βόρεια και Νότια Αμερική, την Κεντρική Αμερική, την Αφρική, την Ευρασία και την Αυστραλία.

Η απρόσμενη επίδραση του φαινομένου στο κλίμα της Ευρώπης

Οι επιπτώσεις θα γίνουν αισθητές και πολύ κοντά μας. Στην Ευρώπη, το Ελ Νίνιο ενδέχεται να είναι αρκετά ισχυρό ώστε να ανατρέψει τα παραδοσιακά καιρικά πρότυπα. Αντί για τις χαμηλότερες του φυσιολογικού θερμοκρασίες του φθινοπώρου που συνήθως το συνοδεύουν, η ευρωπαϊκή ήπειρος θα μπορούσε να βιώσει ασυνήθιστα θερμές συνθήκες, με τη ζέστη να συσσωρεύεται γρήγορα πριν από την άνοιξη του 2027.

Κίνδυνος ξηρασίας και περιοχές που θα πληγούν από καταρρακτώδεις βροχές

Ο χάρτης των επιπτώσεων χωρίζεται ξεκάθαρα ανάμεσα σε περιοχές που θα βιώσουν σοβαρή ξηρασία και σε εκείνες που θα πλημμυρίσουν από καταρρακτώδεις βροχές. Ο κίνδυνος ξηρασίας αναμένεται να ενταθεί σημαντικά σε μεγάλες περιοχές της Αυστραλίας, της Νοτιοανατολικής Ασίας, της νότιας Αφρικής, της Κεντρικής Αμερικής, του Σαχέλ και της Ινδικής υποηπείρου.

Αντίθετα, άλλες περιοχές, όπως η Ανατολική Αφρική, η Κεντρική και Ανατολική Ασία και μεγάλα τμήματα της Βόρειας και Νότιας Αμερικής, πιθανότατα θα δεχθούν βροχοπτώσεις πολύ πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα. Ωστόσο, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η περίσσεια νερού δεν θα ωφελήσει απαραίτητα τη γεωργία. Σε περιοχές όπου τα εδάφη είναι ήδη υποβαθμισμένα ή κορεσμένα, οι έντονες βροχοπτώσεις θα αυξήσουν δραματικά τη διάβρωση, την απώλεια πολύτιμων θρεπτικών συστατικών και την υπεράρδευση, προκαλώντας ανεπανόρθωτες ζημιές στο έδαφος.

Επιδείνωση ανθρωπιστικών κρίσεων και παγκόσμιος συναγερμός

Οι συνέπειες αυτού του κλιματικού σοκ θα επιδεινώσουν αναπόφευκτα τις ήδη υπάρχουσες αδυναμίες, ενισχύοντας δραματικά τις τρέχουσες κρίσεις και συγκρούσεις. Για την ακριβή αξιολόγηση των επιπτώσεων, η έκθεση του JRC χρησιμοποιεί το INFORM Warning, ένα καινοτόμο εργαλείο που συνδυάζει προβλέψεις φυσικών κινδύνων με δεδομένα για συγκρούσεις, οικονομικές δυσχέρειες και αναγκαστικές μετακινήσεις πληθυσμών.

Για πολλές χώρες της Κεντρικής Αφρικής, το εργαλείο αυτό προειδοποιεί για σοβαρές ανθρωπιστικές κρίσεις μέσα στους επόμενους έξι μήνες. Έθνη που ήδη αντιμετωπίζουν ένοπλες συγκρούσεις, μαζικές μετακινήσεις πληθυσμών και σοβαρή επισιτιστική ανασφάλεια θα δουν την κατάσταση να επιδεινώνεται ταχύτατα. Μαζί με το Σουδάν, τη Σομαλία, το Νότιο Σουδάν και το Τσαντ, βρίσκονται σήμερα στα υψηλότερα επίπεδα ανθρωπιστικού συναγερμού παγκοσμίως.

Σε χώρες όπως ο Ισημερινός, η Βενεζουέλα και η Αϊτή, οι συνθήκες έντονης ξηρασίας θα επιβαρύνουν επιπλέον τις ήδη υπάρχουσες κρίσεις, οδηγώντας σε αναπόφευκτη επιδείνωση των συνθηκών διαβίωσης.

Ο αόρατος κίνδυνος των μαζικών μετακινήσεων πληθυσμών

Η κλίμακα των μετακινήσεων πληθυσμών λόγω ξηρασίας παραμένει σε μεγάλο βαθμό ένας αόρατος κίνδυνος, καθώς τα δεδομένα για όσους αναγκάζονται να παραμείνουν εγκλωβισμένοι στις περιοχές τους είναι περιορισμένα. Το κλιματικό φαινόμενο θα επιδεινώσει τις ήδη υπάρχουσες μεταναστευτικές ροές, αυξάνοντας τον κίνδυνο νέων και επαναλαμβανόμενων μετακινήσεων μεταξύ ήδη ευάλωτων πληθυσμών, ιδιαίτερα στην Ανατολική και Κεντρική Αφρική, στον Ξηρό Διάδρομο της Κεντρικής Αμερικής και σε πολλές περιοχές της Νότιας και Νοτιοανατολικής Ασίας.

Επισιτιστική ασφάλεια και διακυμάνσεις στις τιμές των αγροτικών προϊόντων

Ένα φαινόμενο τέτοιου μεγέθους θα αναδιαμορφώσει αναπόφευκτα τις γεωργικές συνθήκες παγκοσμίως, ασκώντας τεράστια πίεση στην επισιτιστική ασφάλεια. Σοβαρές επιπτώσεις στην παραγωγικότητα των καλλιεργειών αναμένονται σε μεγάλες περιοχές του κόσμου, όπως η υποσαχάρια Αφρική, η Ινδία, η Κίνα, η Αυστραλία και η Βραζιλία.

Οι τιμές των αγροτικών προϊόντων αναμένεται να κινηθούν προς διαφορετικές κατευθύνσεις ανάλογα με την περιοχή παραγωγής και την ένταση του φαινομένου. Το σκληρό σιτάρι αποτελεί σημαντική διεθνή ανησυχία, καθώς οι παγκόσμιες τιμές του εκτιμάται ότι θα αυξηθούν σημαντικά όσο το φαινόμενο εντείνεται.

Το καλαμπόκι θα μπορούσε επίσης να παρουσιάσει μια μικρή παγκόσμια αύξηση, αν και η αντίδραση της αγοράς σε ένα ακραίο γεγονός παραμένει εξαιρετικά αβέβαιη. Αντίθετα, οι εκτιμήσεις του JRC προβλέπουν ότι οι τιμές της σόγιας και του σκληρού κόκκινου χειμερινού σιταριού θα μειωθούν σε όλα τα σενάρια. Το ρύζι, από την άλλη πλευρά, παρουσιάζει πιο σύνθετη εμπορική συμπεριφορά, με μια αρχική μικρή πτώση που θα ακολουθηθεί γρήγορα από απότομη αύξηση του κόστους.

Είναι κρίσιμο να υπογραμμιστεί ότι, στο πιο καταστροφικό σενάριο, τα ίδια τα μαθηματικά μοντέλα ξεπερνούν τα όρια των διαθέσιμων δεδομένων και εισέρχονται σε συνθήκες χωρίς ιστορικό προηγούμενο.

Η έκκληση της επιστήμης: δράση πριν από τις έκτακτες ανάγκες

Όλες αυτές οι πολύτιμες επιστημονικές πληροφορίες είναι ζωτικής σημασίας και απαιτούν την έγκαιρη υιοθέτηση πολιτικών μετριασμού των επιπτώσεων. Όπως αναφέρεται στην ανάλυση του JRC, μία βασική αρχή υπερισχύει όλων:

«Το Ελ Νίνιο είναι ένα κλιματικό φαινόμενο που μπορεί να προβλεφθεί μήνες νωρίτερα. Αυτή η έγκαιρη προειδοποίηση, σε συνδυασμό με τις αναλύσεις που είναι πλέον διαθέσιμες, προσφέρει την ευκαιρία να δράσουμε πριν οι επιπτώσεις μετατραπούν σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, οι οποίες είναι πολύ πιο δαπανηρές στη διαχείριση από ό,τι στην πρόληψή τους».

Η πρόληψη, επομένως, σημαίνει τη δυνατότητα έγκαιρης διάθεσης των απαραίτητων πόρων και την εξασφάλιση χρηματοδότησης που μπορεί να σώσει ζωές.

Τεχνολογίες αιχμής και υποδομές παρακολούθησης

Η ανάλυση αυτή βασίζεται σε τεχνολογία αιχμής, χρησιμοποιώντας δύο συμπληρωματικές προσεγγίσεις που περιλαμβάνουν προσομοιώσεις του προ-βιομηχανικού συστήματος της Γης διάρκειας χιλιετιών και τα πιο προηγμένα εποχικά συστήματα πρόγνωσης του Copernicus Climate Change Service.

Παράλληλα, αξιοποιούνται ισχυρά επιχειρησιακά εργαλεία: οι συνθήκες ξηρασίας παρακολουθούνται από τα Ευρωπαϊκά και Παγκόσμια Παρατηρητήρια Ξηρασίας, ενώ ο κίνδυνος πλημμυρών καταγράφεται από το Global Flood Awareness System. Η έκθεση του πληθυσμού στους κινδύνους εκτιμάται μέσω του Global Human Settlement Layer.

Όλες αυτές οι υποδομές λειτουργούν υπό την εποπτεία του Copernicus Emergency Management Service και ενσωματώνονται με το σύστημα Anomaly Hotspots of Agricultural Production του JRC και το εργαλείο INFORM Warning, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη προσέγγιση πολλαπλών κινδύνων.

Ο στρατηγικός ρόλος του OceanEye στην παρακολούθηση των θαλασσών

Τέλος, το αμυντικό αυτό δίκτυο συμπληρώνεται από την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία OceanEye, η οποία δημιουργήθηκε ειδικά για την ενίσχυση της παρατήρησης και της γνώσης των ωκεανών, μέσω της ενσωμάτωσης φυσικών υποδομών, υπηρεσιών δεδομένων και προηγμένων ψηφιακών δυνατοτήτων.

Μέσω της Διεθνούς Συμμαχίας για το Παγκόσμιο Σύστημα Παρατήρησης των Ωκεανών, το OceanEye δεσμεύεται να διατηρεί και να ενισχύει συνεχώς τα δίκτυα θαλάσσιας παρακολούθησης. Η δραστηριότητα αυτή είναι απολύτως απαραίτητη για την παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο των ωκεάνιων συνθηκών που πυροδοτούν το Ελ Νίνιο, επιτρέποντας ολοένα και πιο έγκαιρες προειδοποιήσεις και συμβάλλοντας στην προστασία των υδάτινων πόρων, των οικοσυστημάτων και της κοινωνικοοικονομικής σταθερότητας του πλανήτη.