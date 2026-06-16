Η αλήθεια για το super El Niño και την Ελλάδα - Πώς θα επηρεαστεί τελικά η χώρα μας

Τι δείχνει ο χάρτης του Copernicus και πώς τελικά η χώρα μας μπορεί να επηρεαστεί από το σπάνιο φαινόμενο;

Δημήτρης Δρίζος

Η αλήθεια για το super El Niño και την Ελλάδα - Πώς θα επηρεαστεί τελικά η χώρα μας
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  • Ο χάρτης του Copernicus δείχνει έντονη θέρμανση της επιφάνειας της θάλασσας στη Μεσόγειο, με θερμοκρασίες έως 5 βαθμούς Κελσίου πάνω από το μέσο όρο για την εποχή.
  • Η Ελλάδα επηρεάζεται από την κλιματική αλλαγή και τη θέρμανση της Μεσογείου, που προκαλούν περισσότερους καύσωνες, ακραία καιρικά φαινόμενα και παρατεταμένη ξηρασία.
  • Το φαινόμενο El Niño έχει έμμεση και ασθενέστερη επίδραση στη Μεσόγειο και δεν αποτελεί τον κύριο παράγοντα για τις ακραίες θερμοκρασίες στην Ελλάδα.
  • Η θερμότερη Μεσόγειος αυξάνει τον κίνδυνο ισχυρών καταιγίδων και μεσογειακών κυκλώνων, ιδιαίτερα σε περιοχές όπως το Ιόνιο και νότια της Κρήτης.
  • Η Ελλάδα δεν θα βιώσει άμεσα καταστροφικές επιπτώσεις από ένα πιθανό super El Niño, αλλά η διαρκής υπερθέρμανση της Μεσογείου αποτελεί τη μεγαλύτερη κλιματική απειλή για τη χώρα.
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Ένας χάρτης της ευρωπαϊκής υπηρεσίας Copernicus που δημοσιεύτηκε στις αρχές Ιουνίου προκαλεί έντονο προβληματισμό στην επιστημονική κοινότητα.

Το μεγαλύτερο μέρος του Βόρειου Ατλαντικού και σχεδόν ολόκληρη η Μεσόγειος εμφανίζονται βαμμένα σε βαθύ κόκκινο χρώμα, ένδειξη ότι οι θερμοκρασίες της επιφάνειας της θάλασσας βρίσκονται έως και 5 βαθμούς Κελσίου πάνω από τα κανονικά επίπεδα για την εποχή.

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Πρόκειται για ένα εκτεταμένο επεισόδιο θαλάσσιου καύσωνα, ένα φαινόμενο που οι επιστήμονες συνδέουν με τη μακροχρόνια κλιματική αλλαγή και εν μέρει με την επανεμφάνιση του El Niño.

Το ερώτημα που κυριαρχεί είναι ένα: οδηγούμαστε σε ένα νέο «super El Niño» και τι σημαίνει αυτό για την Ελλάδα;

Τι δείχνει ο χάρτης του Copernicus

Η εικόνα αποτυπώνει ανωμαλίες στη θερμοκρασία της επιφάνειας της θάλασσας στις 30 Μαΐου 2026. Οι πιο θερμές περιοχές εντοπίζονται στον Βισκαϊκό Κόλπο, στις δυτικές ακτές της Γαλλίας και της Ισπανίας, στην κεντρική και δυτική Μεσόγειο, αλλά και σε μεγάλα τμήματα της ανατολικής Μεσογείου.

Ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι ότι η θέρμανση εμφανίζεται τόσο εκτεταμένη πριν ακόμη εισέλθουμε στην «καρδιά» του καλοκαιριού. Σύμφωνα με το Copernicus και το Mercator Ocean, η Μεσόγειος δεν κατάφερε να ψυχρανθεί ουσιαστικά ούτε κατά τη διάρκεια του χειμώνα, με το 97% της επιφάνειάς της να παρουσιάζει θερμοκρασίες υψηλότερες του μέσου όρου ήδη από τον Φεβρουάριο του 2026.

Οι επιστήμονες μιλούν πλέον για μια θάλασσα που έχει εισέλθει σε κατάσταση «μόνιμης θερμικής πίεσης», με τα διαδοχικά επεισόδια θαλάσσιων καυσώνων να εμφανίζονται σχεδόν κάθε χρόνο.

Είναι πράγματι ένα super El Niño;

Ο όρος «super El Niño» χρησιμοποιείται για εξαιρετικά ισχυρά επεισόδια του φαινομένου, όπως εκείνα του 1997-98 και του 2015-16, όταν οι θερμοκρασίες στον τροπικό Ειρηνικό αυξήθηκαν θεαματικά, προκαλώντας παγκόσμιες ανακατατάξεις στο κλίμα.

Το 2026 αρκετοί μετεωρολόγοι και κλιματολόγοι επισημαίνουν ότι τα μοντέλα εμφανίζουν χαρακτηριστικά που θυμίζουν τα ιστορικά αυτά επεισόδια, ενώ η παγκόσμια θερμοκρασία παραμένει σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα και οι ωκεανοί συνεχίζουν να καταγράφουν σχεδόν πρωτοφανείς θερμοκρασίες.

Ωστόσο, η πραγματικότητα για την Ελλάδα είναι πιο σύνθετη.

Το El Niño δεν δρα με τον ίδιο τρόπο σε όλες τις περιοχές του πλανήτη. Η επιρροή του στη Μεσόγειο είναι έμμεση και σημαντικά ασθενέστερη σε σχέση με τη Νότια Αμερική, την Αυστραλία ή τη Βόρεια Αμερική.

Οι ειδικοί υπογραμμίζουν ότι οι σημερινές ακραίες θερμοκρασίες της Μεσογείου δεν μπορούν να αποδοθούν αποκλειστικά στο El Niño. Η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή θεωρείται ο κυρίαρχος παράγοντας. Πρόσφατες επιστημονικές μελέτες υπολογίζουν ότι η μακροχρόνια υπερθέρμανση έχει ενισχύσει τις ακραίες θερμοκρασίες της Μεσογείου κατά έως και 1,5 βαθμό Κελσίου.

Πώς μπορεί να επηρεαστεί η Ελλάδα

Η Ελλάδα βρίσκεται σε μια από τις περιοχές της Ευρώπης που χαρακτηρίζονται ως «hot spot» της κλιματικής αλλαγής.

Η θερμότερη Μεσόγειος σημαίνει περισσότερη ενέργεια διαθέσιμη στην ατμόσφαιρα. Αυτό δεν μεταφράζεται μόνο σε περισσότερους καύσωνες, αλλά και σε ισχυρότερα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Οι θερμές θάλασσες λειτουργούν σαν γιγαντιαίες «μπαταρίες» θερμότητας. Τροφοδοτούν την ατμόσφαιρα με υδρατμούς και περιορίζουν τη νυχτερινή ψύξη. Το αποτέλεσμα είναι οι υψηλές θερμοκρασίες να διατηρούνται επί ημέρες, με περισσότερες τροπικές νύχτες, δηλαδή νύχτες όπου η θερμοκρασία δεν πέφτει κάτω από τους 20 βαθμούς Κελσίου.

Όσο θερμότερη είναι η Μεσόγειος τόσο περισσότερους υδρατμούς μπορεί να απελευθερώσει στην ατμόσφαιρα. Αυτό αποτελεί «καύσιμο» για ισχυρές καταιγίδες και μεσογειακούς κυκλώνες.

Οι επιστήμονες παρακολουθούν με ιδιαίτερη προσοχή τη θερμοκρασία στο Ιόνιο και νότια της Κρήτης, καθώς αυτές οι περιοχές μπορούν να τροφοδοτήσουν ακραία επεισόδια βροχοπτώσεων κατά το φθινόπωρο.

Οι θερμότερες θάλασσες συμβάλλουν στη διατήρηση υψηλών θερμοκρασιών και στη δημιουργία συνθηκών παρατεταμένης ξηρασίας σε ορισμένες περιπτώσεις.

Η Ελλάδα έχει ήδη βιώσει τα τελευταία χρόνια ακραία καλοκαίρια με εκτεταμένες πυρκαγιές και οι επιστήμονες εκτιμούν ότι η τάση αυτή θα συνεχιστεί.

Οι θαλάσσιοι καύσωνες έχουν ήδη προκαλέσει σοβαρές πιέσεις στη βιοποικιλότητα της Μεσογείου.

Αρκετά είδη ψαριών μετακινούνται βορειότερα, ενώ αυξάνονται οι κίνδυνοι μαζικής θνησιμότητας σε κοράλλια, σπόγγους και άλλους οργανισμούς που δεν μπορούν να προσαρμοστούν στις υψηλές θερμοκρασίες.

Η Ελλάδα δεν θα ζήσει ένα «σενάριο καταστροφής» λόγω του El Niño

Η συζήτηση γύρω από ένα πιθανό super El Niño έχει οδηγήσει σε υπερβολικές ερμηνείες και σενάρια καταστροφής για τη χώρα μας.

Η επιστημονική πραγματικότητα είναι διαφορετική.

Η Ελλάδα δεν βρίσκεται σε περιοχή που δέχεται άμεσες και προβλέψιμες επιδράσεις από το El Niño. Δεν μπορεί κάποιος να ισχυριστεί ότι ένα super El Niño σημαίνει αυτόματα ακραίους καύσωνες ή καταστροφικές πλημμύρες στην ελληνική επικράτεια.

Αυτό που φαίνεται ολοένα και πιο ξεκάθαρα είναι ότι η κλιματική αλλαγή έχει ήδη μεταβάλει το θερμικό υπόβαθρο της Μεσογείου. Το El Niño μπορεί να λειτουργήσει ως επιταχυντής και να προσθέσει επιπλέον θερμότητα στο παγκόσμιο σύστημα, αλλά δεν αποτελεί τον βασικό μηχανισμό που καθορίζει το ελληνικό κλίμα.

Η μεγάλη αλήθεια είναι ότι η Ελλάδα εισέρχεται σε ένα νέο κλιματικό καθεστώς, όπου οι θερμότερες θάλασσες, οι συχνότεροι θαλάσσιοι καύσωνες και τα πιο ακραία καιρικά φαινόμενα τείνουν να γίνουν η νέα κανονικότητα. Το αν θα υπάρξει τελικά ένα ιστορικών διαστάσεων super El Niño είναι σημαντικό για την παγκόσμια κλιματική εξέλιξη. Για τη χώρα μας, όμως, η μεγαλύτερη απειλή βρίσκεται ήδη εδώ: η διαρκής υπερθέρμανση της Μεσογείου.

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