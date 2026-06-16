Καιρός: Ατμοσφαιρικό βουνό φέρνει μπόρες και καταιγίδες - Πότε θα «χτυπήσουν» την Αττική

Snapshot Το ατμοσφαιρικό βουνό που επηρεάζει τη δυτική και κεντρική Ευρώπη δεν θα επηρεάσει την Ελλάδα, διατηρώντας τις θερμοκρασίες σε φυσιολογικά επίπεδα.

Τις επόμενες ημέρες θα παρατηρηθεί ήπιος καιρός με ηλιοφάνεια και τοπικές συννεφιές, ενώ αστάθεια θα εκδηλωθεί κυρίως το απόγευμα σε κεντρική Μακεδονία, Θράκη και Ήπειρο.

Από αύριο η αστάθεια θα επεκταθεί σε ορεινές και πεδινές περιοχές της Ηπείρου, Μακεδονίας, Θράκης, Θεσσαλίας και Πελοποννήσου, με καταιγίδες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα.

Την Πέμπτη οι μπόρες και καταιγίδες θα επικεντρωθούν σε Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα, Αττική, Εύβοια και βορειοανατολικό τμήμα της χώρας.

Τα μελτέμια στο Αιγαίο θα ενισχυθούν με τοπικά θυελλώδεις ανέμους, αυξάνοντας τον κίνδυνο πυρκαγιών αλλά προσφέροντας δροσιά στην ανατολική ηπειρωτική Ελλάδα. Snapshot powered by AI

Το ατμοσφαιρικό βουνό που επηρεάζει τη δυτική και κεντρική Ευρώπη δεν αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα μας, διατηρώντας τις θερμοκρασίες σε φυσιολογικά επίπεδα τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Ο καιρός στην Ελλάδα θα παραμείνει ήπιος, με ηλιοφάνεια και λίγες τοπικές συννεφιές κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια. Το απόγευμα θα εκδηλωθεί αστάθεια στην κεντρική Μακεδονία, τη Θράκη και την Ήπειρο. Την Τετάρτη και την Πέμπτη, τα φαινόμενα αστάθειας θα επεκταθούν και σε άλλες περιοχές του ηπειρωτικού κορμού, κυρίως τις απογευματινές ώρες.

Οι άνεμοι θα είναι γενικά ασθενείς έως μέτριοι, ενώ η θαλάσσια αύρα θα ενισχύεται κατά τις απογευματινές ώρες κατά μήκος των ακτών, προσφέροντας ανακούφιση από τη ζέστη.

Από αύριο, τα φαινόμενα αστάθειας θα επεκταθούν σε ορεινές και πεδινές περιοχές της Ηπείρου, Μακεδονίας, Θράκης, καθώς και στη Θεσσαλία και την Πελοπόννησο, με τη μεγαλύτερη ένταση να εκδηλώνεται κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι περιοχές κοντά στη θάλασσα θα επηρεαστούν λιγότερο από τις καταιγίδες.

Την Πέμπτη, οι μπόρες και καταιγίδες θα εστιάζονται στο εσωτερικό της Πελοποννήσου, τη Στερεά Ελλάδα, την Αττική, την Εύβοια και το βορειοανατολικό τμήμα της χώρας. Παράλληλα, ενισχύονται τα μελτέμια στο Αιγαίο, με τοπικά θυελλώδεις ανέμους, αυξάνοντας τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών, ενώ παράλληλα θα προσφέρουν δροσιά στην ανατολική ηπειρωτική Ελλάδα.

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για την Τρίτη 16 Ιουνίου

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά περιόδους πιο πυκνές με πρόσκαιρες βροχές ή όμβρους τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες οπότε στα ορεινά θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Από αργά το απόγευμα στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα επικρατήσουν βορειοανατολικοί άνεμοι 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά περιόδους πιο πυκνές με πρόσκαιρες βροχές ή όμβρους τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Στερεάς.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και στα νότια πρόσκαιρα 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 30 και στα ηπειρωτικά έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά περιόδους πιο πυκνές. Πρόσκαιρες βροχές ή όμβροι θα σημειωθούν τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ορεινά της Θεσσαλίας.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 και βαθμιαία δυτικών διευθύνσεων 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 32 και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Δυτικών διευθύνσεων 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 28 και στην Κρήτη ως 30 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και στα νότια πρόσκαιρα 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και πρόσκαιρα το μεσημέρι-απόγευμα νοτίων διευθύνσεων 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές. Πιθανότητα όμβρων μεσημέρι - απόγευμα στα γύρω ορεινά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και πρόσκαιρα το μεσημέρι-απόγευμα νοτίων διευθύνσεων 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση του καιρού, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 17-06-2026

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις που βαθμιαία στα ηπειρωτικά θα αυξηθούν και μετά το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα κεντρικά και βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 18-06-2026

Αρχικά σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις στην περιοχή των Σποράδων και της Εύβοιας όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Βαθμιαία νεφώσεις θα αναπτυχθούν και στα ηπειρωτικά καθώς και στην Κρήτη τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, ενώ στα ορεινά, κυρίως της Πελοποννήσου, θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 τοπικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά ηπειρωτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19-06-2026

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά όπου κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4, στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 20-06-2026

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά όπου και θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή όμβροι στα ορεινά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4, στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Διαβάστε επίσης