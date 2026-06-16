Καιρός: Ατμοσφαιρικό βουνό φέρνει μπόρες και καταιγίδες - Πότε θα «χτυπήσουν» την Αττική

Η πρόγνωση του έμπειρου μετεωρολόγου

Δημήτρης Δρίζος

Καιρός: Ατμοσφαιρικό βουνό φέρνει μπόρες και καταιγίδες - Πότε θα «χτυπήσουν» την Αττική
ΚΑΙΡΟΣ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Το ατμοσφαιρικό βουνό που επηρεάζει τη δυτική και κεντρική Ευρώπη δεν θα επηρεάσει την Ελλάδα, διατηρώντας τις θερμοκρασίες σε φυσιολογικά επίπεδα.
  • Τις επόμενες ημέρες θα παρατηρηθεί ήπιος καιρός με ηλιοφάνεια και τοπικές συννεφιές, ενώ αστάθεια θα εκδηλωθεί κυρίως το απόγευμα σε κεντρική Μακεδονία, Θράκη και Ήπειρο.
  • Από αύριο η αστάθεια θα επεκταθεί σε ορεινές και πεδινές περιοχές της Ηπείρου, Μακεδονίας, Θράκης, Θεσσαλίας και Πελοποννήσου, με καταιγίδες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα.
  • Την Πέμπτη οι μπόρες και καταιγίδες θα επικεντρωθούν σε Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα, Αττική, Εύβοια και βορειοανατολικό τμήμα της χώρας.
  • Τα μελτέμια στο Αιγαίο θα ενισχυθούν με τοπικά θυελλώδεις ανέμους, αυξάνοντας τον κίνδυνο πυρκαγιών αλλά προσφέροντας δροσιά στην ανατολική ηπειρωτική Ελλάδα.
Snapshot powered by AI

Το ατμοσφαιρικό βουνό που επηρεάζει τη δυτική και κεντρική Ευρώπη δεν αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα μας, διατηρώντας τις θερμοκρασίες σε φυσιολογικά επίπεδα τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Ο καιρός στην Ελλάδα θα παραμείνει ήπιος, με ηλιοφάνεια και λίγες τοπικές συννεφιές κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια. Το απόγευμα θα εκδηλωθεί αστάθεια στην κεντρική Μακεδονία, τη Θράκη και την Ήπειρο. Την Τετάρτη και την Πέμπτη, τα φαινόμενα αστάθειας θα επεκταθούν και σε άλλες περιοχές του ηπειρωτικού κορμού, κυρίως τις απογευματινές ώρες.

Οι άνεμοι θα είναι γενικά ασθενείς έως μέτριοι, ενώ η θαλάσσια αύρα θα ενισχύεται κατά τις απογευματινές ώρες κατά μήκος των ακτών, προσφέροντας ανακούφιση από τη ζέστη.

Από αύριο, τα φαινόμενα αστάθειας θα επεκταθούν σε ορεινές και πεδινές περιοχές της Ηπείρου, Μακεδονίας, Θράκης, καθώς και στη Θεσσαλία και την Πελοπόννησο, με τη μεγαλύτερη ένταση να εκδηλώνεται κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι περιοχές κοντά στη θάλασσα θα επηρεαστούν λιγότερο από τις καταιγίδες.

Την Πέμπτη, οι μπόρες και καταιγίδες θα εστιάζονται στο εσωτερικό της Πελοποννήσου, τη Στερεά Ελλάδα, την Αττική, την Εύβοια και το βορειοανατολικό τμήμα της χώρας. Παράλληλα, ενισχύονται τα μελτέμια στο Αιγαίο, με τοπικά θυελλώδεις ανέμους, αυξάνοντας τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών, ενώ παράλληλα θα προσφέρουν δροσιά στην ανατολική ηπειρωτική Ελλάδα.

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για την Τρίτη 16 Ιουνίου

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά περιόδους πιο πυκνές με πρόσκαιρες βροχές ή όμβρους τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες οπότε στα ορεινά θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Από αργά το απόγευμα στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα επικρατήσουν βορειοανατολικοί άνεμοι 4 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 18 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά περιόδους πιο πυκνές με πρόσκαιρες βροχές ή όμβρους τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Στερεάς.
Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και στα νότια πρόσκαιρα 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 17 έως 30 και στα ηπειρωτικά έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Σχεδόν αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά περιόδους πιο πυκνές. Πρόσκαιρες βροχές ή όμβροι θα σημειωθούν τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ορεινά της Θεσσαλίας.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 και βαθμιαία δυτικών διευθύνσεων 3 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 18 έως 32 και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Άνεμοι: Δυτικών διευθύνσεων 3 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 20 έως 28 και στην Κρήτη ως 30 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και στα νότια πρόσκαιρα 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Σχεδόν αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και πρόσκαιρα το μεσημέρι-απόγευμα νοτίων διευθύνσεων 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές. Πιθανότητα όμβρων μεσημέρι - απόγευμα στα γύρω ορεινά.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και πρόσκαιρα το μεσημέρι-απόγευμα νοτίων διευθύνσεων 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση του καιρού, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 17-06-2026

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις που βαθμιαία στα ηπειρωτικά θα αυξηθούν και μετά το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα κεντρικά και βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 18-06-2026

Αρχικά σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις στην περιοχή των Σποράδων και της Εύβοιας όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Βαθμιαία νεφώσεις θα αναπτυχθούν και στα ηπειρωτικά καθώς και στην Κρήτη τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, ενώ στα ορεινά, κυρίως της Πελοποννήσου, θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 τοπικά έως 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά ηπειρωτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19-06-2026

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά όπου κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.
Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4, στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 20-06-2026

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά όπου και θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή όμβροι στα ορεινά.
Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4, στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:41ΕΛΛΑΔΑ

Γιωτόπουλος: Επιστρέφει στις φυλακές Κορυδαλλού με χειροπέδες στα χέρια

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Leapmotor B05: Η κινεζική απάντηση στα ευρωπαϊκά hatchback

09:39ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πάτρα: Νεκρός 56χρονος που κατέρρευσε ενώ περπατούσε

09:30ΚΟΣΜΟΣ

«Toy Story challenge» - Τι είναι η νέα viral τάση σαρώνει στο διαδίκτυο

09:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης κατά Τσίπρα: Μιλάει για εξωτερική πολιτική, αυτός που είπε ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα;

09:17ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γαλάτσι: Συνελήφθη 45χρονος για 14 κλοπές σε σούπερ μάρκετ

09:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ο Λιονέλ Μέσι «200αρίζει» και είναι έτοιμος να σπάσει ένα αμύθητο ρεκόρ

09:14ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Απροσπέλαστος ο Κηφισός - Τροχαία ατυχήματα σε άνοδο και κάθοδο - Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα

09:13ΚΟΣΜΟΣ

Μουντιάλ 2026: Η ομάδα του Ιράν έλαβε εντολή να εγκαταλείψει τις ΗΠΑ αμέσως μετά το ματς με την Νέα Ζηλανδία - «Δεν μας έδωσαν καν χρόνο να αναρρώσουμε»

09:11ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ατμοσφαιρικό βουνό φέρνει μπόρες και καταιγίδες - Πότε θα «χτυπήσουν» την Αττική

09:10ΚΟΣΜΟΣ

Χάος σε ποδηλατικό αγώνα στη Γερμανία όταν ηλικιωμένη με αμαξίδιο μπήκε στην δρόμο

09:00ΕΛΛΑΔΑ

Ναύπλιο: Η άγνωστη ιστορία της 55χρονης νοσηλεύτριας που κατέρρευσε - Είχε «χάσει» το παιδί της

08:57ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Πώς συνετρίβη το βομβαρδιστικό B-52 στην Καλιφόρνια - Η μεγαλύτερη αεροπορική τραγωδία από το 1982

08:49ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Εύβοια: Νεκρή 21χρονη από τσίμπημα σφήκας

08:45ΕΛΛΑΔΑ

Ναύπλιο: Σήμερα η κηδεία της νοσηλεύτριας που έφυγε από τη ζωή μετά από ένταση που προκάλεσαν Ρομά συνοδοί τραυματιών

08:44ΕΛΛΑΔΑ

Γιαννάκος για τη 55χρονη νοσηλεύτρια που πέθανε έπειτα από ένταση που προκάλεσαν Ρομά στο Ναύπλιο: «Να επανασυστήσουμε προσωπικό ασφάλειας στα νοσοκομεία - Έχει το δικαίωμα να φέρει και όπλο»

08:29ΚΟΣΜΟΣ

Πώς τα ψέματα των θετών γονιών αποκάλυψαν «τέσσερις μήνες τρόμου» για βρέφος 13 μηνών

08:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιουλίου 2026: Ανακοινώθηκαν oι οριστικές ημερομηνίες για όλα τα Ταμεία – Πότε ξεκινούν οι πληρωμές

08:19ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ιράν - Νέα Ζηλανδία 2-2: Χορταστική ισοπαλία και όλα στο «Χ» στον 7ο όμιλο

08:11ΚΟΣΜΟΣ

Axios: «Πόλεμος» στον Λευκό Οίκο για τη συμφωνία με το Ιράν: Τι φοβούνται CIA και κορυφαίοι υπουργοί

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:50ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δράμα: Η ανατριχιαστική ανάρτηση της Αντιγόνης πριν τη δολοφονία της - «Μια τραγική στιγμή...»

07:17ΕΛΛΑΔΑ

Ναύπλιο: Νοσηλεύτρια κατέρρευσε και πέθανε μετά από ένταση που προκάλεσαν Ρομά συνοδοί τραυματιών

08:49ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Εύβοια: Νεκρή 21χρονη από τσίμπημα σφήκας

07:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έτσι θα κυλήσει ο Ιούλιος - Η πρόγνωση ECMWF, UKMO, JMA και άλλων 5 μετεωρολογικών κέντρων

08:11ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Έρχονται αυξήσεις - Ποιοι είναι οι... τυχεροί (αναλυτικοί πίνακες και παραδείγματα)

09:11ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ατμοσφαιρικό βουνό φέρνει μπόρες και καταιγίδες - Πότε θα «χτυπήσουν» την Αττική

07:12ΕΛΛΑΔΑ

«Ο λαγοκέφαλος είναι κάτι πολύ περισσότερο από επικίνδυνο ψάρι»: SOS από τους ειδικούς,  πρόκειται για τη «χειρότερη βιολογική εισβολή στη Μεσόγειο»

06:52LIFESTYLE

MasterChef: Η ημερομηνία του τελικού και όσα θα δούμε

09:00ΕΛΛΑΔΑ

Ναύπλιο: Η άγνωστη ιστορία της 55χρονης νοσηλεύτριας που κατέρρευσε - Είχε «χάσει» το παιδί της

09:13ΚΟΣΜΟΣ

Μουντιάλ 2026: Η ομάδα του Ιράν έλαβε εντολή να εγκαταλείψει τις ΗΠΑ αμέσως μετά το ματς με την Νέα Ζηλανδία - «Δεν μας έδωσαν καν χρόνο να αναρρώσουμε»

07:34ΚΟΣΜΟΣ

Έμπολα: H «πρώτη γραμμή άμυνας» έχει καταρρεύσει - H μεγαλύτερη έως τώρα επιδημία σπάνιου στελέχους

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Χάρτης γεννήσεων: Πού γεννιούνται τα παιδιά στην Ελλάδα - Ποιες περιοχές δεν ακούν κλάμα νεογνών

06:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Φέρνει πολύ χιόνι στην Ελλάδα το «Super El Niño» - Η μακροπρόθεσμη πρόβλεψη του χειμώνα

08:29ΚΟΣΜΟΣ

Πώς τα ψέματα των θετών γονιών αποκάλυψαν «τέσσερις μήνες τρόμου» για βρέφος 13 μηνών

07:57WHAT THE FACT

Έσκαβαν για αυτοκινητόδρομο και βρήκαν έναν αμύθητο θησαυρό

11:52WHAT THE FACT

Προσοχή στις selfies: Γιατί η κίνηση «V» στις φωτογραφίες κρύβει κινδύνους για τα αποτυπώματά μας

08:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιουλίου 2026: Ανακοινώθηκαν oι οριστικές ημερομηνίες για όλα τα Ταμεία – Πότε ξεκινούν οι πληρωμές

21:26ΕΛΛΑΔΑ

Μαχαίρωσε τη σύζυγό του και αυτοκτόνησε: Το ζευγάρι των αστυνομικών και το χρονικό της τραγωδίας στη Δράμα

09:10ΚΟΣΜΟΣ

Χάος σε ποδηλατικό αγώνα στη Γερμανία όταν ηλικιωμένη με αμαξίδιο μπήκε στην δρόμο

08:45ΕΛΛΑΔΑ

Ναύπλιο: Σήμερα η κηδεία της νοσηλεύτριας που έφυγε από τη ζωή μετά από ένταση που προκάλεσαν Ρομά συνοδοί τραυματιών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ