Πυροσβεστική: 44 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο

Snapshot Τις τελευταίες 24 ώρες εκδηλώθηκαν 44 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε όλη τη χώρα.

Οι 39 από αυτές αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό τους στάδιο.

Πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να μάχονται σε 5 πυρκαγιές. Snapshot powered by AI

Σε 44 ανήλθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο εικοσιτετράωρο σε όλη τη χώρα. Από αυτές, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, οι 39 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη πέντε.

Σημειώνεται ότι τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και κλιμάκια της διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.