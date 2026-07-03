Πυροσβεστική: 44 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο
Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν ακόμη μάχη με 5 πυρκαγιές
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- Τις τελευταίες 24 ώρες εκδηλώθηκαν 44 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε όλη τη χώρα.
- Οι 39 από αυτές αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό τους στάδιο.
- Πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να μάχονται σε 5 πυρκαγιές.
Σε 44 ανήλθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο εικοσιτετράωρο σε όλη τη χώρα. Από αυτές, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, οι 39 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη πέντε.
Σημειώνεται ότι τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και κλιμάκια της διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.
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