Στην Τεχεράνη ο Μεντβέντεφ για την κηδεία Αλί Χαμενεΐ, ως απεσταλμένος του Πούτιν

Snapshot Ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ έφτασε στην Τεχεράνη ως ειδικός απεσταλμένος του Βλαντιμίρ Πούτιν για την κηδεία του Αλί Χαμενεΐ.

Περισσότερες από 30 αντιπροσωπείες κρατών συμμετέχουν στην επίσημη τελετή πένθους.

Οι αποχαιρετιστήριες εκδηλώσεις ξεκίνησαν στις 3 Ιουλίου και θα διαρκέσουν έως τις 9 Ιουλίου με τελετές σε διάφορες πόλεις του Ιράν και του Ιράκ.

Η ταφή του Αλί Χαμενεΐ θα γίνει στις 9 Ιουλίου στη γενέτειρά του Μεσχέντ, στο μαυσωλείο του ιμάμη Ρεζά. Snapshot powered by AI

Ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ έφτασε στην Τεχεράνη για να παραστεί στην κηδεία του Αλί Χαμενεΐ.

Ο αναπληρωτής πρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας, έφτασε στην ιρανική πρωτεύουσα ως ειδικός απεσταλμένος του προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν

Αντιπροσωπείες από περισσότερα από 30 κράτη βρίσκονται ήδη στην Τεχεράνη για να συμμετάσχουν στην επίσημη τελετή.

А вот Медведев во главе российскоц делегации на похоронах Хаменаи.

Мне кажется или таки димон смог накатить за здравие ошметков усопшего? pic.twitter.com/VoC4vkK7xP — Tanya Narbut???? (@NarbutTanya) July 3, 2026

Μετά από μια σειρά προπαρασκευαστικών εκδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή, 3 Ιουλίου, το κύριο μέρος της αποχαιρετιστήριας τελετής για το ευρύ κοινό θα ξεκινήσει στις 4 Ιουλίου στο συγκρότημα Μοσάλα της πρωτεύουσας.

Κατά τη διάρκεια των επόμενων δύο ημερών, οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της Τεχεράνης θα μπορούν να αποτίσουν φόρο τιμής στον Αγιατολάχ, ενώ στη συνέχεια, στις 6 Ιουλίου, θα πραγματοποιηθεί μια μεγάλης κλίμακας νεκρική πομπή στην ιρανική πρωτεύουσα.

Το τελικό στάδιο των τελετών πένθους θα επεκταθεί πέρα από τα όρια της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Στις 7 Ιουλίου, η σορός του πρώην ηγέτη θα μεταφερθεί στην ιερή για τους σιίτες πόλη Κουμ, ενώ στις 8 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί τελετή αποχαιρετισμού στις ιρακινές πόλεις Κερμπέλα και Νετζέφ.

Η ταφή του Αλί Χαμενεΐ έχει προγραμματιστεί για τις 9 Ιουλίου στη γενέτειρά του, το Μεσχέντ, όπου θα αναπαυθεί στο μαυσωλείο του ιμάμη Ρεζά.

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