Ιράν: Ξεκίνησε η επταήμερη τελετή για την κηδεία του Αλί Χαμενεΐ - Εκατομμύρια πιστοί αναμένονται

Snapshot Ξεκίνησαν στις 3 Ιουλίου οι επταήμερες τελετές κηδείας του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, με δημόσιο λαϊκό προσκύνημα σε πόλεις του Ιράν και του Ιράκ.

Οι σοροί του Χαμενεΐ και μελών της οικογένειάς του εκτίθενται στο μεγάλο συγκρότημα προσευχής Mosalla στην Τεχεράνη, με συμμετοχή παγκόσμιων ηγετών και θρησκευτικών προσωπικοτήτων.

Η ταφή του Χαμενεΐ προγραμματίζεται για τις 9 Ιουλίου στο ιερό του Ιμάμη Ρεζά στη Μασάντ, την ιερότερη πόλη του Ιράν και γενέτειρα του.

Οι τελετές αποτελούν επίδειξη ισχύος προς τις ΗΠΑ, συμπίπτοντας με τους εορτασμούς της Ημέρας Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ.

Αναμένονται περίπου 15 εκατομμύρια πενθούντες και πάνω από 10.000 δημοσιογράφοι, καθιστώντας την κηδεία μία από τις μεγαλύτερες στη σύγχρονη ιστορία του Ιράν. Snapshot powered by AI

Ξεκίνησαν σήμερα 3 Ιουλίου οι τελετές για την κηδεία του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ ο οποίος σκοτώθηκε μαζί με μέλη της οικογένειάς του κατά τους βομβαρδισμούς των ΗΠΑ και Ισραήλ στην Τεχεράνη στις 28 Φεβρουαρίου 2026.

Πρόκειται για την πρώτη από τις επτά ημέρες που έχουν κηρυχθεί ως επίσημες αργίες στη χώρα, κατά τις οποίες οι σοροί θα μεταβούν σε αρκετές πόλεις του Ιράν αλλά και δύο ιερές πόλεις του Ιράκ, με εκατομμύρια πιστούς και υμνητές τους καθεστώτος να αποδίδουν φόρο τιμής στον πρώην ηγέτη της χώρας.

Επταήμερες τελετές σε Ιράν και Ιράκ

Κατά την πρώτη μέρα της τελετής αποχαιρετισμού τα φέρετρα των νεκρών θα εκτεθούν στο μεγάλο συγκρότημα προσευχής της πρωτεύουσας, Mossala, όπου παγκόσμιοι ηγέτες, ανώτεροι αξιωματούχοι, θρησκευτικές προσωπικότητες και ακαδημαϊκοί από όλο τον κόσμο θα αποτίσουν φόρο τιμής.

Το μεγάλο Τζαμί Mosalla στην Τεχεράνη AP/Vahid Salemi

Αύριο, Σάββατο 4 Ιουλίου, ξεκινά η δημόσια νεκρώσιμη τελετή στο ίδιο μέρος, όπου τα φέρετρα του Χομενεΐ και των μελών της οικογένειας που σκοτώθηκαν μαζί, θα εκτεθούν για λαϊκό προσκύνημα, όπου και θα παραμείνουν έως την Κυριακή.

Σημειώνεται ότι μαζί με τον Χαμενεϊ σκοτώθηκαν και η κόρη, ο γαμπρός, το εγγόνι και η νύφη του, ενώ η σύζυγός του, Μανσουρέ Χοτζαστέχ Μπαγερζαντέχ, υπέκυψε στα τραύματά της στις 2 Μαρτίου.

Τελετή αποχαιρετισμού Facebook/IRNA

Τις επόμενες μέρες οι σωροί θα μεταφερθούν σε αρκετές ιρανικές πόλεις που θεωρούνται ιερές για τους Σιίτες μουσουλμάνους, ενώ θα μεταβούν και στο Ιράκ. Στις 9 Ιουλίου είναι προγραμματισμένη η ταφή του ηγέτη στο ιερό του Ιμάμη Ρεζά στη Μασάντ, που θεωρείται η ιερότερη πόλη του Ιράν αλλά και η γενέτειρα του Χαμενεΐ. Η ταφή του σε αυτή την πόλη θεωρείται μεγάλη τιμή και αντικατοπτρίζει τον διττό ρόλο του Χαμενεΐ ως ανώτατου πολιτικού ηγέτη του Ιράν και ως ύψιστης θρησκευτικής αρχής.

Οι Ιρανοί αξιωματούχοι εκτιμούν πως συνολικά ο αριθμός των πενθούντων αναμένεται να φτάσει τους 15 εκατομμύρια, συμπεριλαμβανομένων και περισσότερων από 10.000 δημοσιογράφων τόσο από το Ιράν όσο και από το εξωτερικό. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες κηδείες της σύγχρονης ιστορίας, με αντίστοιχες να έχουν γίνει για τον ιδρυτή της Ισλαμικής Δημοκρατίας, Αγιατολάχ Ρουχόλα Χομεϊνί, το 1989, και τον διοικητή της Δύναμης Κουντς, Κασέμ Σουλεϊμανί, το 2020.

Θρησκευτικοί ηγέτες του Ιράν AP/Vahid Salemi

Επίδειξη ισχύος προς τις ΗΠΑ

Όπως αναφέρουν οι αναλυτές, η επιλογή αυτών των ημερών δεν είναι τυχαία καθώς γίνεται παράλληλα με τους εορτασμούς για την Ημέρα της Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ. Μάλιστα θεωρείται και μία επίδειξη ισχύς και δύναμης προς τις αντίπαλες δυνάμεις από τη μεριά του Ιράν, με σκοπό να δείξουν την ισχυρή επιρροή του καθεστώτος Χαμενεΐ αλλά και την ακεραιότητα της χώρας παρά τα σφοδρά πλήγματα και τον τετράμηνο πόλεμο που υφίσταται.

Ανάμεσα στους παγκόσμιους ηγέτες που βρίσκονται στην Τεχεράνη είναι ο πρόεδρος του Ιράκ Nezar Amidi, ο πρόεδρος της Γεωργίας Mikheil Kavelashvili, καθώς και αξιωματούχοι από το Αφγανιστάν, το Κατάρ, την Αρμενία και το Πακιστάν. Παρών είναι επίσης και ο αρχηγός του στρατού των Φρουρών της Επανάστασης, Amir Hatami και ο γενικός στρατηγός Ahmad Vahidi.

Ο Στρατηγός των Φρουρών της Επανάστασης Ahmad Vahidi Iranian Supreme Leader Office

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