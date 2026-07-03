Ιράν: Ετοιμάζεται για επίδειξη ισχύος στην κηδεία του Αλί Χαμενεΐ – Όλες οι λεπτομέρειες

Από σήμερα οι μεγάλες πόλεις του Ιράν ξεκινούν τις διαδικασίες και τις εκδηλώσεις μνήμης που θα κορυφωθούν στις 9 Ιουλίου με την κηδεία του Αλί Χαμενεΐ

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Ιράν: Ετοιμάζεται για επίδειξη ισχύος στην κηδεία του Αλί Χαμενεΐ – Όλες οι λεπτομέρειες

Μία από τις γιγαντοαφίσες στην Τεχεράνη με τον Αλί Χαμενεΐ λίγο πριν την κηδεία του. 

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  • Το Ιράν οργανώνει μεγαλοπρεπή κηδεία για τον Αλί Χαμενεΐ με αυστηρά μέτρα ασφαλείας και εθνικές αργίες σε μεγάλες πόλεις όπως η Τεχεράνη, η Κομ και η Μασχάντ.
  • Η σορός του Αλί Χαμενεΐ θα εκτεθεί στο Grand Mosalla στην Τεχεράνη και θα μεταφερθεί για προσκύνημα και σε ιερούς σιιτικούς χώρους στο Ιράκ πριν την ταφή στην Κομ στις 9 Ιουλίου.
  • Ο πρόεδρος του Ιράν κάλεσε όλους τους πολίτες να συμμετάσχουν μαζικά στην κηδεία ως μήνυμα ενότητας και αντίστασης ενάντια σε εξωτερικούς εχθρούς.
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Το καθεστώς του Ιράν προετοιμάζεται για μία μεγαλοπρεπή κηδεία του Αλί Χαμενεΐ, λαμβάνει δρακόντεια μέτρα ασφαλείας και έχει καλέσει εκατομμύρια να συμμετέχουν στις εκδηλώσεις μνήμης και το λαϊκό προσκύνημα της σορού.

Η Τεχεράνη, καθώς και οι ιερές πόλεις Κομ και Μασχάντ έχουν κηρύξει εθνικές αργίες, ενώ οι αρχές έχουν ζητήσει από όλες τις επιχειρήσεις να μην ανοίξουν από το Σάββατο έως και τη Δευτέρα. Η δημόσια κηδεία του Αλί Χαμενεΐ θα ξεκινήσει το Σάββατο, με τη σορό του να εκτίθεται στο κολοσσιαίο συγκρότημα Grand Mosalla στο κέντρο της Τεχεράνης, όπου στο μεγάλο τζαμί πραγματοποιούνται οι προσευχές της Παρασκευής και οι μεγάλες θρησκευτικές συγκεντρώσεις.

Μαζί με την σορό του Αλί Χαμενεΐ θα εκτίθενται στο λαϊκό προσκύνημα και οι σοροί των δολοφονημένων συγγενών του. Σε αυτή τη φάση δεν είναι ξεκάθαρο εάν στην κηδεία θα συμμετέχει ο γιος του Χαμενεΐ και νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.

Ο νεότερος Χαμενεΐ ήταν μαζί με τον πατέρα του στις 28 Φεβρουαρίου όταν χτυπήθηκε το καταφύγιο τους από αμερικανικούς και ισραηλινούς πυραύλους, τραυματίστηκε και έκτοτε δεν έχει εμφανιστεί δημόσια.

Η σορός του Αλί Χαμενεΐ αναμένεται να μεταφερθεί για προσκύνημα και στο Ιράκ και σε ιερούς χώρους των σιιτών μουσουλμάνων στις πόλεις Καρμπάλα και Νατζάφ. Την Πέμπτη 9 Ιουλίου θα ταφεί στην ιερή πόλη Κομ.

Το μήνυμα του καθεστώτος

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, κάλεσε τους Ιρανούς «κάθε εθνικότητας, θρησκείας, προτίμησης και πολιτικής τάσης» να παραστούν στην κηδεία και συνέδεσε η συμμετοχή τους με την εικόνα που η χώρα επιθυμεί να παρουσιάσει στη παγκόσμια πολιτική σκηνή.

«Η μαζική παρουσία σας θα αποτελέσει μια αποφασιστική απάντηση στη λογική της τρομοκρατίας, της βίας και της εκφοβιστικής τακτικής, καθώς και ένα σαφές μήνυμα προς τον κόσμο ότι ο ιρανικός λαός στέκεται ενωμένος και αλληλέγγυος στην υπεράσπιση της ανεξαρτησίας και της αξιοπρέπειάς του», δήλωσε ο Μασούντ Πεζεσκιάν.

Στην μουσουλμανική κουλτούρα είναι εξαιρετικά ασυνήθιστο η ταφή να καθυστερεί τόσο πολύ μετά τον θάνατο κάποιου. Αυτό δείχνει και τις δύσκολες συνθήκες τις οποίες αντιμετώπισε το Ιράν κατά τη διάρκεια του πολέμου. Οι Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν διαψεύσει τις φήμες ότι η σορός του είχε ταφεί προσωρινά και έχουν δηλώσει ότι φυλάχθηκε σύμφωνα με τις απαιτήσεις της μουσουλμανικής θρησκείας.

Τώρα, η κυβέρνηση του Ιράν επιδιώκει να παρουσιάσει την κηδεία ως μια στιγμή εθνικής ενότητας και κοινού πένθους, ως απόδειξη της οργανωτικής ικανότητας των Ιρανών γραφειοκρατών και ως μία επίδειξη αντίστασης ενάντια στους εξωτερικούς εχθρούς της χώρας. Το έμβλημα της κηδείας, το οποίο δημοσίευσε ο επίσημος οργανισμός διοργάνωσης, είναι η σφιγμένη γροθιά του Αγιατολάχ Χαμενεΐ δίπλα σε ένα σύνθημα: «Πρέπει να ξεσηκωθούμε».

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Το έμβλημα της κηδείας είναι η υψωμένη γροθιά του Αλί Χαμενεΐ

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Οι τελετές θα αποτελέσουν επίσης μια ευκαιρία για την κυβέρνηση να αναδείξει την περιφερειακή επιρροή του Ιράν και τους διακρατικούς θρησκευτικούς δεσμούς, καθώς προγραμματίζονται εκδηλώσεις πένθους μεγάλης κλίμακας στο Ιράκ, το οποίο διαθέτει επίσης μεγάλο πληθυσμό σιιτών μουσουλμάνων και φιλοξενεί σιιτικές πολιτοφυλακές που υποστηρίζονται από το Ιράν.

Η κλίμακα των προετοιμασιών «αντανακλά την προσπάθεια του καθεστώτος να μετατρέψει τον θάνατο του Αγιατολάχ Χαμενεΐ σε μια προσεκτικά χορογραφημένη επίδειξη συνέχειας και όχι σε μια στιγμή αβεβαιότητας», δήλωσε ο Σαΐντ Γκόλκαρ, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Τενεσί στο Τσαττανούγκα, ο οποίος έχει διεξάγει έρευνα σχετικά με την κυβέρνηση και τις δυνάμεις ασφαλείας του Ιράν.

Η εκδήλωση αποτελεί τεράστια πρόκληση για τους διοργανωτές. Οι αρχές της πόλης έχουν προγραμματίσει τη δημιουργία τεράστιων χώρων στάθμευσης έξω από την πρωτεύουσα, όπου οι ταξιδιώτες που έρχονται από όλη τη χώρα θα μπορούν να αφήνουν τα αυτοκίνητά τους πριν επιβιβαστούν σε λεωφορεία για να μεταβούν στην πόλη. Στρατώνες και σχολεία χρησιμοποιούνται για τη φιλοξενία όσων μεταβούν στην Τεχεράνη για το λαϊκό προσκύνημα.

Στο συγκρότημα Grand Mosalla, όπου θα εκτεθεί αρχικά η σορός του Αγιατολάχ Χαμενεΐ, συνεργεία εργάζονται για να κατασκευάσουν εξέδρες και να διαμορφώσουν τις εισόδους και τις εξόδους για του μεγάλο πλήθους που θα προσέλθει.

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