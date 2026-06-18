Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Ενέκρινε το μνημόνιο κατανόησης Ιράν-ΗΠΑ παρά τις επιφυλάξεις

Snapshot Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ενέκρινε το μνημόνιο κατανόησης Ιράν και ΗΠΑ παρά τις αρχικές επιφυλάξεις του.

Η έγκριση δόθηκε μετά από διαβεβαιώσεις για την προστασία των δικαιωμάτων του Ιράν και του Μετώπου Αντίστασης.

Ο Χαμενεΐ κατηγόρησε τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ότι χρησιμοποίησε πιέσεις για την επίτευξη της συμφωνίας.

Προειδοποίησε ότι μελλοντικές διαπραγματεύσεις δεν σημαίνουν αποδοχή των απαιτήσεων του «εχθρού».

Ο Ιρανικός λαός και η ηγεσία αναμένουν πλέον την πλήρη εφαρμογή των όρων της συμφωνίας. Snapshot powered by AI

Σε μήνυμα που αποδίδεται στον Ανώτατο Ηγέτη του Ιράν Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, αναφέρεται ότι εξουσιοδότησε την υπογραφή μνημονίου κατανόησης μεταξύ των προέδρων του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών, παρά το γεγονός ότι είχε «διαφορετική άποψη κατ’ αρχήν», αφού έλαβε διαβεβαιώσεις ότι τα δικαιώματα του Ιράν και του «Μέτωπου Αντίστασης» θα προστατευθούν.

Στο μήνυμα που εκδόθηκε μετά την υπογραφή, ο Χαμενεΐ ανέφερε ότι οι ιρανοί αξιωματούχοι κατέβαλαν εκτεταμένες προσπάθειες «από συμπόνια και καλή θέληση» για να επιτευχθεί η συμφωνία, ενώ χαρακτήρισε τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι ενήργησε «από απελπισία» και χρησιμοποίησε «κάθε είδους μέσο πίεσης» για να την εξασφαλίσει.

Ο Χαμενεΐ ανέφερε ότι έδωσε την έγκρισή του αφού ο Πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, υπό την ιδιότητά του ως επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, δεσμεύθηκε εκ μέρους του ιδίου και των λοιπών μελών του Συμβουλίου να διαφυλάξει τα εθνικά δικαιώματα του Ιράν και τα συμφέροντα του Μετώπου Αντίστασης. «Κατέστησε επίσης σαφές ότι, εάν η αμερικανική πλευρά προβάλει υπερβολικές απαιτήσεις, αυτές δεν θα γίνουν αποδεκτές», δήλωσε ο Χαμενεΐ.

Το μήνυμα φάνηκε να στοχεύει στην αντιμετώπιση των επικρίσεων από τους σκληροπυρηνικούς που αντιτίθενται στη συμφωνία, με τον Χαμενεΐ να δηλώνει ότι ο ιρανικός λαός και ο ίδιος θα αναμένουν πλέον την εκπλήρωση των δηλωθέντων όρων.

Προειδοποίησε επίσης ότι μελλοντικές διαπραγματεύσεις με φυσική παρουσία δεν θα ισοδυναμούσαν με αποδοχή της θέσης του «εχθρού».

«Από αυτή τη στιγμή, εμείς — εσείς, ο περήφανος λαός, και αυτός ο ταπεινός υπηρέτης — θα αναμένουμε την υλοποίηση των δηλωθέντων όρων», είπε.

Leader of the Islamic Revolution Ayatollah Seyyed Mojtaba Khemenei has delivered a message to the nation on Thursday evening after Tehran-Washington memorandum of understanding (MoU) to end the imposed war was signed.https://t.co/GKXpTqbLKF — Mehr News Agency (@MehrnewsCom) June 18, 2026

Διαβάστε επίσης