Τέλος στον ναυτικό αποκλεισμό στο Ιράν – Η Ουάσινγκτον ανοίγει ξανά τους θαλάσσιους διαδρόμους

Snapshot Η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών (CENTCOM) ανακοίνωσε την άρση του ναυ αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια και τις παράκτιες περιοχές.

Η άρση του αποκλεισμού αποτελεί μέρος του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης για τον τερματισμό της πολεμικής σύγκρουσης.

Το Ιράν θα διασφαλίσει την ελεύθερη διέλευση εμπορικών πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ για τουλάχιστον 60 ημέρες.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν συμφώνησαν σε διαπραγματεύσεις 60 ημερών για το πυρηνικό πρόγραμμα, την άρση κυρώσεων και την αποκατάσταση των οικονομικών σχέσεων.

Η Τεχεράνη δεσμεύεται να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα και να συνεργαστεί με τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας για τον έλεγχο του εμπλουτισμένου πυρηνικού υλικού. Snapshot powered by AI

Η Κεντρική Διοίκηση των Ενόπλων Δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έπαψαν να εφαρμόζουν τον ναυτικό αποκλεισμό σε κάθε θαλάσσια κίνηση προς και από τα ιρανικά λιμάνια και τις παράκτιες περιοχές της χώρας.

Η CENTCOM αποσαφήνισε ότι αμερικανικά πολεμικά πλοία δεν παρεμποδίζουν πλέον τη διέλευση πλοίων από και προς τα λιμάνια του Ιράν στον Περσικό Κόλπο και τον Κόλπο του Ομάν.

Today, U.S. forces lifted the blockade on all maritime traffic entering and exiting Iranian ports and coastal areas, in accordance with the President's direction. American forces are not impeding the transit of vessels to or from Iranian ports on the Arabian Gulf and Gulf of… — U.S. Central Command (@CENTCOM) June 18, 2026

«Όλες οι επιχειρήσεις επιβολής του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού έχουν τερματιστεί», ανέφερε η αμερικανική διοίκηση.

Παράλληλα, η CENTCOM υπογράμμισε ότι αμερικανικές ναυτικές μονάδες θα συνεχίσουν να βρίσκονται στην περιοχή, με αποστολή να διασφαλίσουν ότι όλοι οι όροι της συμφωνίας θα τηρηθούν πλήρως και θα παραμείνουν σε ισχύ.

Τα βασικά σημεία της συμφωνίας

Η άρση του ναυτικού αποκλεισμού αποτελεί ένα από τα βασικά σημεία του Μνημονίου Κατανόησης (MoU) που υπέγραψαν Ουάσινγκτον και Τεχεράνη, με στόχο τον τερματισμό της πολεμικής σύγκρουσης και την έναρξη μίας νέας φάσης διαπραγματεύσεων.

Σύμφωνα με το κείμενο που διαβιβάστηκε από τον Λευκό Οίκο στο αμερικανικό Κογκρέσο, οι δύο πλευρές δεσμεύονται σε άμεση παύση των στρατιωτικών επιχειρήσεων και στην αποφυγή κάθε εχθρικής ενέργειας στο μέλλον.

Το Μνημόνιο προβλέπει επίσης την πλήρη άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού εντός 30 ημερών, ενώ, το Ιράν αναλαμβάνει την υποχρέωση να διασφαλίσει την ελεύθερη και ασφαλή διέλευση εμπορικών πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ για διάστημα τουλάχιστον 60 ημερών.

Παράλληλα, Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν συμφώνησαν να αρχίσουν εντατικές διαπραγματεύσεις με χρονικό ορίζοντα 60 ημερών για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας, με δυνατότητα παράτασης κατόπιν κοινής συναίνεσης. Στο επίκεντρο των συνομιλιών θα βρεθούν το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, η σταδιακή άρση των οικονομικών κυρώσεων και η αποκατάσταση των οικονομικών σχέσεων της χώρας με τη διεθνή κοινότητα.

Η Τεχεράνη επαναβεβαιώνει τη δέσμευση να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα και να συνεργαστεί με τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (IAEA) για τη διαχείριση του εμπλουτισμένου πυρηνικού υλικού της.

Από την πλευρά τους, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεσμεύονται να εξετάσουν την άρση κυρώσεων και την αποδέσμευση ιρανικών περιουσιακών στοιχείων που παραμένουν δεσμευμένα στο εξωτερικό, υπό την προϋπόθεση της πλήρους εφαρμογής των όρων της συμφωνίας.

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