Στενά του Ορμούζ: Ξεκίνησε η κίνηση των πλοίων μετά τη συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν

Τι αναφέρεται στη συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ

Παναγιώτης Βελισσάρης

Στενά του Ορμούζ: Ξεκίνησε η κίνηση των πλοίων μετά τη συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν

Δεξαμενόπλοια στα Στενά του Ορμούζ

ISNA
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Τρία τάνκερ υπό σημαία Σαουδικής Αραβίας διέπλευσαν τα Στενά του Ορμούζ μετά τη συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν.
  • Πλοία που είχαν κλείσει τους αναμεταδότες τους κατά τη σύγκρουση άρχισαν να αποκαλύπτουν ξανά τη θέση τους.
  • Η συμφωνία προβλέπει ασφαλή διέλευση εμπορικών πλοίων χωρίς χρέωση για 60 ημέρες από τον Περσικό Κόλπο προς τη Θάλασσα του Ομάν.
  • Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν δεσμεύεται να απομακρύνει τεχνικά και στρατιωτικά εμπόδια και να αποναρκοθετήσει την περιοχή εντός 30 ημερών.
  • Θα διεξαχθεί διάλογος μεταξύ Ιράν, Ομάν και άλλων παράκτιων κρατών για τη μελλοντική διαχείριση και τις ναυτιλιακές υπηρεσίες στα Στενά του Ορμούζ.
Snapshot powered by AI

Τρία σούπερ-τάνκερ υπό σημαία της Σαουδικής Αραβίας, τα οποία μετέφεραν 6 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου, διέπλευσαν τα Στενά του Ορμούζ την Πέμπτη, λίγες ώρες αφότου ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε συμφωνία με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου που έχει διαταράξει τον παγκόσμιο εφοδιασμό ενέργειας, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters.

Την ίδια ώρα, αρκετά ακόμη πλοία που κινούνταν με κλειστούς αναμεταδότες κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, άρχισαν να αποκαλύπτουν ξανά τη θέση τους.

screenshot-2026-06-18-170027.jpg

Ακόμη τρία δεξαμενόπλοια πραγματοποιούσαν φόρτωση κοντά στο λιμάνι της Φουτζάιρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με δύο από αυτά να έχουν ήδη ξεκινήσει για την Ευρώπη.

Τι αναφέρει η ενδιάμεση συμφωνία 14 σημείων για τα Στενά του Ορμούζ

Υπενθυμίζεται πως, στη συμφωνία 14 σημείων που υπέγραψαν ΗΠΑ και Ιράν, υπάρχει ειδική πρόβλεψη για στα Στενά του Ορμούζ και τονίζεται χαρακτηριστικά:

Με την υπογραφή του παρόντος Μνημονίου Συνεργασίας, η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια, για την ασφαλή διέλευση εμπορικών πλοίων χωρίς χρέωση, για διάστημα 60 ημερών μόνο, από τον Περσικό Κόλπο προς τη Θάλασσα του Ομάν και αντίστροφα. Η κυκλοφορία των εμπορικών πλοίων θα ξεκινήσει αμέσως, ενώ η εξάλειψη των τεχνικών και στρατιωτικών εμποδίων και η αποναρκοθέτηση από την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θα τεθούν σε εφαρμογή εντός 30 ημερών. Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θα διεξαγάγει διάλογο με το Σουλτανάτο του Ομάν για τον καθορισμό της μελλοντικής διαχείρισης και των ναυτιλιακών υπηρεσιών στο Στενό του Ορμούζ, σε συνεννόηση με άλλα παράκτια κράτη του Περσικού Κόλπου, σύμφωνα με το εφαρμοστέο διεθνές δίκαιο και τα κυριαρχικά δικαιώματα των παράκτιων κρατών του Στενού του Ορμούζ.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:25ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφανίστηκε 14χρονος από δομή στη Θεσσαλονίκη

18:22ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Η διαδικασία έκδοσης, τα παράβολα και η κρίσιμη ημερομηνία

18:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης από Βρυξέλλες: Έχουμε μια πρώτη εκτόνωση στις τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου

18:17LIFESTYLE

Οι στυλιστικές συμβουλές της Σοφίας Καρβέλα μετά τις vintage αγορές της των «λερωμένων» τζιν

18:06LIFESTYLE

Η Γη της ελιάς spoiler: Καταιγιστικό το φινάλε – Πότε θα πέσουν τίτλοι τέλους;

18:01ΚΟΣΜΟΣ

Φλόγες στη Μόσχα: Το χρονικό της ουκρανικής εκστρατείας που γονατίζει την πετρελαϊκή βιομηχανία της Ρωσίας

18:00ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Μηχανάκι συγκρούστηκε με ποδήλατο- Στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση 19χρονος

18:00ΕΛΛΑΔΑ

Κιβωτός του Κόσμου: Στο εδώλιο πατέρας Αντώνιος, πρεσβυτέρα και ένας υπάλληλος για την οικοομική διαχείριση

18:00ΚΟΣΜΟΣ

Συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν: Γιατί ακυρώθηκε η τελετή υπογραφής στη Γενεύη

17:58ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ δήλωσε ότι πιθανότατα θα υποστηρίξει τον Νετανιάχου στις εκλογές

17:58ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Πληρότητα 99% και 65.000 θεατές κατά μέσο όρο μετά την πρώτη αγωνιστική

17:49ΚΟΣΜΟΣ

Ο Φειδίας καταψήφισε την καταδίκη της Τουρκίας από την ευρωβουλή – «Σαν γυναίκα που πάει με άλλους»

17:46ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας (18/06)

17:43ΕΛΛΑΔΑ

Χαρδαλιάς: «Η Αττική αποκτά το δικό της μουσικό φεστιβάλ – Το «Attica Roots» νέα πολιτιστική πρόταση της Περιφέρειας με δωρεάν είσοδο»

17:41ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Εκατοντάδες ρούχα «μαϊμού» εντοπίστηκαν σε κατάστημα της Δυτικής Αττικής - Συνελήθη ο ιδιοκτήτης

17:33ΕΛΛΑΔΑ

«Έχει γύφτικη ομορφιά» - «Από γύφτο δεν περίμενα κάτι καλύτερο»: Καβγάς στον αέρα τηλεοπτικής εκπομπής μεταξύ Παϊτέρη και Λατινοπούλου

17:25ΕΥ ΖΗΝ

Η #1 συνήθεια που καταστρέφει τις φιλίες

17:24ANNOUNCEMENTS

Η αλληλεγγύη έγινε πράξη από το Allwyn Care στον Πειραιά

17:24ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Νέας Σμύρνης Συμεών για μισθούς Μητροπολιτών: Δεν γνωρίζω αν ο Αρχιεπίσκοπος «απείλησε» τον πρωθυπουργό να μεταπηδήσει στο Ισλάμ και να γίνει μουφτής

17:16ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: «Ξεφορτωνόμαστε ένα πτώμα» – Η ανατριχιαστική πλάκα των εκπαιδευτών πριν από τον θάνατο της 21χρονης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:19ΕΛΛΑΔΑ

Χαμός σε βάφτιση στην Κρήτη: Ιερέας έδιωξε τους νονούς και σταμάτησε το μυστήριο

15:18ΕΘΝΙΚΑ

Τα 14 ελληνικά χωριά της Μακεδονίας που δόθηκαν στην Αλβανία - Τι προέβλεπε το Δεύτερο Πρωτόκολλο της Φλωρεντίας του 1925

07:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: ECMWF, NOAA και NASA για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο στην Ελλάδα

18:07WHAT THE FACT

Praearcturus gigas: Ο μεγαλύτερος σκορπιός του πλανήτη κρυβόταν σε συρτάρι μουσείου για 150 χρόνια - διέθετε δαγκάνες μήκους έως και 16 εκατοστών

13:38ΕΛΛΑΔΑ

Αυτές είναι οι 5 πιο επικίνδυνες παραλίες στην Ελλάδα - Όσα πρέπει να ξέρετε πριν βουτήξετε

09:05ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρά πλάνα: Τελευταίο τσιγάρο πριν τη βουτιά στο κενό

17:33ΕΛΛΑΔΑ

«Έχει γύφτικη ομορφιά» - «Από γύφτο δεν περίμενα κάτι καλύτερο»: Καβγάς στον αέρα τηλεοπτικής εκπομπής μεταξύ Παϊτέρη και Λατινοπούλου

17:06ΚΟΣΜΟΣ

Ενεργειακό deal Τουρκίας - Λιβύης μαζί με Ισπανούς, Ούγγρους, Eni και Qatar Energy, ενώ η Αθήνα ψάχνει γέφυρες με την Τρίπολη - Το τεμάχιο O7 και το τουρκολιβυκό μνημόνιο

17:16ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: «Ξεφορτωνόμαστε ένα πτώμα» – Η ανατριχιαστική πλάκα των εκπαιδευτών πριν από τον θάνατο της 21χρονης

14:28ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: Η στιγμή της επίθεσης ηλικιωμένου με τρίαινα σε δύο αδέλφια για μια θέση πάρκινγκ

17:09ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά: Θρίλερ με ανατροπές και νέα στοιχεία – Στο μικροσκόπιο μαρτυρίες από το περιβάλλον της

18:00ΕΛΛΑΔΑ

Κιβωτός του Κόσμου: Στο εδώλιο πατέρας Αντώνιος, πρεσβυτέρα και ένας υπάλληλος για την οικοομική διαχείριση

17:41ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Εκατοντάδες ρούχα «μαϊμού» εντοπίστηκαν σε κατάστημα της Δυτικής Αττικής - Συνελήθη ο ιδιοκτήτης

13:42ΕΛΛΑΔΑ

Ανδρέας Μαζαράκης: Θλίψη για τον θάνατο του «Εξαρχείων» - Το αντίο φίλων, πολιτικών και δημοσιογράφων

17:14ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χαλκιδική: Νεκρή βρέθηκε 83χρονη μέσα στο σπίτι της - Την εντόπισε γυμνή η κόρη της

11:28ΕΛΛΑΔΑ

Ο Έλληνας πειρατής που πρόδωσε τους πάντες: Η άγνωστη ιστορία του Λιμπεράκη Γερακάρη

07:30ΚΟΣΜΟΣ

Η πόλη των ίσων: Ο αρχαίος πολιτισμός που άνθισε χωρίς βασιλείς, παλάτια και ναούς

16:00ΚΟΣΜΟΣ

Ξεράθηκε η αρχαία βελανιδιά του Ρομπέν των Δασών στο Ηνωμένο Βασίλειο, μετά από 1.200 χρόνια ζωής

16:48ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στα 406,1 δισ. το δημόσιο χρέος το 2025 – Πτώση του ΑΕΠ κατά 63% σε μία πενταετία

10:58ΚΟΣΜΟΣ

Ανήλικοι εκτελούν εν ψυχρώ τον αρχηγό της διαβόητης συμμορίας Los Aguilas σε αεροδρόμιο του Ισημερινού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ