Στενά του Ορμούζ: Ξεκίνησε η κίνηση των πλοίων μετά τη συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν

Snapshot Τρία τάνκερ υπό σημαία Σαουδικής Αραβίας διέπλευσαν τα Στενά του Ορμούζ μετά τη συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν.

Πλοία που είχαν κλείσει τους αναμεταδότες τους κατά τη σύγκρουση άρχισαν να αποκαλύπτουν ξανά τη θέση τους.

Η συμφωνία προβλέπει ασφαλή διέλευση εμπορικών πλοίων χωρίς χρέωση για 60 ημέρες από τον Περσικό Κόλπο προς τη Θάλασσα του Ομάν.

Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν δεσμεύεται να απομακρύνει τεχνικά και στρατιωτικά εμπόδια και να αποναρκοθετήσει την περιοχή εντός 30 ημερών.

Θα διεξαχθεί διάλογος μεταξύ Ιράν, Ομάν και άλλων παράκτιων κρατών για τη μελλοντική διαχείριση και τις ναυτιλιακές υπηρεσίες στα Στενά του Ορμούζ. Snapshot powered by AI

Τρία σούπερ-τάνκερ υπό σημαία της Σαουδικής Αραβίας, τα οποία μετέφεραν 6 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου, διέπλευσαν τα Στενά του Ορμούζ την Πέμπτη, λίγες ώρες αφότου ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε συμφωνία με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου που έχει διαταράξει τον παγκόσμιο εφοδιασμό ενέργειας, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters.

Την ίδια ώρα, αρκετά ακόμη πλοία που κινούνταν με κλειστούς αναμεταδότες κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, άρχισαν να αποκαλύπτουν ξανά τη θέση τους.

Ακόμη τρία δεξαμενόπλοια πραγματοποιούσαν φόρτωση κοντά στο λιμάνι της Φουτζάιρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με δύο από αυτά να έχουν ήδη ξεκινήσει για την Ευρώπη.

Τι αναφέρει η ενδιάμεση συμφωνία 14 σημείων για τα Στενά του Ορμούζ

Υπενθυμίζεται πως, στη συμφωνία 14 σημείων που υπέγραψαν ΗΠΑ και Ιράν, υπάρχει ειδική πρόβλεψη για στα Στενά του Ορμούζ και τονίζεται χαρακτηριστικά:

Με την υπογραφή του παρόντος Μνημονίου Συνεργασίας, η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια, για την ασφαλή διέλευση εμπορικών πλοίων χωρίς χρέωση, για διάστημα 60 ημερών μόνο, από τον Περσικό Κόλπο προς τη Θάλασσα του Ομάν και αντίστροφα. Η κυκλοφορία των εμπορικών πλοίων θα ξεκινήσει αμέσως, ενώ η εξάλειψη των τεχνικών και στρατιωτικών εμποδίων και η αποναρκοθέτηση από την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θα τεθούν σε εφαρμογή εντός 30 ημερών. Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θα διεξαγάγει διάλογο με το Σουλτανάτο του Ομάν για τον καθορισμό της μελλοντικής διαχείρισης και των ναυτιλιακών υπηρεσιών στο Στενό του Ορμούζ, σε συνεννόηση με άλλα παράκτια κράτη του Περσικού Κόλπου, σύμφωνα με το εφαρμοστέο διεθνές δίκαιο και τα κυριαρχικά δικαιώματα των παράκτιων κρατών του Στενού του Ορμούζ.

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