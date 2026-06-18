Iράν: Θα επιβάλλει διόδια στα πλοία που διασχίζουν τα Στενά του Ορμούζ μετά από 60 ημέρες

 Η Τεχεράνη λέει ότι θα επιβάλλει κυρώσεις σε πλοία που διασχίζουν το Στενό του Ορμούζ μετά από 60 ημέρες

Νατάσα Παυλοπούλου

Iράν: Θα επιβάλλει διόδια στα πλοία που διασχίζουν τα Στενά του Ορμούζ μετά από 60 ημέρες
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η Τεχεράνη θα επιβάλλει κυρώσεις και θα χρεώνει διόδια στα πλοία που διασχίζουν το Στενό του Ορμούζ μετά από περίοδο 60 ημερών χωρίς χρέωση.
  • Οι ΗΠΑ και το Ιράν υπέγραψαν προσωρινή συμφωνία για παράταση της εκεχειρίας κατά 60 ημέρες και επανέναρξη της θαλάσσιας κυκλοφορίας χωρίς χρέωση στο Στενό για αυτή την περίοδο.
  • Το Ιράν και το Ομάν θα διαπραγματευτούν τον τρόπο διαχείρισης του Ορμούζ με συμμετοχή άλλων κρατών του Περσικού Κόλπου, ενώ οι ΗΠΑ αντιτίθενται στην επιβολή διοδίων.
  • Οι ΗΠΑ θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμένων εντός 30 ημερών από την υπογραφή της συμφωνίας.
  • Το Κοινό Κέντρο Ναυτιλιακών Πληροφοριών υποβάθμισε τον κίνδυνο στο Στενό του Ορμούζ, αλλά προειδοποιεί ότι παραμένει πιθανότητα επίθεσης.
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Οι ΗΠΑ και το Ιράν δημοσίευσαν το κείμενο μιας προσωρινής συμφωνίας που υπέγραψαν οι πρόεδροί τους για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ τους, αλλά ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί να συνεχίσει τις επιθέσεις και να σκοτώσει Ιρανούς αξιωματούχους εάν η Τεχεράνη δεν τηρήσει τις δεσμεύσεις της.

Ο Τραμπ απέσυρε επίσης τουλάχιστον μία από τις δηλωμένες αιτιολογήσεις του για την αρχική επίθεση στο Ιράν , λέγοντας ότι θα ήταν «άδικο» για την Τεχεράνη να μην διαθέτει βαλλιστικούς πυραύλους, αν και προηγουμένως είχε δεσμευτεί να τους εξαλείψει. «Θα τους βομβαρδίσουμε ανελέητα αν παραβιάσουν τη συμφωνία», δήλωσεσε συνέντευξη Τύπου. «Δεν θέλω να το κάνουν. Θέλω να τηρήσουν τη συμφωνία».

Το Μνημόνιο Κατανόησης 14 σημείων παρατείνει την κατάπαυση του πυρός του Απριλίου κατά 60 ακόμη ημέρες, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου , ώστε να επιτραπεί στις δύο πλευρές να διαπραγματευτούν μια τελική εκεχειρία τις επόμενες 60 ημέρες.

Η συμφωνία ορίζει επίσης την πλήρη επανέναρξη της θαλάσσιας κυκλοφορίας «χωρίς χρέωση» στο στενό του Ορμούζ, την άρση του αμερικανικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμένων, την άρση των αμερικανικών κυρώσεων κατά του Ιράν, την αποδέσμευση των περιουσιακών του στοιχείων και ένα επενδυτικό ταμείο 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση του Ιράν μετά τον πόλεμο.

Γκαλίμπαφ: «Το Ιράν δεν θα επιστρέψει στις προπολεμικές συνθήκες»

Ωστόσο, ο επικεφαλής Ιρανός διαπραγματευτής Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ δήλωσε ότι το Ορμούζ «δεν θα επιστρέψει στις προπολεμικές συνθήκες» και ότι το Ιράν θα χρεώνει τα πλοία για τη διέλευση από την πλωτή οδό μετά την 60ήμερη περίοδο χωρίς διόδια που ορίζεται στη συμφωνία. Ο Τραμπ έχει δηλώσει προηγουμένως ότι δεν θα δεχτεί την επιβολή διοδίων για τη διέλευση από την ζωτικής σημασίας ενεργειακή οδό.

Το Ιράν και το Ομάν θα καθορίσουν τον τρόπο διαχείρισης του Ορμούζ σε συζητήσεις με άλλα κράτη του Περσικού Κόλπου στο πλαίσιο της συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, δήλωσαν ανώτεροι Αμερικανοί αξιωματούχοι σε δημοσιογράφους.

Σύμφωνα με το Μνημόνιο Κατανόησης, η Τεχεράνη θα επιτρέπει την ασφαλή διέλευση εμπορικών πλοίων χωρίς διόδια μόνο για 60 ημέρες. Στη συνέχεια, το Ιράν θα «διεξάγει διάλογο» με το Ομάν «για να καθορίσει τη μελλοντική διοίκηση και τις ναυτιλιακές υπηρεσίες» στο Ορμούζ, σε συζήτηση με τα άλλα κράτη του Κόλπου, σύμφωνα με τη συμφωνία.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα επιμείνει ότι το στενό δεν θα έχει διόδια μετά το τέλος του πολέμου. Δεν επιβλήθηκαν διόδια από το Ιράν ή οποιαδήποτε άλλη οντότητα πριν ο Τραμπ ξεκινήσει τον πόλεμο. Οι συζητήσεις σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης του Ορμούζ θα πρέπει να είναι «σύμφωνες με το ισχύον διεθνές δίκαιο και τα κυριαρχικά δικαιώματα των παράκτιων κρατών του Στενού του Ορμούζ», σύμφωνα με το Μνημόνιο Κατανόησης.

Ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος ωστόσο παραδέχτηκε ότι οι Ιρανοί πιθανότατα θα «διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους όσο πιο επιθετικά μπορούν» στις περιφερειακές συζητήσεις για τον τρόπο διαχείρισης του Ορμούζ. Ωστόσο, ο αξιωματούχος είπε ότι τα άλλα κράτη του Κόλπου «δεν θα συμφωνήσουν ποτέ σε μια συμφωνία που δεν επιτρέπει την πρόσβαση χωρίς χρέωση».

Εν τω μεταξύ, οι ΗΠΑ θα αρχίσουν να αίρουν τον ναυτικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμένων αμέσως μετά την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης και θα τερματίσουν πλήρως τον αποκλεισμό εντός 30 ημερών, δήλωσε αξιωματούχος.

Τα πλοία διέσχιζαν ελεύθερα το Ορμούζ χωρίς τέλη ή όρους πριν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιτεθούν στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου. Αλλά η Τεχεράνη επιδιώκει να επιβάλει τον έλεγχό της μετά την έναρξη του πολέμου.

Η κυκλοφορία μέσω του Ορμούζ έχει αλλάξει ελάχιστα από τότε που οι ΗΠΑ και το Ιράν ανακοίνωσαν ότι κατέληξαν σε συμφωνία την Κυριακή. Έξι δεξαμενόπλοια ήταν μεταξύ των 13 εμπορικών πλοίων που διέσχισαν το Ορμούζ την Τρίτη, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε το Kpler. Περισσότερα από 100 πλοία διέσχιζαν το στενό καθημερινά πριν από τον πόλεμο.

Το Κοινό Κέντρο Ναυτιλιακών Πληροφοριών υποβάθμισε την Τρίτη το επίπεδο απειλής για τα πλοία που διασχίζουν το Ορμούζ σε «ουσιαστικό» από «σοβαρό» που ήταν προηγουμένως. Προειδοποίησε ότι εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν ισχυρή πιθανότητα επίθεσης, αλλά η συμπεριφορά των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν «έχει γίνει λιγότερο ασταθής».

Το Κέντρο είναι ένας οργανισμός θαλάσσιας ασφάλειας με επικεφαλής τις ΗΠΑ και έδρα το Μπαχρέιν, ο οποίος συντονίζει τις δραστηριότητες συμμαχικών ναυτικών δυνάμεων και εμπορικών πλοίων στη Μέση Ανατολή.

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