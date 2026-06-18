New York Times: «O Tραμπ απαίτησε την άνευ όρων παράδοση του Ιράν. Toν περίμενε όμως μια έκπληξη»

Snapshot Ο Τραμπ απαίτησε την «άνευ όρων παράδοση» του Ιράν, αλλά η τελική συμφωνία δεν ήταν έγγραφο παράδοσης, καθώς το Ιράν διατήρησε σημαντική επιρροή και οικονομική δύναμη.

Η συμφωνία περιλαμβάνει την πιθανή αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων, με αντάλλαγμα την «καλή συμπεριφορά» του Ιράν, αλλά επαναλαμβάνει παραχωρήσεις που είχε κάνει και η κυβέρνηση Ομπάμα.

Παρά τις στρατιωτικές επιτυχίες των ΗΠΑ, ο Τραμπ δεν πέτυχε την ολοκληρωτική καταστροφή των πυρηνικών και πυραυλικών προγραμμάτων του Ιράν ή την ανατροπή του καθεστώτος.

Σκληροπυρηνικοί Ρεπουμπλικάνοι και το Ισραήλ εξέφρασαν σοβαρές αντιρρήσεις για τη συμφωνία, φοβούμενοι επιπτώσεις στην ασφάλεια και τη γεωπολιτική ισορροπία.

Ο Τραμπ προετοιμάζεται για μια μακρά και αργή διαδικασία διαπραγματεύσεων και δηλώνει ότι αν η συμφωνία δεν τηρηθεί, είναι έτοιμος να επαναλάβει στρατιωτικές επιθέσεις. Snapshot powered by AI

Πριν από 15 περίπου εβδομάδες ο πρόεδρος Τραμπ, στο απόγειο της αλαζονείας του για το πώς θα τελείωνε ο πόλεμος με το Ιράν, δήλωσε ότι «δεν θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν εκτός από μία «άνευ όρων παράδοση». Το κείμενο της συμφωνίας που αποσκοπούσε στην εκτόνωση της σύγκρουσης δημοσιεύθηκε τελικά την Τετάρτη και διαβάστηκε φωναχτά παράγραφο προς παράγραφο από έναν ανώτερο αξιωματούχο της κυβέρνησης, ο οποίος σταμάτησε για να υπερασπιστεί κάθε τμήμα. Δεν έμοιαζε όμως καθόλου με έγγραφο παράδοσης.

Αντίθετα, οι Ιρανοί βγήκαν από μια αντιπαράθεση με τον ισχυρότερο στρατό του κόσμου, όχι μόνο έχοντας επιβιώσει, αλλά και έχοντας πολλούς λόγους για να γιορτάσουν. Ξεκινά με την επανέναρξη της ικανότητας της Τεχεράνης να κερδίζει δισεκατομμύρια δολάρια από τις πωλήσεις πετρελαίου, μειώνοντας την πίεση στο αγωνιζόμενο καθεστώς, ακόμη και καθώς οι διαπραγματευτές ετοιμάζονται να αρχίσουν να διαπραγματεύονται ένα πολύ πιο μακροσκελές και κρίσιμο έγγραφο: αυτό που σύμφωνα με τα όσα είπε ο Τραμπ σε συνέντευξή του την Κυριακή θα σταματήσει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν για τα επόμενα 15 ή 20 χρόνια.

Για έναν πρόεδρο που δίνει προτεραιότητα στην επιρροή πάνω απ' όλα, αυτή η απόφαση είναι απλώς ένα ακόμη μυστήριο του πολέμου. Αλλά η διατύπωση του «Μνημονίου Συνεννόησης» υποδηλώνει επίσης ότι, με την πάροδο του χρόνου, το Ιράν μπορεί να διαπραγματευτεί κάποιον μόνιμο τρόπο άσκησης κυριαρχίας στα Στενά του Ορμούζ. Αυτό φαίνεται να έρχεται σε αντίθεση με τις δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο μόλις πριν από λίγες εβδομάδες, ότι οτιδήποτε άλλο εκτός από την ελεύθερη διέλευση μέσω των Στενών που ο κόσμος γνώριζε πριν από τον πόλεμο ήταν «απαράδεκτο» και «δεν μπορεί να συμβεί».

Και το μνημόνιο, που υπεγράφη το βράδυ της Τετάρτης από τον πρόεδρο του Ιράν και τον Τραμπ, περιγράφει μια πορεία με την οποία το Ιράν θα μπορούσε να αρχίσει να λαμβάνει δισεκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία που έχουν παγώσει εδώ και χρόνια. Ο Τραμπ επιμένει ότι τα χρήματα θα αποδεσμευτούν μόνο με αντάλλαγμα την «καλή συμπεριφορά». Αλλά ουσιαστικά είναι η ίδια παραχώρηση που έκανε ο Μπαράκ Ομπάμα πριν από 11 χρόνια και την οποία ο Τραμπ έχει καταπατήσει από τότε.

Όπως υπενθυμίζει ο Τραμπ στους δημοσιογράφους - συχνά θυμωμένα - οι ΗΠΑ κατάφεραν πολλά επιτεύγματα στο πεδίο της μάχης: Βύθισαν το λιγότερο εντυπωσιακό ναυτικό του Ιράν, εξαφάνισαν τη μικρή αεροπορία του, κατέστρεψαν μεγάλο μέρος της αμυντικής βιομηχανικής βάσης του Ιράν και κατέστρεψαν ορισμένες από τις θέσεις πυραύλων και τους κινητούς εκτοξευτές του.

Αλλά αυτός δεν ήταν ο στόχος του Τραμπ. Όπως είπε στην έναρξη της προεκλογικής εκστρατείας, επεδίωξε την ολοκληρωτική καταστροφή των πυρηνικών και πυραυλικών προγραμμάτων, την πτώση του καθεστώτος και, όπως πρότεινε αργότερα, τον αμερικανικό έλεγχο της πετρελαϊκής βιομηχανίας της χώρας. Τις επόμενες ημέρες, οι λεπτομέρειες αυτής της συμφωνίας θα αναλυθούν.

Οι σκληροπυρηνικοί στο κόμμα του Τραμπ έχουν ήδη εκφράσει αντιρρήσεις. Το ίδιο έχουν κάνει και οι Ισραηλινοί, που έχουν παγώσει από τις διαπραγματεύσεις και φοβούνται ότι ο Τραμπ τους αναγκάζει σε κατάπαυση του πυρός με τη Χεζμπολάχ, η οποία θα επηρεάσει την ικανότητά τους να διαλύσουν την τρομοκρατική ομάδα. Οι ιστορικοί θα παλεύουν για χρόνια με τα μαθήματα μιας σύγκρουσης στην οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες δαπάνησαν δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια, με 13 Αμερικανούς και περισσότερους από 3.000 Ιρανούς να έχουν σκοτωθεί.

Αλλά ο ίδιος ο Τραμπ ήταν αυτός που έδωσε αυτό που μπορεί να είναι η πιο ξεκάθαρη απάντηση για το γιατί έπρεπε να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο τόσο γρήγορα. Δεν ήθελε συγκρίσεις με τον Χέρμπερτ Χούβερ, δήλωσε σε δημοσιογράφους στο Hotel Royal στο Évian-les-Bains, στις όχθες της λίμνης της Γενεύης, την Τετάρτη. «Ήταν πάντα αυτός που δεν ήθελα να είμαι», είπε ο Τραμπ για τον 31ο πρόεδρο, ο οποίος προήδρευσε κατά τη διάρκεια της κατάρρευσης της αγοράς που οδήγησε στη Μεγάλη Ύφεση. «Δεν ήθελα να δω οικονομική καταστροφή».

Αργότερα σημείωσε ότι αν ο πόλεμος συνεχιζόταν, ο κόσμος θα είχε αρχίσει να ξεμένει από αποθέματα πετρελαίου. Αυτός ο συνδυασμός - οικονομικό χάος και διαταραγμένες αγορές πετρελαίου - είναι ακριβώς αυτό που οι Ιρανοί έβλεπαν από τις πρώτες ημέρες του πολέμου ως το πιο ισχυρό τους όπλο. Υλοποίησαν αυτό το όραμα με ακρίβεια, κλείνοντας τα Στενά και ανατινάζοντας πετροχημικές εγκαταστάσεις, μονάδες αφαλάτωσης, ξενοδοχεία και αεροπορικές βάσεις στον Κόλπο. Και από την ίδια τη μαρτυρία του προέδρου, λειτούργησε.

Αν αυτή ήταν η Φάση 1 της στρατηγικής του Ιράν, η ιστορία υποδηλώνει ότι η Φάση 2 μπορεί να είναι μια φάση καθυστέρησης και μεγαλύτερης καθυστέρησης. Σε προηγούμενες διαπραγματεύσεις, οι Ιρανοί βελτίωσαν την τέχνη της διαφωνίας για κάθε παράγραφο, θέτοντας νέα εμπόδια στις επιθεωρήσεις ή επανερμηνεύοντας την έννοια της «πυρηνικής έρευνας» για να συμπεριλάβουν τη συνεχιζόμενη παραγωγή ουρανίου. Λίγοι ήταν πιο επιδέξιοι σε αυτή τη διαδικασία, λένε Αμερικανοί πρώην διαπραγματευτές, από τον Aμπάς Αραγκτσί, τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, και βετεράνο προηγούμενων συνομιλιών.

Και ο Τραμπ, πρόθυμος να προχωρήσει, φαίνεται να ανοίγει το δρόμο για μια μακρά, αργή διαδικασία. Την Τρίτη, δήλωσε ότι δεν τον απασχολεί ιδιαίτερα η απομάκρυνση του πυρηνικού καυσίμου του Ιράν - που τώρα είναι θαμμένο κάτω από τα ερείπια των αμερικανικών αεροπορικών επιθέσεων του περασμένου έτους - από τη χώρα. Την Τετάρτη, αναγνώρισε ότι οι συνομιλίες πιθανότατα θα διαρκέσουν πέραν των 60 ημερών.

Είναι πολύ νωρίς για να πούμε αν οΤραμπ θα μπορέσει τελικά να ισχυριστεί περισσότερα επιτεύγματα. Εάν, στο επόμενο στάδιο των διαπραγματεύσεων, καταφέρει να πείσει τους Ιρανούς να στείλουν τα αποθέματα πυρηνικού καυσίμου τους εκτός χώρας (όπως έκανε ο Πρόεδρος Ομπάμα το 2015) και να σταματήσει κάθε δραστηριότητα εμπλουτισμού για σχεδόν δύο δεκαετίες (κάτι που ο Ομπάμα δεν κατάφερε να πετύχει), τότε μπορεί να είναι σε θέση να ισχυριστεί κάποια μακροπρόθεσμη νίκη.

Αν ο πόλεμος αποδειχθεί ότι αποσταθεροποίησε την ιρανική ηγεσία και πυροδότησε διαμαρτυρίες και εξέγερση, όπως ζήτησε ο Τραμπ στην αρχή της σύγκρουσης, θα μπορούσε κάλλιστα να διεκδικήσει τα εύσημα. Προς το παρόν, όμως, φαίνεται ότι συμβαίνει το αντίθετο. Αν μη τι άλλο, ο Τραμπ έχει στηρίξει τη νέα ηγεσία, η οποία φαινομενικά διευθύνεται από τον νέο ανώτατο ηγέτη, τον τραυματισμένο και αφανή Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, γιο του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε στην εναρκτήρια επίθεση του πολέμου.

Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, το οποίο επιβλέπει το πυρηνικό πρόγραμμα εδώ και χρόνια, φαίνεται να έχει τον απόλυτο έλεγχο, αν και ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης υποστήριξε σε δημοσιογράφους πριν από αρκετές ημέρες ότι επιφέροντας ειρήνη, ο Τραμπ αναγκάζει τώρα την επίλεκτη στρατιωτική μονάδα να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες της διακυβέρνησης.

Ανώτερα μέλη της κυβέρνησης Ομπάμα, έχοντας δεχθεί χρόνια κριτικής από τον Τραμπ σχετικά με τις ελλείψεις και τα κενά στη συμφωνία που επιτεύχθηκε το 2015, είδαν την κατάλληλη στιγμή για να ανταποδώσουν. «Το μόνο «επίτευγμα» της εκεχειρίας είναι το πιθανό άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ -το οποίο ήταν ανοιχτό πριν από την έναρξη του πολέμου», έγραψε στο διαδίκτυο την Τετάρτη ο πρώην υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν. «Και προφανώς θα πληρώσουμε το Ιράν για να το κάνει αυτό, με τη μορφή απαλλαγών για την εξαγωγή ιρανικού αργού πετρελαίου. Το Ιράν έχει πλέον αποδείξει την ικανότητά του να σταματά ή να επιβραδύνει τη διέλευση πετρελαίου, φυσικού αερίου, λιπασμάτων και άλλων κρίσιμων προϊόντων από τα οποία εξαρτάται τόσο μεγάλο μέρος του κόσμου».

Ο Μπλίνκεν, ένας από τους αρχιτέκτονες της συμφωνίας του 2015, κατέληξε: «Προχωρώντας, σχεδόν σίγουρα θα βρει τρόπους να εισπράττει «τέλη» για ασφαλή διέλευση που θα βοηθήσουν στην εδραίωση του καθεστώτος».

Ενώ ορισμένοι Ρεπουμπλικάνοι εξέφρασαν επιφυλακτική αισιοδοξία ότι η στρατηγική ειρήνης μέσω διαπραγματεύσεων του Τραμπ μπορεί να λειτουργήσει, ένας σημαντικός αριθμός σκληροπυρηνικών του Ιράν και υποστηρικτών του κινήματος America First δεν μπορούσαν να επαναλάβουν τα σημεία συζήτησης υπέρ της συμφωνίας που έστελναν μέσω email μέλη της κυβέρνησης. Από τους πιο ειλικρινείς ήταν εκείνοι που προστατεύονταν από την επικείμενη συνταξιοδότησή τους.

«Ο Ρίγκαν στριφογυρίζει στον τάφο του», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο γερουσιαστής Μπιλ Κάσιντι, ένας Ρεπουμπλικάνος από τη Λουιζιάνα που έχασε τις προκριματικές εκλογές τον περασμένο μήνα, αφού ο Τραμπ τον στοχοποίησε για ήττα. Είπε ότι οι πυρηνικές φιλοδοξίες του Ιράν «δεν περιορίστηκαν» και ότι ο πόλεμος είχε διδάξει στους Ιρανούς ότι είχαν μεγαλύτερη επιρροή στο Ορμούζ και στην παγκόσμια οικονομία από ό,τι γνώριζαν. Ο Κάσιντι χαρακτήρισε τον πόλεμο «το χειρότερο λάθος εξωτερικής πολιτικής εδώ και δεκαετίες».

Αλλά ο μεγαλύτερος κίνδυνος μπορεί να είναι ο εξής: Όταν οι ηγέτες του Ιράν αρχίσουν να καθαρίζουν τα ερείπια που άφησαν πίσω τους 40 ημέρες βομβαρδισμών και να σκέφτονται πώς να ξοδέψουν τα δισεκατομμύρια σε έσοδα από το πετρέλαιο που σύντομα θα ξαναρχίσουν, μπορεί κάλλιστα να αμφισβητήσουν αν είχαν τη σωστή πυρηνική στρατηγική.

Για περισσότερες από δύο δεκαετίες, το Ιράν έφτανε στα πρόθυρα της κατασκευής μιας πυρηνικής βόμβας, αλλά ποτέ δεν ξεπέρασε το όριο, θεωρώντας ότι το γεγονός ότι βρίσκεται στο «κατώφλι» της ικανότητας ήταν το μόνο που χρειαζόταν για να αποτρέψει τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ από το να επιτεθούν. Αυτό του επέτρεψε να παραμείνει στη συνθήκη μη διάδοσης και να επιμένει ότι είχε μόνο ειρηνικές προθέσεις, με την ασφάλεια της γνώσης ότι σε λίγους μήνες θα μπορούσε να παράγει ένα όπλο. Το αποτέλεσμα ήταν ότι βομβαρδίστηκε τον Ιούνιο του 2025 και δέχτηκε ξανά επίθεση τον Φεβρουάριο του 2026.

Η Βόρεια Κορέα, αντίθετα, έκανε αγώνα δρόμου για τη βόμβα, ξεκινώντας την πρώτη επιτυχημένη πυρηνική δοκιμή της το 2006, και τώρα διαθέτει ένα οπλοστάσιο 60 ή περισσότερων όπλων, σύμφωνα με τις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών. Δεν έχει ξεφύγει από κανέναν πυρηνικό στρατηγό το γεγονός ότι αυτές τις μέρες, ο Τραμπ δεν εκδίδει απειλές προς τη Βόρεια Κορέα.

Την Κυριακή, όταν ο Τραμπ τηλεφώνησε στους Times, αυτός ο δημοσιογράφος τον ρώτησε αν το Ιράν θα μπορούσε τώρα να ακολουθήσει το βορειοκορεατικό μοντέλο. «Έχει σοβαρά πυρηνικά όπλα», είπε ο Τραμπ για τον Κιμ Γιονγκ Ουν, τον οποίο απείλησε με εξόντωση κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας Τραμπ, και στη συνέχεια συναντήθηκε τρεις φορές σε μια άκαρπη προσπάθεια να τον πείσει να αφοπλιστεί. «Αλλά αυτό δεν έπρεπε να είχε επιτραπεί», είπε, ρωτώντας αν η Βόρεια Κορέα απέκτησε την βόμβα υπό τον Πρόεδρο Κλίντον ή τον Πρόεδρο Ομπάμα. (Έκανε την πρώτη της δοκιμή υπό τον Πρόεδρο Τζορτζ Μπους.)

Αλλά ο Τραμπ απέφυγε το ερώτημα αν η απόφασή του να επιτεθεί στο Ιράν θα μπορούσε τελικά να το οδηγήσει να ακολουθήσει το μοντέλο της Βόρειας Κορέας. Και επέμεινε ότι η συμφωνία του θα σταματούσε το Ιράν, λέγοντας ότι ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου θα έπρεπε να τον ευχαριστήσει που εμπόδισε το Ισραήλ να αποφύγει την πυρηνική εξόντωση. «Ό,τι και να χρειαστεί», είπε. «Σαράντα επτά χρόνια», είπε, αναφερόμενος στην Ιρανική επανάσταση του 1979, «κανείς δεν μπόρεσε να το κάνει. Και το κάναμε. Το κάναμε με τον σωστό τρόπο».

Η ιστορία μπορεί να τον δικαιώσει, αλλά είναι πολύ πρόωρο να ισχυριστεί κανείς κάτι τέτοιο. Ίσως ακόμη και ο ίδιος το γνωρίζει αυτό, με βάση τις δηλώσεις του το πρωί της Τετάρτης. Αν η συμφωνία δεν τηρούνταν, είχε ένα σχέδιο, επέμεινε. Θα «επέστρεφε στους βομβαρδισμούς».

Διαβάστε επίσης