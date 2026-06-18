Η στιγμή που Τραμπ και Πεζεσκιάν υπογράφουν το «μνημόνιο κατανόησης» για τον τερματισμό του πολέμου

Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε το μνημόνιο στις Βερσαλλίες, ενώ το ιρανικό πρακτορείο IRNA δημοσίευσε εικόνες του Μασούντ Πεζεσκιάν με το υπογεγραμμένο κείμενο.

Γιάννης Φιλιππάκος

Η στιγμή που Τραμπ και Πεζεσκιάν υπογράφουν το «μνημόνιο κατανόησης» για τον τερματισμό του πολέμου
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε το μνημόνιο κατανόησης για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στις Βερσαλλίες.
  • Το ιρανικό πρακτορείο IRNA δημοσίευσε εικόνες του Μασούντ Πεζεσκιάν με το υπογεγραμμένο κείμενο της συμφωνίας.
  • Ο Εμανουέλ Μακρόν χαρακτήρισε τη συμφωνία σημαντικό βήμα για τη διαρκή ειρήνη και την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.
  • Η συμφωνία αναμένεται να συμβάλει στη μείωση των τιμών της ενέργειας.
  • Ο Τραμπ επιβεβαίωσε δημόσια την υπογραφή του μνημονίου κατά την αποχώρησή του από το Παλάτι των Βερσαλλιών.
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Στη δημοσιότητα δόθηκαν βίντεο και φωτογραφίες από την υπογραφή του μνημονίου κατανόησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν ανήρτησε βίντεο που δείχνει τον Ντόναλντ Τραμπ να υπογράφει το κείμενο στο Παλάτι των Βερσαλλιών.

«Ο πρόεδρος Τραμπ υπέγραψε απόψε στις Βερσαλλίες τη συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών», έγραψε ο Μακρόν στο X.

Όπως πρόσθεσε, η συμφωνία «ανοίγει τον δρόμο για μια διαρκή ειρήνη» και επιτρέπει την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ. Τη χαρακτήρισε επίσης σημαντικό βήμα, το οποίο αναμένεται να συμβάλει στη μείωση των τιμών της ενέργειας.

Λίγο αργότερα, κατά την αποχώρησή του από το Παλάτι των Βερσαλλιών, ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε στους δημοσιογράφους ότι είχε υπογράψει το μνημόνιο.

«Υπογράφηκε. Το υπέγραψα στις Βερσαλλίες, μόλις τώρα», δήλωσε.

Την ίδια ώρα, το επίσημο ιρανικό πρακτορείο IRNA δημοσίευσε φωτογραφίες του προέδρου του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν κατά την υπογραφή της προσωρινής συμφωνίας.

Σε μία από τις εικόνες, ο Ιρανός πρόεδρος εμφανίζεται να κρατά σελίδες του κειμένου με τις υπογραφές τόσο του ίδιου όσο και του Ντόναλντ Τραμπ.

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