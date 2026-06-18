Axios: «Έξαλλος ο Νετανιάχου, οργισμένοι οι σύμμαχοι για τη συμφωνία με το Ιράν»

Ο Νετανιάχου θεωρεί ότι η συμφωνία ειρήνευσης με το Ιράν είναι λάθος και ότι ο πόλεμος θα έπρεπε να συνεχιστεί. Ο Λίβανος παραμένει το μεγάλο αγκάθι

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

Axios: «Έξαλλος ο Νετανιάχου, οργισμένοι οι σύμμαχοι για τη συμφωνία με το Ιράν»

AP
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Νετανιάχου θεωρεί τη συμφωνία ειρήνευσης με το Ιράν λάθος και προτιμά να συνεχιστεί ο πόλεμος.
  • Η συμφωνία που υπέγραψε ο Τραμπ προκαλεί οργή στον Νετανιάχου και ανησυχία στους Ισραηλινούς αξιωματούχους, που εκφράζουν αντίθεση παρασκηνιακά.
  • Ο Λίβανος αποτελεί το βασικό πρόβλημα στη συμφωνία, καθώς το Ισραήλ δεν συμφωνεί με την αποχώρηση από τον νότιο Λίβανο χωρίς αφοπλισμό της Χεζμπολάχ.
  • Ο Τραμπ επαινεί τη συνεργασία με τον Νετανιάχου, αλλά ταυτόχρονα τον επικρίνει για τις τακτικές στο Λίβανο.
  • Ο Νετανιάχου δεν μπορεί να αντιταχθεί ανοιχτά στη συμφωνία χωρίς να συγκρουστεί με τον Τραμπ, αποφεύγοντας δημόσιες καταγγελίες.
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Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου παρέμεινε σιωπηλός χθες (17/6) καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δημοσίευσε και υπέγραψε μια συμφωνία την οποία Ισραηλινοί αξιωματούχοι θεωρούν στρατηγική και πολιτική καταστροφή, αναφέρει το Axios. Ο Νετανιάχου υποσχέθηκε στο ισραηλινό κοινό «ολική νίκη» στο Ιράν, αναγκάστηκε ωστόσο να συμβιβαστεί με το μνημόνιο συνεννόησης του Τραμπ και τη συχνή κριτική από τον Αμερικανό πρόεδρο, τέσσερις μήνες πριν από τις εκλογές.

Είναι από τους λίγους διεθνώς που θεωρεί ότι η συμφωνία είναι ένα λάθος και ότι ο πόλεμος έπρεπε να είχε συνεχιστεί. Ακόμη και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τα οποία ήταν τα πιο επιθετικά από τα κράτη του Κόλπου, αποφάσισαν να συμμετάσχουν στην περιφερειακή συναίνεση υπέρ της συμφωνίας. Και στην Ουάσινγκτον, οι σύμμαχοι του Νετανιάχου στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα και στα μέσα ενημέρωσης διστάζουν να απορρίψουν πλήρως μια συμφωνία που φέρει την έγκριση του Τραμπ.

Δεν θα υπάρξει επανάληψη της ομιλίας του Νετανιάχου στο Κογκρέσο το 2015 για να συσπειρώσει την αντίθεση στη συμφωνία του Προέδρου Ομπάμα με το Ιράν. Ο Νετανιάχου δεν μπορεί καν να εμφανιστεί σε τηλεοπτικά δελτία ειδήσεων και να αντιταχθεί απερίφραστα στη συμφωνία, εκτός αν θέλει να συγκρουστεί με τον Τραμπ. Αντί για δημόσιες καταγγελίες, Ισραηλινοί αξιωματούχοι εξέφρασαν βαθιά ανησυχία για τη συμφωνία παρασκηνιακά.

Εν τω μεταξύ, τα μέσα ενημέρωσης που είναι συνδεδεμένα με τον Νετανιάχου — τα περισσότερα από τα οποία ήταν έντονα υπέρ του Τραμπ — έχουν αρχίσει να επιτίθενται στον Τραμπ και την ομάδα του. Σε prime-time εκπομπή στο Channel 14, ένας παρουσιαστής που είναι προσκείμενος στον Νετανιάχου, αποκάλεσε τον αντιπρόεδρο Βανς «καθάρμα» και χρησιμοποίησε μια αντισημιτική προσβολή για να κατηγορήσει τους απεσταλμένους του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, ότι ξεπούλησαν το Ισραήλ για οικονομικό όφελος.

Στη Σύνοδο Κορυφής της G7 την Τετάρτη, ο Τραμπ ευχαρίστησε τον Νετανιάχου για τη συνεργασία του κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν, ενώ παράλληλα επιτέθηκε στον πρωθυπουργό. «Ο Μπίμπι είναι καλός άνθρωπος. Μερικές φορές ενθουσιάζεται λίγο. Αλλά έχουμε μια καταπληκτική συνεργασία. Είμαστε ο μεγάλος εταίρος και αυτός ο πολύ μικρός εταίρος», είπε ο Τραμπ, αναφερόμενος στον Νετανιάχου με το ψευδώνυμό του.

Λίγες μέρες νωρίτερα, ο Τραμπ είχε δηλώσει στο Axios ότι ο Νετανιάχου «δεν είχε καμία κρίση» επειδή διέταξε ένα πλήγμα στη Βηρυτό που παραλίγο να ακυρώσει τη συμφωνία. Ο Νετανιάχου εξεπλάγη όταν ο Τραμπ ανακοίνωσε τη συμφωνία την Κυριακή, και Ισραηλινοί αξιωματούχοι ισχυρίστηκαν μόλις την Τρίτη ότι το Ισραήλ δεν είχε ακόμη τη δυνατότητα να αναθεωρήσει το Μνημόνιο Κατανόησης.

Ένας Αμερικανός αξιωματούχος παραδέχτηκε σε ενημέρωση δημοσιογράφων την Τετάρτη ότι ο Νετανιάχου μπορεί να μην είχε δει το τελικό κείμενο, αλλά ισχυρίστηκε ότι οι Ισραηλινοί δεν το ζήτησαν ποτέ και ότι ο Λευκός Οίκος είχε δώσει στον Νετανιάχου λεπτομερείς ενημερώσεις καθ' όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων.
Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου της Τετάρτης, ο Τραμπ δήλωσε ότι είχε στείλει ένα αντίγραφο.

Ο Αμερικανός αξιωματούχος ισχυρίστηκε ότι παρά τον σκεπτικισμό του Νετανιάχου, ο πρωθυπουργός είχε πει στους Βανς, Κούσνερ και Γουίτκοφ ότι εάν το Ιράν τηρήσει τις πυρηνικές παραχωρήσεις που είπε στις ΗΠΑ ότι ήταν πρόθυμο να κάνει, «αυτή θα ήταν μια πετυχημένη συμφωνία».

Το ζήτημα που προκαλεί τη μεγαλύτερη άμεση ανησυχία στον Νετανιάχου είναι ο Λίβανος. Το Μνημόνιο Κατανόησης αναφέρει ότι η εκεχειρία περιλαμβάνει τις μάχες μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ και ότι το Ισραήλ θα πρέπει να αποσυρθεί από τον Λίβανο βάσει οποιασδήποτε τελικής συμφωνίας. Σύμβουλος του Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ δεν θεωρεί ότι δεσμεύεται από το μέρος του Μνημονίου Συνεργασίας που αφορά τον Λίβανο. Ο σύμβουλος σημείωσε ότι ο Νετανιάχου είπε στον Τραμπ ότι οι ισραηλινές δυνάμεις δεν θα αποσυρθούν από τον νότιο Λίβανο εκτός εάν η Χεζμπολάχ αφοπλιστεί.

«Έχουμε μια μικρή διαφωνία για τον Λίβανο», δήλωσε ο Τραμπ την Τετάρτη. Ο Λευκός Οίκος λέει ότι δεν πρόκειται για «μονόπλευρη εκεχειρία» και ότι το Ισραήλ θα έχει τη δυνατότητα να αντιδράσει εάν η Χεζμπολάχ επιτεθεί. Αμερικανοί αξιωματούχοι ελπίζουν επίσης ότι το Ισραήλ θα αξιοποιήσει τις επόμενες 60 ημέρες για να σημειώσει πρόοδο στις διαπραγματεύσεις του με τον Λίβανο για μια πολιτική διευθέτηση και ότι μια ισραηλινή αποχώρηση θα μπορούσε να προκύψει από αυτές τις συνομιλίες - και όχι από μια πυρηνική συμφωνία με το Ιράν.

Ο Τραμπ επέκρινε επίσης ξανά τις τακτικές του Ισραήλ στον Λίβανο την Τετάρτη, λέγοντας ότι είναι απαράδεκτο «να γκρεμίζεις μια πολυκατοικία κάθε φορά που ψάχνεις για κάποιον». Ακόμα και οι πρόεδροι με τους οποίους ο Νετανιάχου συχνά διαφωνούσε δεν ήταν τόσο απερίφραστα επικριτικοί απέναντι στο Ισραήλ. Ήταν ένα ακόμη πλήγμα που έπρεπε να υποστεί ο Νετανιάχου από τον απαραίτητο σύμμαχό του.

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