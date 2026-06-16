BBC: Η συμφωνία με το Ιράν αποτελεί πολιτικό εφιάλτη για τον Νετανιάχου

Snapshot Η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν δημιουργεί πολιτικό πρόβλημα για τον Νετανιάχου, αμφισβητώντας την επιρροή και την ασφάλεια που είχε προωθήσει.

Ο Νετανιάχου δέχεται κριτική τόσο από τους αντιπάλους του όσο και από μέλη του κόμματός του για την αποδοχή της συμφωνίας και την ανάγκη να σταματήσει τις επιθέσεις στη Χεζμπολάχ.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ επιμένει ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα και ότι θα συνεχίσει να προστατεύει τα συμφέροντα του Ισραήλ, παρά τις διαφωνίες με τις ΗΠΑ.

Η νέα πολιτική ασφαλείας του Νετανιάχου, μετά τις επιθέσεις της Χαμάς, έχει αυξήσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, αλλά έχει εξαντλήσει τους πόρους και δεν έχει οδηγήσει σε διπλωματική λύση.

Η επιρροή του Ιράν στην περιοχή ενισχύεται, ενώ το Ισραήλ πρέπει να επανεξετάσει τη στρατηγική του απέναντι στην Τεχεράνη, αντιμετωπίζοντας περιορισμένες επιλογές στην αμερικανική υποστήριξη. Snapshot powered by AI

Η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν έχει δημιουργήσει έναν πολιτικό εφιάλτη για τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, συντρίβοντας τους τρεις ακρογωνιαίους λίθους της πολιτικής καριέρας του Μπενιαμίν Νετανιάχου και παγιδεύντάς τον σε ένα νέο δίλημμα ασφαλείας.

Πώς είναι δυνατόν ο άνθρωπος που αυτοαποκαλούνταν ο πολιτικός ψιθυριστής της Ουάσινγκτον, με πραγματική επιρροή στους Αμερικανούς πολιτικούς, να παραγκωνίζεται τόσο ολοκληρωτικά και να προσβάλλεται τόσο δημόσια από τον βασικό σύμμαχό του στις ΗΠΑ; Πώς μπορεί ο άνθρωπος που έκανε την αντιμετώπιση του Ιράν κεντρικό στοιχείο της πολιτικής ασφαλείας του Ισραήλ να τερματίσει τον πόλεμο με το καθεστώς του Ιράν να βρίσκεται αναμφισβήτητα σε ισχυρότερη θέση;

Και πώς μπορεί η παλιά, αμαυρωμένη πολιτική του εικόνα ως «ο εγγυτής ασφαλείας» του Ισραήλ να ξεπεράσει την απαίτηση της Ουάσινγκτον και της Τεχεράνης να σταματήσει το Ισραήλ να επιτίθεται στη Χεζμπολάχ στον Λίβανο, μήνες πριν από τις γενικές εκλογές στο Ισραήλ;

Οι επιλογές που αντιμετωπίζει τώρα ο Νετανιάχου δεν είναι καλές. Συνοψίστηκαν από τον ηγέτη της αντιπολίτευσης, Γιαΐρ Λαπίντ, στην Κνεσέτ τη Δευτέρα ως «είτε μια άμεση και καταστροφική αντιπαράθεση με τον μεγαλύτερο σύμμαχό μας, είτε μια υποτακτική παράδοση των ισραηλινών συμφερόντων».

Η γεμάτη βρισιές εκτίμηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι ο Νετανιάχου δεν επέδειξε καμία κρίση όταν διέταξε πλήγμα στη Βηρυτό την Κυριακή έχει αξιοποιηθεί από τους πολιτικούς του αντιπάλους και τους σχολιαστές των μέσων ενημέρωσης, οι οποίοι έχουν ήδη επικεντρωθεί στις εκλογές που πρέπει να διεξαχθούν πριν από το τέλος Οκτωβρίου.

Ωστόσο, τα σχόλια μελών του ίδιου του κόμματος Λικούντ του Νετανιάχου και ακροδεξιών υπουργών του κυβερνητικού συνασπισμού του δείχνουν επίσης την πίεση που δέχεται από την πλευρά του - πιο έντονα λόγω της απαίτησης της Τεχεράνης η εκεχειρία να καλύπτει «στρατιωτικές επιχειρήσεις σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου». «Η συμφωνία του Τραμπ δεν μας δεσμεύει», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τη Δευτέρα ο ακροδεξιός υπουργός εθνικής ασφάλειας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ. «Δεν είμαστε εταίροι σε αυτή τη συμφωνία που δεν διασφαλίζει την ασφάλειά μας».

Ο ακροδεξιός υπουργός εθνικής ασφάλειας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, απέρριψε τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός του Τραμπ. «Το Ισραήλ θα συνεχίσει να προστατεύει τον εαυτό του», είπε ο βουλευτής του Λικούντ, Άριελ Κάλνερ, αν και δεν διευκρίνισε αν αυτό σήμαινε ότι το Ισραήλ θα συνέχιζε τις επιθέσεις του. «Θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται. Και περιμένουμε από τους φίλους μας να μας καταλάβουν», είπε. «Μερικές φορές υπάρχουν διαφωνίες μεταξύ συμμάχων και οι σύμμαχοι θα πρέπει επίσης να κατανοούν τους συμμάχους τους όταν βρίσκονται σε κίνδυνο».

Η Σίμα Σάιν, πρώην αξιωματούχος της Μοσάντ και ειδικός σε θέματα Ιράν, δήλωσε: «Είναι δύσκολο να καταλάβουμε γιατί οι Αμερικανοί το δέχτηκαν. Επιτρέποντας στο Ιράν να αποφασίσει τι θα συμβεί στον Λίβανο, οι ΗΠΑ δίνουν στο Ιράν τη δυνατότητα να συνεχίσει να υποστηρίζει τη Χεζμπολάχ και να διασφαλίσει ότι η Χεζμπολάχ θα αποτελέσει σημαντικό πολιτικό παράγοντα στη λιβανέζικη αρένα. Το Ισραήλ δεν είναι ευχαριστημένο με αυτό - ούτε το κατεστημένο ασφαλείας ούτε το πολιτικό σύστημα», είπε.

Εν μέσω της κριτικής και της οργής από όλο το πολιτικό φάσμα, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ εξοργίστηκε με τους ισχυρισμούς δημοσιογράφων τη Δευτέρα το βράδυ ότι είχε αποτύχει. «Έχω αφιερώσει το μεγαλύτερο μέρος της ενήλικης ζωής μου σε έναν στόχο - να αποτρέψω το Ιράν από το να αποκτήσει πυρηνικά όπλα», δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην Ιερουσαλήμ.

«Θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο. Δεν περιορίζομαι με κανέναν τρόπο σε αυτόν τον στόχο: Το Ιράν δεν θα έχει πυρηνικά όπλα». Αλλά παραδέχτηκε επίσης ότι υπήρξαν περιπτώσεις στις οποίες ο ίδιος και ο Τραμπ έβλεπαν τα πράγματα διαφορετικά. «Έχω εκφράσει τις απόψεις μου σε συζητήσεις, αλλά έχουμε τα δικά μας συμφέροντα: πρώτον, καμία πυρηνική απειλή· δεύτερον, ο Λίβανος - δημιουργήσαμε μια ζώνη ασφαλείας και θα παραμείνουμε εκεί για όσο χρειαστεί», είπε.

«Το Ιράν ήθελε να αποσυρθούμε, αυτό δεν συνέβη. Ξέρετε γιατί; Επειδή ήμουν πολύ σταθερός. Οι Αμερικανοί σύμμαχοί μας σέβονται αυτή την αποφασιστικότητα. Επιμένουμε επίσης στη διατήρηση της επιχειρησιακής μας ελευθερίας -εάν δεχτούμε επίθεση ή απειληθούμε, απαντάμε». Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ αντιμετωπίζει τώρα ένα δύσκολο έργο να αποφασίσει τα επόμενα βήματά του.

Η ασφάλεια αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της προσφοράς του Νετανιάχου στους ψηφοφόρους εδώ και δεκαετίες. Αυτό είναι ένα μήνυμα που είναι ολοένα και πιο δύσκολο να μεταδοθεί. Η απάντησή του στις καταστροφικές επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου του 2023 ήταν να μετατοπίσει την πολιτική ασφαλείας του Ισραήλ σε μια πιο επιθετική προσέγγιση – προλαμβάνοντας τις απειλές αντί να τις περιορίσει. Η λύση του σε αυτή την κρίση ήταν η αλλαγή της Μέσης Ανατολής με την εξάλειψη των απειλών που αντιμετώπιζε το Ισραήλ.

Αλλά παρόλο που οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν κατεδαφίσει μεγάλο μέρος της Γάζας και έχουν σκοτώσει περισσότερους από 73.000 ανθρώπους, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς, η Χαμάς εξακολουθεί να ελέγχει το ήμισυ της επικράτειας και να ανακτά την εξουσία της εκεί, ενώ ένα ειρηνευτικό σχέδιο που καταρτίστηκε με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ και μια κυβέρνηση που διορίστηκε από τις ΗΠΑ για τη Γάζα παραμένουν σε εκκρεμότητα, οκτώ μήνες αφότου το Ισραήλ και η Χαμάς συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός.

Η νέα προσέγγιση του Νετανιάχου στην ασφάλεια έχει αφήσει τις ισραηλινές δυνάμεις να καταλαμβάνουν μεγάλες περιοχές της Γάζας, του Λιβάνου και της Συρίας. Αυτό είναι δημοφιλές σε πολλούς Ισραηλινούς και είναι απίθανο να τελειώσει πριν από τις εκλογές, αλλά επίσης θέτει τους στρατιωτικούς πόρους και τους εφέδρους του Ισραήλ σε οριακό σημείο, χωρίς σαφή διπλωματική διέξοδο.

Οι επανειλημμένοι γύροι συγκρούσεων με τη Χεζμπολάχ και το ιρανικό καθεστώς δεν έχουν εξαλείψει τους βασικούς εχθρούς του Ισραήλ, αλλά οδήγησαν την Τεχεράνη στα χέρια πιο σκληροπυρηνικών ηγετών, με λιγότερο φόβο για την αμερικανο-ισραηλινή ισχύ και μεγαλύτερη επιρροή μέσω των Στενών του Ορμούζ. Τώρα ο άσπονδος εχθρός του Ισραήλ φαίνεται να είναι αυτός που έχει επιρροή στον βασικό σύμμαχό του.

«Η αποτυχία του Ισραήλ απαιτεί μια ανανεωμένη αξιολόγηση της στρατηγικής του απέναντι στην Τεχεράνη. Πρέπει να διατυπώσει πιο ρεαλιστικές και συγκρατημένες προτεραιότητες», σύμφωνα με τον Ντάνι Κιτρινόβιτς, ανώτερο ερευνητή για το Ιράν στο Ινστιτούτο Μελετών Εθνικής Ασφάλειας (INSS) του Ισραήλ. «Οποιαδήποτε ισραηλινή στρατιωτική κίνηση που θα εκληφθεί στην Ουάσινγκτον ως προσπάθεια σαμποτάζ της συμφωνίας αναμένεται να αντιμετωπίσει σκληρή αντίδραση από τις ΗΠΑ», δήλωσε σε άρθρο του στην εφημερίδα Israel Hayom.

«Σε αντίθεση με την περίοδο της κυβέρνησης Ομπάμα, όταν ο Μπενιαμίν Νετανιάχου μπορούσε να προσπαθήσει να παρακάμψει τον Λευκό Οίκο κινητοποιώντας υποστήριξη στο Κογκρέσο και στην κοινή γνώμη των ΗΠΑ, αυτές οι επιλογές δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή». Το μήνυμα του Νετανιάχου προς τους Ισραηλινούς ψηφοφόρους είναι εδώ και καιρό ότι οι πολιτικές του ικανότητες και τα πολιτικά του προσόντα αποτελούν την καλύτερη προστασία από τις περιφερειακές απειλές. Αυτή η υπόσχεση φαίνεται να ξεπερνιέται ολοένα και περισσότερο από τα γεγονότα.

Η αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν ίσως να είχε σώσει την πολιτική του εικόνα και την προεκλογική του αφήγηση. Αντίθετα, η νέα του προσέγγιση στον τομέα της ασφάλειας τον έχει φέρει αντιμέτωπο με την επιλογή της αντιπαράθεσης ή της παράδοσης, όχι με έναν εχθρό, αλλά με έναν σύμμαχο.

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