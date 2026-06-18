Χέγκσεθ: «Οι ΗΠΑ θα ξαναρχίσουν στρατιωτικές ενέργειες αν το Ιράν δεν τηρήσει τις δεσμεύσεις του»

Snapshot Ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα επαναλάβουν στρατιωτικές ενέργειες και θα επιβάλουν αποκλεισμό αν το Ιράν δεν τηρήσει τις δεσμεύσεις του.

Η απειλή επανέναρξης στρατιωτικών δράσεων βασίζεται στο χρονοδιάγραμμα των συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Ο Χέγκσεθ επέκρινε τους συμμάχους του ΝΑΤΟ για έλλειψη υποστήριξης και άρνηση παροχής στρατιωτικής πρόσβασης σε ευρωπαϊκές βάσεις και λιμάνια.

Σύμφωνα με τον Χέγκσεθ, η άρνηση αυτή θέτει σε κίνδυνο τους Αμερικανούς στρατιώτες και υπονομεύει τα ευρωπαϊκά συμφέροντα. Snapshot powered by AI

Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ξαναρχίσουν τις στρατιωτικές ενέργειες και θα επιβάλουν εκ νέου αποκλεισμό, εάν το Ιράν δεν τηρήσει τις δεσμεύσεις του στο πλαίσιο της συμφωνίας του με τις ΗΠΑ, δήλωσε ο υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ στους δημοσιογράφους την Πέμπτη.

Ο Χέγκσεθ, μίλησε στις Βρυξέλλες μετά τη συνάντησή του με τους υπουργούς Άμυνας του ΝΑΤΟ. «Ο πρόεδρος έχει επισημάνει ότι θα είμαστε έτοιμοι να ξαναρχίσουμε εάν, εντός του χρονοδιαγράμματος αυτών των συνομιλιών, το Ιράν δεν κάνει αυτά που λέει ότι πρόκειται να κάνει», δήλωσε ο Χέγσεθ. «Εάν το Ιράν δεν συμμορφωθεί, τότε είμαστε περισσότερο από ικανοί να επιβάλουμε εκ νέου έναν ακλόνητο αποκλεισμό». Επίσης, επέκρινε το ΝΑΤΟ για την έλλειψη υποστήριξης στον πόλεμο του Ιράν.

«Οι ΗΠΑ υπερασπίζονται την Ευρώπη εδώ και γενιές και ο πρόεδρος το μόνο που είπε ήταν ότι τα αεροσκάφη μας θα πρέπει να απογειώνονται από βάσεις στην Ευρώπη ή τα πλοία μας από λιμάνια για να χτυπούν στόχους στη Μέση Ανατολή, ιρανικούς στόχους που απειλούν τα ευρωπαϊκά συμφέροντα ακόμη πιο άμεσα από ό,τι απειλούν εμάς.

Αλλά πάρα πολλοί από τους συμμάχους μας είπαν όχι ή προσπάθησαν να μας εγκλωβίσουν σε άσχετες νομικές συζητήσεις ή μας επέκριναν δημόσια ότι κάναμε αυτό που δεν είναι προετοιμασμένοι ή ικανοί να κάνουν οι ίδιοι. Ήταν ντροπή. Αυτοί οι σύμμαχοι, έθεσαν σε κίνδυνο τους γιους και τις κόρες της Αμερικής, τους γιους και τις κόρες μας, αρνούμενοι την προβλέψιμη πρόσβαση σε μια υπέρπτηση που δεν θα έπρεπε ποτέ να αμφισβητηθεί»

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