Ξεσπάει ο Tραμπ για τους επικριτές της συμφωνίας με το Ιράν: «Ανόητοι, ζηλόφθονες, κακοί άνθρωποι»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απάντησε στους επικριτές για τις πολιτικές του απέναντι στο Ιράν, αποκαλώντας τους «ζηλόφθονες, κακούς ανθρώπους ή ηλίθιους», σε μια νέα του ανάρτηση στο Truth Social.

«Αυτοί οι ανόητοι, που νομίζουν ότι δεν ήμουν αρκετά αυστηρός απέναντι στο Ιράν, όταν το Χρηματιστήριο μόλις έφτασε σε υψηλό ρεκόρ και οι τιμές του πετρελαίου πέφτουν προς τα κάτω, είναι είτε ζηλόφθονοι, κακοί άνθρωποι ή ηλίθιοι. ΚΑΝΤΕ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΞΑΝΑ ΜΕΓΑΛΗ!!!»

Είχε προηγηθεί σειρά δημοσιευμάτων από αμερικανικά μέσα ενημέρωσης αλλά και δηλώσεις από μέλη του ίδιου του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος του Τραμπ που επέκριναν τη συμφωνία των 14 σημείων υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη εξσσφάλισε πολλά περισσότερα και οι ΗΠΑ δεν πέτυχαν τους στόχους που είχαν όταν ξεκινούσαν τον πόλεμο στις 28 Φεβρουαρίου.

Οι ηγέτες της G7 και το Πακιστάν που μεσολάβησε στη συμφωνία χαιρέτισαν το μνημόνιο κατανόησης, άποψη που δεν συμμερίζεται το Ισραήλ αλλά και πολλοί σκληροπυρηνικοί Ρεπουμπλικανοί. Σύμφωνα με τους όρους του «ντιλ», το Ιράν θα ανοίξει ξανά το Ορμούζ και σε αντάλλαγμα θα λάβει απαλλαγές από τις κυρώσεις των ΗΠΑ στις εξαγωγές αργού πετρελαίου, στα προϊόντα πετρελαίου και στις συναφείς τραπεζικές υπηρεσίες. Στη συνέχεια, θα ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για την τύχη του πυρηνικού του προγράμματος και των αποθεμάτων ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού.

Ο Τραμπ, ο οποίος στο παρελθόν είχε μεγάλη αποδοχή από τους Ισραηλινούς, αντιμετωπίζει πλέον εκτεταμένες επικρίσεις στα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Ο Ντέιβιντ Χόροβιτς, ιδρυτικός συντάκτης των Times of Israel, έγραψε την Τετάρτη ότι ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν χάθηκε λόγω της «αδυναμίας του προέδρου των ΗΠΑ», μεταξύ άλλων ζητημάτων.

«Ο Ρίγκαν στριφογυρίζει στον τάφο του»

Ο πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Μάικ Πενς έγραψε στο X ότι το Μνημόνιο Κατανόησης «αποπνέει το είδος του κατευνασμού που η κυβέρνησή μας είχε απορρίψει στη συμφωνία Ομπάμα-Ιράν για τα πυρηνικά». Δήλωσε στο Fox News ότι απέδωσε τα εύσημα στον Τραμπ για την έναρξη του πολέμου, αλλά λέει ότι η συμφωνία δεν έχει καμία δέσμευση για την αποσυναρμολόγηση του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν ή για «τον τερματισμό της υποστήριξης τρομοκρατικών οργανώσεων». «Δεν εμπιστεύομαι τους Ιρανούς», πρόσθεσε ο Πενς.

Ο βουλευτής Τόμας Μάσι εξέφρασε ανησυχίες σχετικά με το κονδύλι των 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων που προβλέπεται στη συμφωνία για το Ιράν, δημοσιεύοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι «τα 300 δισεκατομμύρια δολάρια είναι 5 φορές περισσότερα από όσα ξοδεύει το Κογκρέσο στους δρόμους και τις γέφυρες μας ετησίως».

«Ο Ρίγκαν στριφογυρίζει στον τάφο του», είπε ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής της Λουιζιάνα Μπιλ Κάσιντι . «Αυτό είναι το χειρότερο λάθος εξωτερικής πολιτικής εδώ και δεκαετίες». Το Ιράν «έχει μάθει ότι η απειλή του Στενού του Ορμούζ λειτουργεί» και θα το κάνει ξανά, προσθέτει.

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