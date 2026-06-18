Πώς είδε την συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ - Νέα μηνύματα από Βανς

Ο Βανς αποκαλύπτει πότε ξεκινά η περίοδος των 60 ημερών 

Μάνος Χατζηγιάννης

Πώς είδε την συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ - Νέα μηνύματα από Βανς

Σιίτες μουσουλμάνοι κυματίζουν ιρανικές σημαίες και κρατούν πορτρέτα του εκλιπόντος Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, και του γιου του, Αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, κατά τη διάρκεια της ετήσιας συγκέντρωσης για την «Ημέρα της Κουντς» προς υποστήριξη των Παλαιστινίων, στη Βαγδάτη του Ιράκ

AP/Hadi Mizban
ΚΟΣΜΟΣ
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Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ είναι ανοιχτός σε σχέσεις με τις ΗΠΑ «εφόσον του φερθούν με σεβασμό», σύμφωνα με όσα ανέφερε συγγενής του.

Ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, δεν είναι μόνο ανοιχτός σε διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και υπέρ της καθιέρωσης πολιτικών και εμπορικών σχέσεων, υπό την προϋπόθεση ότι η Ουάσιγκτον θα αντιμετωπίζει το Ιράν «με σεβασμό», δήλωσε στην κρατική τηλεόραση ο Μοχάμαντ-Χοσεΐν Κοσβάγκτ, συγγενής του Χαμενεΐ.

Ο Κοσβάγκτ, κουνιάδος του αδελφού του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, Μουσταφά, πρόσθεσε ότι, για λόγους ασφαλείας, έχει συστηθεί στον Μοτζτάμπα να μην δημοσιοποιήσει ούτε καν μια ηχογράφηση.

Ο Βανς αποκαλύπτει πότε ξεκινά η περίοδος των 60 ημερών

Την ίδια στιγμή ένας δημοσιογράφος ρώτησε τον Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, αν η περίοδος των 60 ημερών που ορίζεται στο μνημόνιο κατανόησης μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν ξεκίνησε επίσημα χθες, όταν υπογράφηκε το έγγραφο. «Θα έλεγα ότι η περίοδος των 60 ημερών ξεκίνησε επίσημα σήμερα», απαντά ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ. «Λόγω της διαφοράς ώρας, νομίζω ότι τεχνικά υπογράφηκε σήμερα, ώρα Ιράν.

«Οπότε ναι, η συμφωνία άρχισε χθες [και] θα ξεκινήσουμε τη μέτρηση σήμερα.»

Η συμφωνία ορίζει ότι η περίοδος των 60 ημερών μπορεί να παραταθεί, εφόσον συμφωνήσουν και οι δύο χώρες.

Ο Βανς δηλώνει ότι οι ΗΠΑ δεν θέλουν ποτέ να κλείσουν ξανά το Στενά του Ορμούζ

Η επόμενη ερώτηση αφορούσε τα Στενά του Ορμούζ και το αν οι ΗΠΑ θα αγωνιστούν για να διασφαλίσουν ότι δεν θα επιβάλλονται διόδια από το Ιράν σε αυτή τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό.

Ο Τζέι Ντι Βανς δήλωσε: «Πιστεύουμε ότι οι διεθνείς θαλάσσιες οδοί πρέπει να είναι ελεύθερες από διόδια, και αυτή είναι η θέση μας». Στη συνέχεια, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος δήλωσε: «Δεν θέλουμε ποτέ να ξανασυμβεί αυτό», αναφερόμενος στο κλείσιμο των Στενών.

«Δεν έχει να κάνει με την επιβολή διοδίων», πρόσθεσε. «Έχει να κάνει με τη διασφάλιση ότι δεν θα χρησιμοποιηθεί ποτέ ξανά ως σημείο συμφόρησης για την παγκόσμια οικονομία. Ειλικρινά, δεν είναι αυτό που θέλουν οι Ιρανοί».

Η άρση των κυρώσεων κατά του Ιράν δεν θα απαιτήσει την έγκριση του Κογκρέσου

Το Κογκρέσο των ΗΠΑ έλαβε σήμερα το πρωί επίσημο αντίγραφο του υπογεγραμμένου μνημονίου κατανόησης, είπε επίσης ο Τζέι Ντι Βανς.

«Είμαστε αρκετά σίγουροι ότι μπορούμε να άρουμε προσωρινά αυτές τις κυρώσεις χωρίς να απευθυνθούμε στο Κογκρέσο και να ζητήσουμε την έγκρισή του για αυτό», υποστήριξε ο Βανς.

Αναφερόμενος στο θέμα των κυρώσεων για το ιρανικό πετρέλαιο, ανέφερε: «Το σημείο συμφόρησης για το ιρανικό πετρέλαιο δεν ήταν ποτέ οι κυρώσεις. Δεν το θεωρήσαμε ως σημαντική παραχώρηση προς τους Ιρανούς».

Οι Ιρανοί «ενδιαφέρθηκαν πολύ» για τον τρόπο με τον οποίο ανακοινώθηκε το μνημόνιο

Ένας δημοσιογράφος ρώτησε για την «χαοτική» ανακοίνωση του μνημονίου κατανόησης, αλλά ο JD Vance διαφώνησε ότι ήταν χαοτική.

Σχετικά με το γιατί η ημερομηνία της ανακοίνωσης άλλαζε συνεχώς, είπε: «Απλώς προσπαθούσαμε να δείξουμε καλή πίστη στους Ιρανούς, οι οποίοι, για λόγους – δεν έχω ιδέα – έδωσαν μεγάλη σημασία στον τρόπο με τον οποίο παρουσιάστηκε το κείμενο».

Ένας άλλος δημοσιογράφος ρώτησε στη συνέχεια γιατί η συμφωνία των ΗΠΑ επιτρέπει στο Ιράν να πουλάει το πετρέλαιό του και αν αυτό θα μπορούσε να στηρίξει τους Ιρανούς αντιπροσώπους.

«Γνωρίζουμε στην πραγματικότητα πού θα κατευθυνθούν τα χρήματα», είπε ο Βανς.

«Έχουμε μεγάλη εμπιστοσύνη ότι θα μπορέσουμε να διαπιστώσουμε αν αυτά θα καταλήξουν σε τρομοκρατικές οργανώσεις».

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