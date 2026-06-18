Συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν: Γιατί ακυρώθηκε η τελετή υπογραφής στη Γενεύη

Snapshot Η τελετή υπογραφής της συμφωνίας Ιράν

ΗΠΑ στη Γενεύη ακυρώθηκε καθώς το μνημόνιο κατανόησης έχει ήδη υπογραφεί εξ αποστάσεως.

Η επόμενη φάση της συμφωνίας θα προχωρήσει μέσω ξεχωριστών διαδικασιών σε τεχνικό επίπεδο για πολλαπλά ζητήματα.

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεμπάζ Σαρίφ, ανέβαλε την επίσκεψή του στη Γενεύη, αλλά ήταν ένας από τους υπογράφοντες του μνημονίου ως μεσολαβητής.

Ο Ιρανός Πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν τόνισε ότι το Ιράν δεν αντάλλαξε την αξιοπρέπειά του και χαρακτήρισε τη συμφωνία αποτέλεσμα εθνικής ανθεκτικότητας και υπεύθυνης διπλωματίας.

Αρχικά υπήρξαν αντιφατικές πληροφορίες για τη διεξαγωγή της τελετής, αλλά το βράδυ η απόφαση για ακύρωση επιβεβαιώθηκε. Snapshot powered by AI

Ο υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, Ισάκ Νταρ, δήλωσε στο BBC ότι η αυριανή τελετή υπογραφής της συμφωνίας μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ στη Γενεύη ακυρώνεται, καθώς το μνημόνιο κατανόησης έχει ήδη υπογραφεί εξ αποστάσεως.

Ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος του Πακιστάν δήλωσε αρχικά στο BBC ότι ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεμπάζ Σαρίφ, αναβάλλει την επίσκεψή του στη Γενεύη, αναφέροντας: «Η επόμενη φάση θα προχωρήσει μέσω ξεχωριστών διαδικασιών σε τεχνικό επίπεδο για πολλαπλά ζητήματα στο πλαίσιο αυτού του συνολικού πλαισίου».

Οι πρώτες αμφιβολίες σχετικά με τις προοπτικές της εκδήλωσης εκφράστηκαν αφότου ο Σαρίφ τροποποίησε την ανάρτησή του νωρίς σήμερα το πρωί στο X, αφαιρώντας την παράγραφο που ανέφερε: «Το Πακιστάν, με την υποστήριξη του συν-μεσολαβητή, του Κράτους του Κατάρ, θα φιλοξενήσει την επίσημη τελετή, όπως έχει προγραμματιστεί, στις 19 Ιουνίου 2026 στην Ελβετία, για να τιμήσει αυτό το ιστορικό γεγονός και να δώσει το έναυσμα για τις συνομιλίες σε τεχνικό επίπεδο».

Παρασκηνιακά, σήμερα το πρωί αξιωματούχοι του Πακιστάν, διαβεβαίωσαν το BBC ότι η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί κανονικά. Ωστόσο, νωρίς το βράδυ το σχέδιο αυτό είχε αλλάξει.

Ο Σαρίφ ήταν ένας από τους υπογράφοντες του μνημονίου συνεργασίας, με την ιδιότητα του μεσολαβητή.

«Δεν ανταλλάξαμε την αξιοπρέπειά μας»

Το Ιράν «δεν αντάλλαξε την αξιοπρέπειά του» ανέφερε λίγο νωρίτερα ο Ιρανός Πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, αναφερόμενος στη συμφωνία 14 σημείων.

Σε ανάρτησή του στο X, μαζί με μια φωτογραφία της υπογεγραμμένης έκδοσης του εγγράφου στα περσικά, γράφει: «Αυτό το κείμενο αντανακλά τη φωνή ενός έθνους που δεν αντάλλαξε την αξιοπρέπεια και την ανεξαρτησία του με καμία απειλή ή πίεση.

«Αυτό που καταγράφηκε σήμερα ήταν το αποτέλεσμα της εθνικής ανθεκτικότητας, της πολιτικής λογικής και της υπεύθυνης διπλωματίας.»