Ο Τραμπ αρνήθηκε ότι οι ΗΠΑ θα πληρώσουν 300 δισεκατομμύρια δολάρια στο Ιράν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αρνήθηκε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα καταβάλουν 300 δισεκατομμύρια δολάρια στο Ιράν, αν και το μνημόνιο κατανόησης που υπέγραψε αναφέρεται σε ένα σχέδιο, με την υποστήριξη των ΗΠΑ, ύψους τουλάχιστον 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση και την οικονομική ανάπτυξη του Ιράν.

«Δεν υπάρχει καμία πληρωμή 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων προς το Ιράν από τις ΗΠΑ. Αυτά είναι ψευδείς ειδήσεις! Το μόνο που υπάρχει για τις ΗΠΑ είναι επιτυχία, χαμηλότερες τιμές πετρελαίου και νίκη. Ρίξτε μια ματιά στο χρηματιστήριο. Η προπαγάνδα των Δημοκρατικών σε δράση!!!» έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

Το ταμείο έχει περιγραφεί ως αποτελούμενο από κεφάλαια του ιδιωτικού τομέα, υποστηριζόμενο από δεσμεύσεις εταιρειών από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τα αραβικά κράτη του Περσικού Κόλπου, την Ασία, τη Νότια Αμερική και την Αφρική, χωρίς κρατικά κεφάλαια ή επιχορηγήσεις.

Το άρθρο έξι του μνημονίου κατανόησης, σύμφωνα με έναν αξιωματούχο των ΗΠΑ την Τετάρτη, αναφέρει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεργαστούν με περιφερειακούς εταίρους για την ανάπτυξη του σχεδίου και τη χορήγηση των αδειών, των απαλλαγών και των εγκρίσεων που απαιτούνται για τις σχετικές χρηματοοικονομικές συναλλαγές.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής αναλαμβάνουν, μαζί με περιφερειακούς εταίρους, να αναπτύξουν ένα οριστικό, αμοιβαία συμφωνημένο σχέδιο ύψους τουλάχιστον 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ για την ανοικοδόμηση και την οικονομική ανάπτυξη της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν. Ο μηχανισμός για την υλοποίηση αυτού του σχεδίου θα οριστικοποιηθεί ως μέρος της τελικής συμφωνίας εντός 60 ημερών. Όλες οι απαιτούμενες άδειες, απαλλαγές και εγκρίσεις που χρειάζονται για τις σχετικές χρηματοοικονομικές συναλλαγές θα χορηγηθούν από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής», ανέγνωσε ο αμερικανός αξιωματούχος.

Διαβάστε επίσης