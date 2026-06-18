Ο Τραμπ δήλωσε ότι πιθανότατα θα υποστηρίξει τον Νετανιάχου στις εκλογές

«Έχω καλές σχέσεις με τον Μπίμπι, αλλά πρέπει να είναι πιο λογικός. Είμαι έτοιμος να τον συναντήσω», πρόσθεσε

Επιμέλεια - Μάνος Χατζηγιάννης

Ο Τραμπ δήλωσε ότι πιθανότατα θα υποστηρίξει τον Νετανιάχου στις εκλογές
AP
ΚΟΣΜΟΣ
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Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι είναι πολύ πιθανό να υποστηρίξει τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπένιαμιν Νετανιάχου στις επόμενες εκλογές, όπως μετέδωσε το Kan News την Πέμπτη, επικαλούμενο συνέντευξη του προέδρου των ΗΠΑ.

«Πιθανότατα θα υποστηρίξω τον Νετανιάχου στις εκλογές, αλλά πρέπει να δούμε ποιοι θα είναι οι υποψήφιοι», ανέφερε ο Τραμπ στη συνέντευξη, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

«Έχω καλές σχέσεις με τον Μπίμπι, αλλά πρέπει να είναι πιο λογικός. Είμαι έτοιμος να τον συναντήσω», πρόσθεσε.

«Γιατί ανατινάζεις κτίρια; Σταματήστε να ανατινάζετε κτίρια»

Σήμερα το πρωί, η Wall Street Journal δημοσίευσε νέες λεπτομέρειες σχετικά με τις συνομιλίες μεταξύ Τραμπ και Νετανιάχου, τις οποίες η εφημερίδα χαρακτήρισε ως «όχι τόσο φιλικές όσο ήταν παλιά». Αυτό έγινε στη σκιά της υπογραφής του μνημονίου κατανόησης μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν.

Σύμφωνα με μια πηγή που γνωρίζει το περιεχόμενο μιας τηλεφωνικής συνομιλίας μεταξύ των δύο, ο Τραμπ ήταν θυμωμένος με τον Νετανιάχου για την καταστροφή που προκλήθηκε στον Λίβανο, επιπλήττοντάς τον: «Γιατί ανατινάζεις κτίρια; Σταματήστε να ανατινάζετε κτίρια». Ο Αμερικανός πρόεδρος συνέκρινε στη συνέχεια τη ζημιά στην παγκόσμια οικονομία μετά τον πόλεμο με τη «Μεγάλη Ύφεση» της δεκαετίας του 1930.

Το ρεπορτάζ ανέφερε επίσης διαφωνίες μεταξύ Τραμπ και Νετανιάχου σχετικά με τον τρόπο που αντιμετωπίζεται το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν στο μνημόνιο συνεννόησης μεταξύ Ισραήλ και Αμερικανών. Σε μια συνομιλία, ανέφεραν οι πηγές, ο Νετανιάχου είπε στον Τραμπ για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα: «Ντόναλντ, πώς θα το επαληθεύσεις αυτό;» Σε άλλες συνομιλίες, ο Νετανιάχου παρουσίασε στον πρόεδρο ιστορικούς λόγους για να μην εμπιστεύεται τους Ιρανούς.

Σε μια άλλη περίπτωση, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Τραμπ είπε στους συμβούλους του ότι κανείς δεν μπορούσε να διαχειριστεί τον Νετανιάχου και ότι ήθελε να «βομβαρδίσει τους πάντες». Σε πρόσφατη συνέντευξή του στην Wall Street Journal, ο Τραμπ είπε για τον Νετανιάχου ότι τον θεωρούσε σπουδαίο, αλλά «μερικές φορές το παρακάνει».

Ένας ανώτερος αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης δήλωσε ότι στις συνομιλίες μεταξύ των δύο ηγετών, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ζήτησε περισσότερη στρατιωτική δράση. Ο Τραμπ, είπε, είχε βαρεθεί αυτό. «Ο Μπίμπι λέει στον πρόεδρο γιατί πρέπει να βομβαρδίσει κάτι, γιατί οι ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες γνωρίζουν πώς να το κάνουν και πότε να το κάνουν, και ο πρόεδρος ακούει. Οι συνομιλίες είναι ως επί το πλείστον οι ίδιες», είπε ο αξιωματούχος.

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