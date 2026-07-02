Το Ιράν ανακοίνωσε το πρόγραμμα της κηδείας Χαμενεΐ - Αντιπροσωπείες από 100 χώρες

Οι ιρανικές αρχές δημοσίευσαν το επίσημο πρόγραμμα της κηδείας του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, η οποία θα τελεστεί ως ένα πρώτο τμήμα της, στις 3 Ιουλίου στην Τεχεράνη.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν, στην τελετή αναμένεται να παρευρεθούν εκπρόσωποι περίπου 100 κρατών, συμπεριλαμβανομένων πρωθυπουργών, υπουργών Εξωτερικών, προέδρων κοινοβουλίων και ειδικών απεσταλμένων.

Βάσει του προγράμματος που δημοσιεύθηκε, ο δημόσιος αποχαιρετισμός θα ξεκινήσει στις 8:00 π.μ. και θα διαρκέσει μέχρι το μεσημέρι.

Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθούν συναντήσεις ξένων αντιπροσωπειών και αξιωματούχων και η κύρια τελετή έχει προγραμματιστεί για τις 14:00 με τη συμμετοχή της ηγεσίας της χώρας και ξένων προσκεκλημένων.

Ένα από τα κύρια ζητήματα παραμένει η πιθανή εμφάνιση ενός νέου Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν, του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, που δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από τα τέλη Φερβουαρίου, παρά μόνο με ηχητικά ή γραπτά μηνύματα.

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