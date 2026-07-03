Ιράν: Ξένες αντιπροσωπείες αποτίνουν φόρο τιμής στον Αλί Χαμενεΐ – Ποιες χώρες έδωσαν το «παρών»

Αντιπροσωπείες από το Κατάρ, την Τουρκία, τη Ρωσία, το Ομάν, την Αίγυπτο είναι παρούσες.

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Ιράν: Ξένες αντιπροσωπείες αποτίνουν φόρο τιμής στον Αλί Χαμενεΐ – Ποιες χώρες έδωσαν το «παρών»

Τα φέρετρα του εκλιπόντα ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ και των συγγενών του που σκοτώθηκε σε αμερικανική και ισραηλινή αεροπορική επιδρομή, έχουν τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα στο Τζαμί Mosalla Grand Mosque στην Τεχεράνη. 3 Ιουλίου 2026

AP
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  • Ξένες αντιπροσωπείες από Κατάρ, Τουρκία, Ρωσία, Ομάν και Αίγυπτο αποτίνουν φόρο τιμής στον εκλιπόντα Αλί Χαμενεΐ στην Τεχεράνη.
  • Το Πακιστάν εκπροσωπούν ο πρωθυπουργός Σεχμπάζ Σαρίφ και ο αρχηγός του στρατού Ασίμ Μουνίρ, που συμμετείχαν σε ειρηνευτικές συνομιλίες με την Τεχεράνη.
  • Στην τελετή συμμετέχουν επίσης μέλη σιιτικών οργανώσεων που υποστηρίζονται από το Ιράν, όπως η Χεζμπολάχ, η Χαμάς και η Ισλαμική Τζιχάντ.
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Σε εξέλιξη είναι η επίσημη τελετή για τους ξένους ηγέτες και τις διεθνείς αντιπροσωπείες που αποτίνουν φόρο τιμής εκλιπόντα ανώτατο ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας Αλί Χαμενεΐ, στο συγκρότημα Grand Mosalla της Τεχεράνης.

Αντιπροσωπείες από το Κατάρ, την Τουρκία, τη Ρωσία, το Ομάν, την Αίγυπτο και την Σαουδική Αραβία, μεταξύ άλλων, είναι παρούσες. Το Πακιστάν εκπροσωπεί ο πρωθυπουργός, Σεχμπάζ Σαρίφ και ο αρχηγός του στρατού, Ασίμ Μουνίρ, οι οποίοι πρωτοστάτησαν στις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ της Τεχεράνης και της Ουάσινγκτον.

Στην τελετή συμμετέχουν και μέλη των σιιτικών οργανώσεων στην περιοχή, οι οποίες στηρίζονται από το Ιράν, όπως η Χεζμπολάχ, η Χαμάς και η Ισλαμική Τζιχάντ.

Νωρίτερα ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν στάθηκε μπροστά στη σορό του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ και απέτινε φόρο τιμής. Συνοδευόταν από μέλη της κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένου του Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, προέδρου του ιρανικού κοινοβουλίου και επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας του Ιράν.

Εικόνες που μεταδόθηκαν στην κρατική τηλεόραση δείχνουν τον Ιρανό πρόεδρο να προσεύχεται μπροστά στο φέρετρο του Αλί Χαμενεΐ στον οποίο είχε τοποθετηθεί ένα μαύρο τουρμπάνι. Το συγκεκριμένο χρώμα στην σιιτική θρησκεία συμβολίζει ότι κάποιος είναι απόγονος της οικογένειας του προφήτη Μωάμεθ και γι’ αυτό έχει τον τίτλο του «Σαγίντ».

Στην αίθουσα με την σορό βρίσκονται και μέλη της οικογένειας του Αλί Χαμενεΐ αλλά έως τώρα δεν έχει εμφανιστεί ο γιος του και νέος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.

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