Κατερίνη: Γυναίκα βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της – Ίχνη από πατημασιές στα αίματα δίπλα της
Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες της Αστυνομίας στην Κατερίνη
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Θρίλερ στην Κατερίνη, μετά τον εντοπισμό νεκρής γυναίκας μέσα στην οικία της.
Το θύμα φέρει βαθύ θλαστικό τραύμα στο κεφάλι, γεγονός που έχει θέσει σε συναγερμό τις Αρχές ως προς τα αίτια του θανάτου, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.
Κλιμάκιο της Ασφάλειας Κατερίνης έχει ζητήσει τη συνδρομή του ιατροδικαστή υπηρεσίας από τη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να εκτιμηθεί αν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια, κάτι που εξετάζεται ως πιθανό σενάριο.
Στον χώρο εντοπίστηκαν ίχνη που διερευνώνται, όπως πατημασιές μέσα σε κηλίδες αίματος, καθώς και πανί σε κοντινή απόσταση από τη σορό, επίσης καλυμμένο με αίμα.
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