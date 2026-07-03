Αμφιλοχία: Τραυματίστηκε 7χρονος ενώ έπαιζε σε ράμπα ΑμεΑ στην παραλία
Αγοράκι τραυματίστηκε σε ράμπα ΑμεΑ σε παραλία και μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνειο
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- Ένας 7χρονος τραυματίστηκε στα πόδια ενώ έπαιζε πάνω στη ράμπα πρόσβασης ΑμεΑ στην ανατολική πλαζ της Αμφιλοχίας.
- Ο ανήλικος μεταφέρθηκε αρχικά με ιδιωτικό όχημα στο Νοσοκομείο Αγρινίου και στη συνέχεια στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Πατρών για περαιτέρω φροντίδα.
- Το Α' Λιμενικό Τμήμα Αμφιλοχίας διενεργεί προανάκριση για τις συνθήκες του περιστατικού.
Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ένας 7χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε ενώ βρισκόταν για μπάνιο στην ανατολική πλαζ της Αμφιλοχίας.
Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, το περιστατικό σημειώθηκε τις μεσημβρινές ώρες της Παρασκευής, όταν ο ανήλικος, την ώρα που έπαιζε πάνω στη ράμπα πρόσβασης ΑμεΑ που είναι εγκατεστημένη στην παραλία, τραυματίστηκε στα πόδια.
Αρχικά, ο 7χρονος διακομίστηκε με ιδιωτικό όχημα στο Νοσοκομείο Αγρινίου. Στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Πατρών, όπου του παρασχέθηκε η απαιτούμενη ιατρική φροντίδα.
Για τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό διενεργείται προανάκριση από το Α' Λιμενικό Τμήμα Αμφιλοχίας, το οποίο υπάγεται στο Λιμεναρχείο Πρέβεζας.