Αμφιλοχία: Τραυματίστηκε 7χρονος ενώ έπαιζε σε ράμπα ΑμεΑ στην παραλία

Snapshot Ένας 7χρονος τραυματίστηκε στα πόδια ενώ έπαιζε πάνω στη ράμπα πρόσβασης ΑμεΑ στην ανατολική πλαζ της Αμφιλοχίας.

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε αρχικά με ιδιωτικό όχημα στο Νοσοκομείο Αγρινίου και στη συνέχεια στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Πατρών για περαιτέρω φροντίδα.

Το Α' Λιμενικό Τμήμα Αμφιλοχίας διενεργεί προανάκριση για τις συνθήκες του περιστατικού. Snapshot powered by AI

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ένας 7χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε ενώ βρισκόταν για μπάνιο στην ανατολική πλαζ της Αμφιλοχίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, το περιστατικό σημειώθηκε τις μεσημβρινές ώρες της Παρασκευής, όταν ο ανήλικος, την ώρα που έπαιζε πάνω στη ράμπα πρόσβασης ΑμεΑ που είναι εγκατεστημένη στην παραλία, τραυματίστηκε στα πόδια.

Αρχικά, ο 7χρονος διακομίστηκε με ιδιωτικό όχημα στο Νοσοκομείο Αγρινίου. Στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Πατρών, όπου του παρασχέθηκε η απαιτούμενη ιατρική φροντίδα.

Για τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό διενεργείται προανάκριση από το Α' Λιμενικό Τμήμα Αμφιλοχίας, το οποίο υπάγεται στο Λιμεναρχείο Πρέβεζας.