Αμφιλοχία: Τραυματίστηκε 7χρονος ενώ έπαιζε σε ράμπα ΑμεΑ στην παραλία

Αγοράκι τραυματίστηκε σε ράμπα ΑμεΑ σε παραλία και μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνειο

Αμφιλοχία: Τραυματίστηκε 7χρονος ενώ έπαιζε σε ράμπα ΑμεΑ στην παραλία
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  • Ένας 7χρονος τραυματίστηκε στα πόδια ενώ έπαιζε πάνω στη ράμπα πρόσβασης ΑμεΑ στην ανατολική πλαζ της Αμφιλοχίας.
  • Ο ανήλικος μεταφέρθηκε αρχικά με ιδιωτικό όχημα στο Νοσοκομείο Αγρινίου και στη συνέχεια στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Πατρών για περαιτέρω φροντίδα.
  • Το Α' Λιμενικό Τμήμα Αμφιλοχίας διενεργεί προανάκριση για τις συνθήκες του περιστατικού.
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Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ένας 7χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε ενώ βρισκόταν για μπάνιο στην ανατολική πλαζ της Αμφιλοχίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, το περιστατικό σημειώθηκε τις μεσημβρινές ώρες της Παρασκευής, όταν ο ανήλικος, την ώρα που έπαιζε πάνω στη ράμπα πρόσβασης ΑμεΑ που είναι εγκατεστημένη στην παραλία, τραυματίστηκε στα πόδια.

Αρχικά, ο 7χρονος διακομίστηκε με ιδιωτικό όχημα στο Νοσοκομείο Αγρινίου. Στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Πατρών, όπου του παρασχέθηκε η απαιτούμενη ιατρική φροντίδα.

Για τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό διενεργείται προανάκριση από το Α' Λιμενικό Τμήμα Αμφιλοχίας, το οποίο υπάγεται στο Λιμεναρχείο Πρέβεζας.

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