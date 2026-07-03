Forbes: «Οι μέρες του Πούτιν στην εξουσία είναι μετρημένες»

Snapshot Το Forbes εκτιμά ότι η παραμονή του Βλαντίμιρ Πούτιν στην εξουσία είναι πιθανό να μετρά αντίστροφα λόγω του πολέμου στην Ουκρανία και εσωτερικών πιέσεων.

Οι ουκρανικές επιθέσεις με drones έχουν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στον ανεφοδιασμό της Κριμαίας, με τη γέφυρα του Κερτς να παραμένει κρίσιμο σημείο.

Η επιδείνωση της εικόνας του πολέμου πλήττει την πολιτική νομιμοποίηση του Πούτιν και φθείρει σταδιακά την αξιοπιστία του.

Υπάρχουν εσωτερικές ρωγμές στο ρωσικό στρατόπεδο, ενώ το κλίμα φόβου στις ελίτ αυξάνει την αβεβαιότητα για τη σταθερότητα της εξουσίας.

Το τέλος του Πούτιν μπορεί να προκύψει με βίαιη ανατροπή ή δημόσια δίκη, με πιθανή ανατροπή μέσα στα επόμενα τρία χρόνια αν συνεχιστεί ή επιδεινωθεί η τρέχουσα κατάσταση. Snapshot powered by AI

Το Forbes εκτιμά ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν βρίσκεται αντιμέτωπος με μια ολοένα πιο δύσκολη συγκυρία, καθώς ο πόλεμος στην Ουκρανία, οι εσωτερικές πιέσεις και η εικόνα αποδυνάμωσης του Κρεμλίνου δημιουργούν, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ένα ιδιαίτερα εύθραυστο περιβάλλον για τον Ρώσο πρόεδρο.

Ο αρθρογράφος αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο η παραμονή του στην εξουσία να μετρά αντίστροφα.

Όπως αναφέρει οι συνεχείς ουκρανικές επιθέσεις με drones έχουν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στον ανεφοδιασμό της Κριμαίας με καύσιμα, την ώρα που οι ουρές χιλιομέτρων από αυτοκίνητα στην κορύφωση της τουριστικής περιόδου ενισχύουν την αρνητική εικόνα για τη ρωσική πλευρά. Σύμφωνα με το Forbes, ο τελευταίος βασικός διάδρομος ανεφοδιασμού είναι η γέφυρα του Κερτς, η οποία παραμένει συμβολικό και επιχειρησιακό σημείο αιχμής.

Πούτιν: Η φθορά από τον πόλεμο

Παράλληλα, το άρθρο υποστηρίζει ότι η εικόνα στον πόλεμο έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς όταν οι συνέπειες γίνονται αδύνατο να αγνοηθούν από την κοινή γνώμη, τότε πλήττεται όχι μόνο η επιχειρησιακή πραγματικότητα αλλά και η πολιτική νομιμοποίηση της εξουσίας. Με αυτό το σκεπτικό, το Forbes περιγράφει μια σταδιακή φθορά της αξιοπιστίας του Πούτιν, η οποία, όπως σημειώνει, μπορεί να επιταχύνει τις εξελίξεις.

Το κείμενο στέκεται επίσης σε εσωτερικές ρωγμές στο ρωσικό στρατόπεδο, φέρνοντας ως παράδειγμα τον στρατιωτικό μπλόγκερ Αλεξάντρ Λούιν, ο οποίος φέρεται να προειδοποίησε δημόσια για ανταρσία και να ζήτησε απευθείας τηλεοπτική συνομιλία με τον Πούτιν. Το δημοσίευμα συνδέει τέτοιες κινήσεις με το κλίμα φόβου που επικρατεί στις ελίτ, οι οποίες ανησυχούν για τις δικές τους θέσεις σε περίπτωση αποσταθεροποίησης.

Σε αυτό το πλαίσιο, το δημοσίευμα θεωρεί ότι το τέλος του Πούτιν μπορεί να πάρει διαφορετικές μορφές, από μια βίαιη ανατροπή μέχρι μια δημόσια δίκη που θα τον καταστήσει αποδιοπομπαίο τράγο για τα δεινά της διακυβέρνησής του. Η τελική εκτίμηση του Forbes είναι ότι, αν η σημερινή πορεία συνεχιστεί ή επιδεινωθεί, ο Ρώσος πρόεδρος είναι πιθανό να ανατραπεί μέσα στα επόμενα τρία χρόνια.

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