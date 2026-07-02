Το Κρεμλίνο προειδοποιεί: «Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τη στρατιωτικοποίηση της Ευρώπης»

Η Ρωσία αδυνατεί να αγνοήσει το γεγονός ότι η Ευρώπη έχει εισέλθει σε τροχιά στρατιωτικοποίησης και δεσμεύεται σε μια ανοιχτή αντιπαράθεση με τη Μόσχα. Τη θέση αυτή διατύπωσε ξεκάθαρα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων στη Μόσχα, υπογραμμίζοντας ότι οι ευρωπαϊκές επιλογές εντείνουν την αστάθεια στην ήπειρο.

Τι φοβίζει το Κρεμλίνο

Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκε από το Κρεμλίνο, η σταδιακή διαμόρφωση μιας αυτόνομης αμυντικής ταυτότητας από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνδέεται άμεσα με τη υιοθέτηση επιθετικών προσανατολισμών. Ο Ντμίτρι Πεσκόφ επεσήμανε ότι η τάση αυτή είναι πλέον ορατή και αναμφισβήτητη, γεγονός που στερεί από τη ρωσική πλευρά τη δυνατότητα να παραμείνει απαθής.

Την ίδια ώρα, η Μόσχα θεωρεί ότι η στρατιωτικοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιδεινώνει το ήδη βαρύ κλίμα στις σχέσεις των δύο πλευρών.

Η ανακοίνωση έρχεται λίγες μόλις ώρες μετά την έκτακτη σύσκεψη του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, υπό τον πρόεδρο Πούτιν, που στο επίκεντρο είχε την κατάσταση στον θύλακα του Καλίνινγκραντ, το πιο δυτικό μέρος της Ρωσίας, που είναι αποκομμένο από την υπόλοιπη χώρα αφού συνορεύει στα ανατολικά με την Πολωνία και την Λιθουανία.

Διαβάστε επίσης