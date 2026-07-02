Νύχτα τρόμου: Μαζικά ρωσικά χτυπήματα στο Κίεβο, 8 νεκροί- Ουκρανικές επιθέσεις, μυστικές ασκήσεις

Snapshot Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν μαζική επίθεση στο Κίεβο με όπλα ακριβείας και επιθετικά drones, σκοτώνοντας τουλάχιστον 8 ανθρώπους και προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε κατοικημένες περιοχές.

Οι επιδρομές στόχευσαν στρατιωτικές και ενεργειακές εγκαταστάσεις στην περιοχή Κιέβου και άλλες ουκρανικές περιοχές, ως απάντηση σε ουκρανικές επιθέσεις στη Ρωσία.

Ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη επιτέθηκαν σε έξι περιοχές της ρωσικής περιφέρειας Ροστόφ, ενώ πάνω από 25 ουκρανικά drones καταρρίφθηκαν στην περιοχή αυτή και επτά στην περιοχή Λένινγκραντ.

Η Κίνα και η Ρωσία πραγματοποίησαν μυστικές κοινές στρατιωτικές ασκήσεις το Νοέμβριο του 2025 στο Πεκίνο, με συμμετοχή υψηλόβαθμων στρατιωτικών αξιωματούχων και εκπαίδευση σε ακτινοπροστασία, χημική και βιολογική προστασία.

Το Reuters επιβεβαίωσε μέσω εσωτερικών ρωσικών εγγράφων την αποστολή ρωσικής στρατιωτικής αντιπροσωπείας στην Κίνα για εκπαίδευση, προκαλώντας ανησυχίες στους ευρωπαίους εταίρους. Snapshot powered by AI

Οι Ρωσικές Ένοπλες Δυνάμεις εξαπέλυσαν μαζική επίθεση εναντίον ουκρανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων καυσίμων και ενέργειας, ανέφερε το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας.

Η επίθεση πραγματοποιήθηκε σε απάντηση στις ουκρανικές επιθέσεις σε πολιτικές υποδομές στη Ρωσία.

Σύμφωνα με ρωσικές πηγές υπέστησαν ζημιές στρατιωτικές βιομηχανικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις συμπλεγμάτων καυσίμων και ενέργειας στο Κίεβο και την περιοχή του Κιέβου. Επιπλέον, αεροπορικές επιδρομές έπληξαν υποδομές στρατιωτικών αεροδρομίων στις περιοχές Ντνιεπροπετρόφσκ, Πολτάβα, Τσερκάσι, Τσερνιχόφ και Κίεβο.

Στις επιδρομές χρησιμοποιήθηκαν όπλα ακριβείας μεγάλης εμβέλειας από αέρος, ξηράς και θάλασσας, καθώς και επιθετικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας τόνισε ότι οι επιδρομές στόχευαν στρατιωτικές και ενεργειακές εγκαταστάσεις που υποστηρίζουν το στρατιωτικό δυναμικό της Ουκρανίας.

Η ευρείας κλίμακας επιδρομή των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων στο Κίεβο στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον οκτώ ανθρώπους και τραυμάτισε «μεγάλο» αριθμό ανθρώπων, ανακοίνωσε ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης Κιέβου Τιμούρ Τκατσένκο. Ως αυτό το στάδιο, «ο απολογισμός των θυμάτων της ρωσικής επίθεσης αυξήθηκε σε 8 νεκρούς. Για ακόμη μια φορά, ο εχθρός στοχοποιεί κατοικημένες περιοχές και σκοτώνει αμάχους», ανέφερε ο αξιωματικός μέσω Telegram.

Κατά τις αρχές, πολλά κτίρια υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές· πολυκατοικία κατέρρευσε, τόνισε νωρίτερα ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο.

Russian forces carried out a massive missile attack on Ukraine's capital, Kyiv, overnight.



Numerous residential buildings have been damaged, including multiple partial building collapses. pic.twitter.com/XZEDRwc4MF — OSINTtechnical (@Osinttechnical) July 2, 2026

A multi-storey residential building in Kyiv took a direct hit from a Russian missile.



Around a dozen of Iskander and Tsirkon missiles launched by the Russians at the Ukrainian capital within the last hour. pic.twitter.com/XHWxkhIHRB — Status-6 (War & Military News) (@Archer83Able) July 1, 2026

Ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη επιτέθηκαν σε έξι περιοχές της περιοχής του Ροστόφ.

Στον αντίποδα πάνω από 25 ουκρανικά drones καταστράφηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στην περιοχή του Ροστόφ. Τα drones καταρρίφθηκαν σε έξι περιοχές της περιοχής, ανέφερε ο κυβερνήτης Γιούρι Σλιουσάρ στο κανάλι του στο Max.

Οι εν λόγω περιοχές είναι οι Τσερτκόφσκι, Βερχνεντόνσκι, Μιλέροφσκι, Μποκόφσκι, Σολόχοφσκι και Ταρασόφσκι. Δεν έχουν υπάρξει αναφορές για θύματα ή ζημιές, διευκρίνισε ο περιφερειακός κυβερνήτης.

Επτά ουκρανικά drones καταρρίφθηκαν πάνω από την περιοχή του Λένινγκραντ κατά την απόκρουση επίθεσης, ανακοίνωσε ο κυβερνήτης Αλεξάντερ Ντροζντένκο στο κανάλι του στο Max.

Ukrainian attack drones just successfully hit Russia's Kstovo oil refinery, setting a process unit ablaze. pic.twitter.com/QRNCOwQcRI — OSINTtechnical (@Osinttechnical) July 2, 2026

Κίνα και Ρωσία

Η Κίνα και η Ρωσία διεξήγαγαν από κοινού μυστικές στρατιωτικές ασκήσεις το 2025 στο πλαίσιο του πολέμου με την Ουκρανία. Αυτό αναφέρει το Reuters, επικαλούμενο πηγές.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι ασκήσεις πραγματοποιήθηκαν τον Νοέμβριο του 2025 στο Πεκίνο με τη συμμετοχή υψηλόβαθμων στρατιωτικών αξιωματούχων και από τις δύο χώρες.

Τουλάχιστον τέσσερις στρατηγοί από τη Ρωσία και την Κίνα συμμετείχαν στις ασκήσεις.

Επιπλέον, οι συμμετέχοντες εξασκήθηκαν σε ακτινοπροστασία, χημική και βιολογική προστασία.

Οι πηγές του πρακτορείου σημειώνουν ότι η συμμετοχή της στρατιωτικής ηγεσίας σε αυτό το επίπεδο έχει προκαλέσει ανησυχίες στους Ευρωπαίους εταίρους. Εν τω μεταξύ, το επίσημο Πεκίνο συνεχίζει να αρνείται ότι πραγματοποιούνται τέτοιες ασκήσεις.

Το Reuters εξέτασε ένα εσωτερικό ρωσικό έγγραφο που αναφέρεται σε μια εντολή που υπέγραψε ο Αντρέι Μπελούσοφ τον Αύγουστο του 2025. Σύμφωνα με την εντολή, μια αντιπροσωπεία των Ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων στάλθηκε στην Κίνα για να εκπαιδευτεί σε εγκαταστάσεις του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού.

Τα έγγραφα περιέχουν επίσης φωτογραφίες ρωσικού στρατιωτικού προσωπικού κατά τη διάρκεια εκπαίδευσης.