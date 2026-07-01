Ρωσία: Ο Πούτιν διέταξε έκτακτη σύσκεψη του Συμβουλίου Ασφαλείας - Το Καλίνινγκραντ στο επίκεντρο
Η ξαφνική απόφαση του Ρώσου προέδρου να συγκαλέσει εκτάκτως και με φυσική παρουσία το Συμβούλιο Ασφαλείας για τη δυτικότερη περιφέρεια της χώρας πυροδοτεί σενάρια για το περιεχόμενο των απόρρητων εισηγήσεων, σε μια περίοδο που ο ρωσικός θύλακας αποτελεί το πιο επικίνδυνο σημείο τριβής με το ΝΑΤΟ
Ο Βλαντιμίρ Πούτιν κάλεσε εκτάκτως τα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας να προσέλθουν αυτοπροσώπως στο τραπέζι των συσκέψεων σήμερα Τετάρτη, γεγονός που μαρτύρα την κρισιμότητα των συνθηκών γύρω από την Περιφέρεια του Καλίνινγκραντ. Στο επίκεντρο της κλειστής αυτής συνεδρίασης βρέθηκαν οι «άκρως απόρρητοι» κόκκινοι φάκελοι, το περιεχόμενο των οποίων σχετίζεται άμεσα με τη θωράκιση της περιοχής.
Υπενθυμίζεται ότι το Καλίνινγκραντ, γνωστό ιστορικά ως Κένιγκσμπεργκ, είναι μια στρατηγικής σημασίας πόλη-λιμάνι και το διοικητικό κέντρο της ομώνυμης περιφέρειας (Όμπλαστ). Αποτελεί έναν ρωσικό θύλακα (exclave) στη Βαλτική Θάλασσα, ο οποίος είναι γεωγραφικά πλήρως αποκομμένος από την υπόλοιπη Ρωσία και περιβάλλεται από τη Λιθουανία και την Πολωνία.
Οι εκτιμήσεις για το περιεχόμενο των απόρρητων φακέλων
Αν και επισήμως η ατζέντα άνοιξε με κοινωνικά ζητήματα και την εισήγηση της αντιπροέδρου Τατιάνα Γκολίκοβα, η σημειολογία της δια ζώσης συνάντησης δείχνει ότι οι κόκκινοι φάκελοι κρύβουν πολύ βαθύτερα ζητήματα ασφαλείας. Σύμφωνα με αναλυτές, οι αναφορές αυτές ενδέχεται να περιλαμβάνουν σχέδια αντιμετώπισης ενός πιθανού αποκλεισμού των μεταφορών, στρατιωτικά αντίμετρα για την ενίσχυση των δυνάμεων της Βαλτικής, αλλά και σενάρια διασφάλισης της ενεργειακής αυτονομίας του θύλακα.
Είναι σαφές ότι η επιλογή της Μόσχας να επικεντρωθεί στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη του Καλίνινγκραντ αποτελεί το ένα σκέλος της στρατηγικής της. Την ίδια ώρα, η ρωσική ηγεσία γνωρίζει καλά ότι η συγκεκριμένη περιοχή θεωρείται ένα από τα βασικότερα σημεία ανάφλεξης για μια ενδεχόμενη σύγκρουση μεταξύ της Ρωσίας και της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας.
Όπως ανακοινώθηκε στο παρελθόν από τον ίδιο τον Ρώσο ηγέτη, η Μόσχα είναι αποφασισμένη να υπερασπιστεί το έδαφος αυτό με κάθε διαθέσιμο μέσο, γεγονός που δίνει στις τρέχουσες συζητήσεις των αξιωματούχων έναν ξεκάθαρο χαρακτήρα αποτροπής απέναντι στις δυτικές πιέσεις.