Ρωσία: Ο Πούτιν διέταξε έκτακτη σύσκεψη του Συμβουλίου Ασφαλείας - Το Καλίνινγκραντ στο επίκεντρο

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν κάλεσε εκτάκτως τα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας να προσέλθουν αυτοπροσώπως στο τραπέζι των συσκέψεων σήμερα Τετάρτη, γεγονός που μαρτύρα την κρισιμότητα των συνθηκών γύρω από την Περιφέρεια του Καλίνινγκραντ. Στο επίκεντρο της κλειστής αυτής συνεδρίασης βρέθηκαν οι «άκρως απόρρητοι» κόκκινοι φάκελοι, το περιεχόμενο των οποίων σχετίζεται άμεσα με τη θωράκιση της περιοχής.

Ο διευθυντής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ρωσίας Αλεξάντερ Μπορτνίκοφ (αριστερά), ο Ρώσος υπουργός Εσωτερικών Βλαντιμίρ Κολοκόλτσεφ (στο κέντρο) και ο σύμβουλος του Προέδρου και πρόεδρος του Ναυτικού Συμβουλίου Νικολάι Πατρούσεφ συμμετέχουν σε συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, στο Κρεμλίνο της Μόσχας, την Τετάρτη 1 Ιουλίου 2026. Pool Sputnik Kremlin via AP

Υπενθυμίζεται ότι το Καλίνινγκραντ, γνωστό ιστορικά ως Κένιγκσμπεργκ, είναι μια στρατηγικής σημασίας πόλη-λιμάνι και το διοικητικό κέντρο της ομώνυμης περιφέρειας (Όμπλαστ). Αποτελεί έναν ρωσικό θύλακα (exclave) στη Βαλτική Θάλασσα, ο οποίος είναι γεωγραφικά πλήρως αποκομμένος από την υπόλοιπη Ρωσία και περιβάλλεται από τη Λιθουανία και την Πολωνία.

Οι εκτιμήσεις για το περιεχόμενο των απόρρητων φακέλων

Αν και επισήμως η ατζέντα άνοιξε με κοινωνικά ζητήματα και την εισήγηση της αντιπροέδρου Τατιάνα Γκολίκοβα, η σημειολογία της δια ζώσης συνάντησης δείχνει ότι οι κόκκινοι φάκελοι κρύβουν πολύ βαθύτερα ζητήματα ασφαλείας. Σύμφωνα με αναλυτές, οι αναφορές αυτές ενδέχεται να περιλαμβάνουν σχέδια αντιμετώπισης ενός πιθανού αποκλεισμού των μεταφορών, στρατιωτικά αντίμετρα για την ενίσχυση των δυνάμεων της Βαλτικής, αλλά και σενάρια διασφάλισης της ενεργειακής αυτονομίας του θύλακα.

Σε αυτή τη φωτογραφία που δημοσιοποιήθηκε από το Γραφείο Τύπου του ρωσικού Υπουργείου Άμυνας τη Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου 2025, ρωσικές δυνάμεις φορτώνουν έναν πύραυλο «Ισκάντερ» σε κινητό εκτοξευτή κατά τη διάρκεια των κοινών ρωσο-λευκορωσικών στρατιωτικών ασκήσεων σε μια τοποθεσία που δεν έχει αποκαλυφθεί στην περιοχή του Καλίνινγκραντ της Ρωσίας. Russian Defense Ministry Press Service via AP

Είναι σαφές ότι η επιλογή της Μόσχας να επικεντρωθεί στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη του Καλίνινγκραντ αποτελεί το ένα σκέλος της στρατηγικής της. Την ίδια ώρα, η ρωσική ηγεσία γνωρίζει καλά ότι η συγκεκριμένη περιοχή θεωρείται ένα από τα βασικότερα σημεία ανάφλεξης για μια ενδεχόμενη σύγκρουση μεταξύ της Ρωσίας και της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας.

⚡️Putin urgently convened the Security Council over Kaliningrad



On the table — “top secret” red folders. We suggested what might be inside them.



Usually, such meetings are held on Fridays and via video link, but this time they were gathered on Wednesday and in person.… pic.twitter.com/4YsVNd4I47 — NEXTA (@nexta_tv) July 1, 2026

Όπως ανακοινώθηκε στο παρελθόν από τον ίδιο τον Ρώσο ηγέτη, η Μόσχα είναι αποφασισμένη να υπερασπιστεί το έδαφος αυτό με κάθε διαθέσιμο μέσο, γεγονός που δίνει στις τρέχουσες συζητήσεις των αξιωματούχων έναν ξεκάθαρο χαρακτήρα αποτροπής απέναντι στις δυτικές πιέσεις.