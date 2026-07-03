Βουλιαγμένη: Η στιγμή της βύθισης του ταχύπλοου - Διασώθηκαν οι τέσσερις επιβαίνοντες

Snapshot Ταχύπλοο σκάφος τυλίχθηκε στις φλόγες και βυθίστηκε ανοιχτά της Βουλιαγμένης, με τους τέσσερις επιβαίνοντες να διασώζονται χωρίς απώλειες.

Οι επιβάτες, ένας 63χρονος και τρεις 22χρονοι, περισυνελέγησαν από ιστιοφόρο και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο Λιμενικό Τμήμα Παλαιάς Φώκαιας.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν δύο πυροσβεστικά πλοιάρια και δύο ιδιωτικά σκάφη με στελέχη του Λιμενικού Σώματος.

Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα και διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Ο πρόεδρος της Π.Ε.Π.Ι.Ε.Θ. υπογράμμισε τη σημασία της πρόληψης, της εκπαίδευσης και της συντήρησης για την ασφάλεια στις ελληνικές θάλασσες. Snapshot powered by AI

Στον βυθό κατέληξε τελικά το ταχύπλοο σκάφος που τυλίχθηκε στις φλόγες το πρωί της Παρασκευής στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Βουλιαγμένης, παρά την άμεση επέμβαση των αρχών και των παρακείμενων σκαφών.

Όπως έκανε γνωστό το Λιμενικό, οι τέσσερις επιβαίνοντες διασώθηκαν γρήγορα από ένα διερχόμενο ιστιοφόρο, χωρίς να κινδυνεύσει η ζωή τους. Πρόκειται για τον 63χρονο κυβερνήτη και τρεις 22χρονους, οι οποίοι παρελήφθησαν από πλωτό περιπολικό και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο Λιμενικό Τμήμα της Παλαιάς Φώκαιας. Εκεί διενεργείται πλέον η σχετική προανάκριση για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς.

Ακολουθεί το βίντεο που καταγράφει τη στιγμή της βύθισης:





Βίντεο που καταγράφει τη στιγμή της πυρκαγιάς δείχνει το ταχύπλοο να έχει τυλιχθεί στις φλόγες, ενώ πυκνοί καπνοί υψώνονται πάνω από τη θαλάσσια περιοχή. Το οπτικό υλικό αποτυπώνει τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν μέχρι να ξεκινήσει η επιχείρηση των αρμόδιων Αρχών.

Στο ταχύπλοο επέβαιναν τέσσερα άτομα, τα οποία απομακρύνθηκαν έγκαιρα από το σκάφος και περισυνελέγησαν από παραπλέον ιδιωτικό σκάφος που βρισκόταν κοντά στο σημείο.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν άμεσα δύο σκάφη του Λιμενικού, δύο της Πυροσβεστικής, ενώ βοήθεια πρόσφεραν και δύο ιδιωτικά σκάφη.

Τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα και διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Γεώργιος Βάλλης στο Newsbomb: «Η πρόληψη είναι το σημαντικότερο μέσο προστασίας στη θάλασσα»

Με αφορμή το νέο περιστατικό, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών (Π.Ε.Π.Ι.Ε.Θ.), Cpt. Dr. Γεώργιος Βάλλης, μιλώντας στο Newsbomb, εξέφρασε τον προβληματισμό του για την αυξανόμενη συχνότητα θαλάσσιων ατυχημάτων που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα στον χώρο των σκαφών αναψυχής.

«Η ασφάλεια στη θάλασσα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά αποτέλεσμα σωστής πρόληψης, τακτικής και επαγγελματικής συντήρησης των σκαφών, καθώς και της παρουσίας εξειδικευμένων πληρωμάτων καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Η προστασία της ανθρώπινης ζωής πρέπει να αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα και βασική προϋπόθεση για την ασφαλή λειτουργία και τη βιώσιμη ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού και του yachting στη χώρα μας», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος τόνισε ότι «η επένδυση στην πρόληψη, στην εκπαίδευση των πληρωμάτων και στη συστηματική συντήρηση των σκαφών αποτελεί τον αποτελεσματικότερο τρόπο για τη μείωση των ατυχημάτων και την ενίσχυση της ασφάλειας στις ελληνικές θάλασσες».

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