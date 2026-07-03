Φωτιά σε ταχύπλοο σκάφος στη Βουλιαγμένη
Στο σκάφος επέβαιναν τέσσερα άτομα τα οποία είναι καλά στην υγεία τους
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Πυρκαγιά ξέσπασε το πρωί της Παρασκευής (3/7) σε ταχύπλοο σκάφος στην θαλάσσια περιοχή της Βουλιαγμένης.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σκάφος επέβαιναν τέσσερα άτομα, οι οποίοι περισυλλέχθησαν από άλλο σκάφος που βρισκόταν κοντά.
Και οι τέσσερις επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους.
Στην περιοχή μεταβαίνουν δύο πλοιάρια της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και δύο ιδιωτικά σκάφη με στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
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