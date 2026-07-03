Καβάλα: Φωτιά σε δασική έκταση κοντά στην Εγνατία Οδό – «Λαμπάδιασε» όχημα και επεκτάθηκε

Για την αντιμετώπιση του περιστατικού επιχειρούν και εναέρια μέσα

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Καβάλα: Φωτιά σε δασική έκταση κοντά στην Εγνατία Οδό – «Λαμπάδιασε» όχημα και επεκτάθηκε
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Φωτιά ξέσπασε σε όχημα στην Καβάλα και επεκτάθηκε σε παρακείμενη δασική έκταση.
  • Στην κατάσβεση συμμετέχουν 29 πυροσβέστες, 3 οχήματα, 2 ομάδες δασοκομάντος και 2 πυροσβεστικά αεροσκάφη.
  • Εθελοντές πυροσβέστες και υδροφόρες της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης συνδράμουν στην επιχείρηση.
  • Ειδικό Ανακριτικό Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού μεταβαίνει στην περιοχή για να ερευνήσει τα αίτια της πυρκαγιάς.
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Συναγερμός σήμανε το πρωί της Παρασκευής (3/7) στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, έπειτα από φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην Καβάλα.

Όπως αναφέρει το thestival.gr, το συμβάν σημειώθηκε λίγο μετά τις 10:30 το πρωί της Παρασκευής (3/7), όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες όχημα εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε όχημα που κινούνταν στην Εγνατία Οδό. Οι φλόγες ξέφυγαν και γρήγορα επεκτάθηκαν σε παρακείμενη δασική βλάστηση.

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής – Σηκώθηκαν αεροσκάφη

Η κινητοποίηση των επίγειων και εναέριων δυνάμεων του Πυροσβεστικού Σώματος λόγω του κινδύνου επέκτασης της πυρκαγιάς ήταν άμεση και ισχυρή.

Στο σημείο επιχειρούν αυτή την ώρα 29 πυροσβέστες με 3 οχήματα, 2 ομάδες «δασοκομάντος» της 21ης ΕΜΟΔΕ, 2 πυροσβεστικά αεροσκάφη που πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού από αέρος. Πολύτιμη είναι η συνδρομή από εθελοντές πυροσβέστες, καθώς και από υδροφόρες της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Στην περιοχή μεταβαίνει ήδη ειδικό Ανακριτικό Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) Καβάλας, προκειμένου να διενεργήσει προανάκριση, να εξετάσει τα αίτια που προκάλεσαν την αρχική ανάφλεξη στο όχημα και να ρίξει φως στις συνθήκες του συμβάντος.

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