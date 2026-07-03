Θεσσαλονίκη: Απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές Κασσάνδρας και Σιθωνίας
Η απαγόρευση θα ισχύσει λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς
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- Απαγόρευση κυκλοφορίας θα ισχύσει την Παρασκευή 3 Ιουλίου σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασσάνδρας και Σιθωνίας λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς.
- Η απαγόρευση αφορά πεζούς και τροχοφόρα από τις 08:00 έως τις 20:00.
- Στον Δήμο Κασσάνδρας η απαγόρευση καλύπτει τη χερσόνησο Κασσάνδρας, την κορυφογραμμή από Κασσανδρινό έως Αγία Παρασκευή, καθώς και τις περιοχές «Αράπης» και «Χαλκοβούνι» της Τ.Κ. Παλιουρίου.
- Στον Δήμο Σιθωνίας η απαγόρευση ισχύει στη χερσόνησο Σιθωνίας στην κορυφογραμμή Δραγουνδέλι, από τον Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό έως τη Συκιά.
Απαγόρευση κυκλοφορίας θα ισχύσει σήμερα, Παρασκευή, 3 Ιουλίου, σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασσάνδρας και Σιθωνίας, λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς (Δείκτης Επικινδυνότητας 3).
Συγκεκριμένα με απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Χαλκιδικής, από τις 08:00 το πρωί έως τις 20:00 το βράδυ της Παρασκευής θα ισχύσει απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων στις εξής περιοχές:
- Δήμος Κασσάνδρας: Χερσόνησος Κασσάνδρας – «Κορυφογραμμή» (από Κασσανδρινό έως Αγία Παρασκευή), «Αράπης» και «Χαλκοβούνι» της Τ.Κ. Παλιουρίου.
- Δήμος Σιθωνίας: Χερσόνησος Σιθωνίας – Κορυφογραμμή Δραγουνδέλι, από τον Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό έως τη Συκιά.
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