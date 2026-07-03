Θεσσαλονίκη: Απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές Κασσάνδρας και Σιθωνίας

Snapshot Απαγόρευση κυκλοφορίας θα ισχύσει την Παρασκευή 3 Ιουλίου σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασσάνδρας και Σιθωνίας λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς.

Η απαγόρευση αφορά πεζούς και τροχοφόρα από τις 08:00 έως τις 20:00.

Στον Δήμο Κασσάνδρας η απαγόρευση καλύπτει τη χερσόνησο Κασσάνδρας, την κορυφογραμμή από Κασσανδρινό έως Αγία Παρασκευή, καθώς και τις περιοχές «Αράπης» και «Χαλκοβούνι» της Τ.Κ. Παλιουρίου.

Στον Δήμο Σιθωνίας η απαγόρευση ισχύει στη χερσόνησο Σιθωνίας στην κορυφογραμμή Δραγουνδέλι, από τον Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό έως τη Συκιά. Snapshot powered by AI

Απαγόρευση κυκλοφορίας θα ισχύσει σήμερα, Παρασκευή, 3 Ιουλίου, σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασσάνδρας και Σιθωνίας, λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς (Δείκτης Επικινδυνότητας 3).

Συγκεκριμένα με απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Χαλκιδικής, από τις 08:00 το πρωί έως τις 20:00 το βράδυ της Παρασκευής θα ισχύσει απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων στις εξής περιοχές: