Θεσσαλονίκη: Απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές Κασσάνδρας και Σιθωνίας

Η απαγόρευση θα ισχύσει λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς

Γιάννης Φιλιππάκος

Θεσσαλονίκη: Απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές Κασσάνδρας και Σιθωνίας
Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Απαγόρευση κυκλοφορίας θα ισχύσει την Παρασκευή 3 Ιουλίου σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασσάνδρας και Σιθωνίας λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς.
  • Η απαγόρευση αφορά πεζούς και τροχοφόρα από τις 08:00 έως τις 20:00.
  • Στον Δήμο Κασσάνδρας η απαγόρευση καλύπτει τη χερσόνησο Κασσάνδρας, την κορυφογραμμή από Κασσανδρινό έως Αγία Παρασκευή, καθώς και τις περιοχές «Αράπης» και «Χαλκοβούνι» της Τ.Κ. Παλιουρίου.
  • Στον Δήμο Σιθωνίας η απαγόρευση ισχύει στη χερσόνησο Σιθωνίας στην κορυφογραμμή Δραγουνδέλι, από τον Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό έως τη Συκιά.
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Απαγόρευση κυκλοφορίας θα ισχύσει σήμερα, Παρασκευή, 3 Ιουλίου, σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασσάνδρας και Σιθωνίας, λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς (Δείκτης Επικινδυνότητας 3).

Συγκεκριμένα με απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Χαλκιδικής, από τις 08:00 το πρωί έως τις 20:00 το βράδυ της Παρασκευής θα ισχύσει απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων στις εξής περιοχές:

  • Δήμος Κασσάνδρας: Χερσόνησος Κασσάνδρας – «Κορυφογραμμή» (από Κασσανδρινό έως Αγία Παρασκευή), «Αράπης» και «Χαλκοβούνι» της Τ.Κ. Παλιουρίου.
  • Δήμος Σιθωνίας: Χερσόνησος Σιθωνίας – Κορυφογραμμή Δραγουνδέλι, από τον Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό έως τη Συκιά.
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