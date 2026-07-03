Η στιγμή που ταχύπλοο τυλίγεται στις φλόγες ανοιχτά της Βουλιαγμένης - Δείτε βίντεο

Snapshot Πυρκαγιά ξέσπασε σε ταχύπλοο ανοιχτά της Βουλιαγμένης το πρωί της Παρασκευής 3/7, με άμεση κινητοποίηση Λιμενικού και Πυροσβεστικής.

Τέσσερα άτομα που επέβαιναν στο σκάφος απομακρύνθηκαν έγκαιρα και διασώθηκαν χωρίς τραυματισμούς από παραπλέον ιδιωτικό σκάφος.

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν δύο πυροσβεστικά πλοιάρια και δύο ιδιωτικά σκάφη με στελέχη του Λιμενικού.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές και παραμένουν άγνωστα.

Ο πρόεδρος της Π.Ε.Π.Ι.Ε.Θ. υπογράμμισε την ανάγκη πρόληψης, εκπαίδευσης πληρωμάτων και συστηματικής συντήρησης των σκαφών για τη μείωση των θαλάσσιων ατυχημάτων. Snapshot powered by AI

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το πρωί της Παρασκευής (3/7) σε ταχύπλοο σκάφος που έπλεε στη θαλάσσια περιοχή της Βουλιαγμένης, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση του Λιμενικού Σώματος και της Πυροσβεστικής.

Βίντεο που καταγράφει τη στιγμή της πυρκαγιάς δείχνει το ταχύπλοο να έχει τυλιχθεί στις φλόγες, ενώ πυκνοί καπνοί υψώνονται πάνω από τη θαλάσσια περιοχή. Το οπτικό υλικό αποτυπώνει τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν μέχρι να ξεκινήσει η επιχείρηση των αρμόδιων Αρχών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο ταχύπλοο επέβαιναν τέσσερα άτομα, τα οποία απομακρύνθηκαν έγκαιρα από το σκάφος και περισυνελέγησαν από παραπλέον ιδιωτικό σκάφος που βρισκόταν κοντά στο σημείο.

Και οι τέσσερις επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους, χωρίς να έχει αναφερθεί κάποιος τραυματισμός.

Για την αντιμετώπιση του περιστατικού κινητοποιήθηκαν δύο πυροσβεστικά πλοιάρια, καθώς και δύο ιδιωτικά σκάφη με στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, τα οποία επιχείρησαν για την κατάσβεση της φωτιάς και την ασφάλεια της θαλάσσιας κυκλοφορίας.

Τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα και διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Γεώργιος Βάλλης στο Newsbomb: «Η πρόληψη είναι το σημαντικότερο μέσο προστασίας στη θάλασσα»

Με αφορμή το νέο περιστατικό, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών (Π.Ε.Π.Ι.Ε.Θ.), Cpt. Dr. Γεώργιος Βάλλης, μιλώντας στο Newsbomb, εξέφρασε τον προβληματισμό του για την αυξανόμενη συχνότητα θαλάσσιων ατυχημάτων που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα στον χώρο των σκαφών αναψυχής.

«Η ασφάλεια στη θάλασσα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά αποτέλεσμα σωστής πρόληψης, τακτικής και επαγγελματικής συντήρησης των σκαφών, καθώς και της παρουσίας εξειδικευμένων πληρωμάτων καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Η προστασία της ανθρώπινης ζωής πρέπει να αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα και βασική προϋπόθεση για την ασφαλή λειτουργία και τη βιώσιμη ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού και του yachting στη χώρα μας», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος τόνισε ότι «η επένδυση στην πρόληψη, στην εκπαίδευση των πληρωμάτων και στη συστηματική συντήρηση των σκαφών αποτελεί τον αποτελεσματικότερο τρόπο για τη μείωση των ατυχημάτων και την ενίσχυση της ασφάλειας στις ελληνικές θάλασσες».

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