Φωτιά σε ταχύπλοο στη Βουλιαγμένη: Νέο βίντεο της Πυροσβεστικής από τη στιγμή της κατάσβεσης

Μέχρι στιγμής, τα αίτια που οδήγησαν στην εκδήλωση της φωτιάς παραμένουν άγνωστα και διερευνώνται

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Φωτιά σε ταχύπλοο στη Βουλιαγμένη: Νέο βίντεο της Πυροσβεστικής από τη στιγμή της κατάσβεσης
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Εκδηλώθηκε φωτιά σε γιοτ ανοιχτά του όρμου της Παλαιάς Φώκαιας.
  • Στην κατάσβεση συμμετείχε το νέο πυροσβεστικό ταχύπλοο σκάφος τύπου RAFNAR (FIFI 45).
  • Το ταχύπλοο σκάφος εδρεύει στον Λιμενικό Πυροσβεστικό Σταθμό Λαυρίου.
  • Η Πυροσβεστική δημοσιοποίησε βίντεο από την επιχείρηση κατάσβεσης.
Snapshot powered by AI

Φωτιά εν πλω εκδηλώθηκε σε γιοτ ανοιχτά του όρμου της Παλαιάς Φώκαιας το πρωί της Παρασκευής (3/7).

Στο σημείο έσπευσε άμεσα δύναμη της πυροσβεστικής με το νεοαποκτηθέν πυροσβεστικό ταχύπλοο σκάφος του Πυροσβεστικού Σώματος, τύπου RAFNAR (FIFI 45), το οποίο εδρεύει στον νέο Λιμενικό Πυροσβεστικό Σταθμό Λαυρίου και προέβη στην κατάσβεση της φωτιάς.

Δείτε παρακάτω το βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η Πυροσβεστική:

Τα ταχύπλοα τύπου Rafnar 1200, μήκους 12 μέτρων, διαθέτουν εντυπωσιακή ισχύ άνω των 1.000 ίππων.

Τα συγκεκριμένα σκάφη είναι αποκλειστικά σχεδιασμένα για ειδικές επιχειρήσεις, όπως η άμεση επέμβαση σε μαρίνες και λιμάνια και η ταχεία απομάκρυνση πολιτών, που βρίσκονται σε κίνδυνο, ενώ συνοδεύονται από τρέιλερ μεταφοράς για μέγιστη ευελιξία.

Ο σχεδιασμός τους επιτρέπει τη διενέργεια απαιτητικών αποστολών έρευνας, διάσωσης αλλά και πυρόσβεσης, ακόμα και σε περιβάλλοντα με εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες.

Καλά στην υγεία τους οι επιβαίνοντες του γιοτ

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο ταχύπλοο επέβαιναν τέσσερα άτομα, τα οποία απομακρύνθηκαν έγκαιρα από το σκάφος και περισυνελέγησαν από παραπλέον ιδιωτικό σκάφος που βρισκόταν κοντά στο σημείο.

Και οι τέσσερις επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους, χωρίς να έχει αναφερθεί κάποιος τραυματισμός.

Για την αντιμετώπιση του περιστατικού κινητοποιήθηκαν δύο πυροσβεστικά πλοιάρια, καθώς και δύο ιδιωτικά σκάφη με στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, τα οποία επιχείρησαν για την κατάσβεση της φωτιάς και την ασφάλεια της θαλάσσιας κυκλοφορίας.

Τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα και διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Γεώργιος Βάλλης στο Newsbomb: «Η πρόληψη είναι το σημαντικότερο μέσο προστασίας στη θάλασσα»

Με αφορμή το νέο περιστατικό, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών (Π.Ε.Π.Ι.Ε.Θ.), Cpt. Dr. Γεώργιος Βάλλης, μιλώντας στο Newsbomb, εξέφρασε τον προβληματισμό του για την αυξανόμενη συχνότητα θαλάσσιων ατυχημάτων που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα στον χώρο των σκαφών αναψυχής.

«Η ασφάλεια στη θάλασσα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά αποτέλεσμα σωστής πρόληψης, τακτικής και επαγγελματικής συντήρησης των σκαφών, καθώς και της παρουσίας εξειδικευμένων πληρωμάτων καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Η προστασία της ανθρώπινης ζωής πρέπει να αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα και βασική προϋπόθεση για την ασφαλή λειτουργία και τη βιώσιμη ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού και του yachting στη χώρα μας», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος τόνισε ότι «η επένδυση στην πρόληψη, στην εκπαίδευση των πληρωμάτων και στη συστηματική συντήρηση των σκαφών αποτελεί τον αποτελεσματικότερο τρόπο για τη μείωση των ατυχημάτων και την ενίσχυση της ασφάλειας στις ελληνικές θάλασσες».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:18ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Προειδοποίησαν την Πολωνία ότι οι Ρώσοι ετοιμάζουν ένοπλη προβοκάτσια για να τεστάρουν το ΝΑΤΟ

17:16ΚΟΣΜΟΣ

Το πιο τρελό δείπνο στον κόσμο: Έφαγαν ενώ έπεφταν από τα 13.000 πόδια – Βίντεο

17:13ΥΓΕΙΑ

Σημαντική καθυστέρηση στην αποζημίωση βιοδεικτών - Ογκολογικοί ασθενείς στερούνται στοχευμένες θεραπείες

17:10ΕΛΛΑΔΑ

Πετράλωνα: «Ζούμε έναν εφιάλτη, θέλουμε βοήθεια να ανακτήσουμε κειμήλια», λέει ένοικος

17:07ΚΟΣΜΟΣ

Kjell Nilsson: Πέθανε ο Λόρδος Humungus του Mad Max - Η συγκλονιστική απόφασή του για την ασθένειά του

16:57ΕΛΛΑΔΑ

Κόρινθος: Φωτιά στο Σπαθοβούνι - Μήνυμα από το 112 - Βίντεο - Εικόνες

16:54ΕΛΛΑΔΑ

Παναγιώτης Νέστορας: «Θέλω η απώλεια της γυναίκας μου να είναι η τελευταία»

16:51ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Τούρκος δραπέτης ευθύνεται για το μακελειό στο Στάντε - Κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση της κόρης του

16:49ΚΟΣΜΟΣ

Αυτή είναι η βομβίστρια με το τατουάζ φιδιού, που ανατίναξε τον Ουκρανό ολιγάρχη - Πώς συνδέεται με την άγρια δολοφονία στο Μπαλί

16:44ΕΛΛΑΔΑ

Η επιστροφή των Ελλήνων: Για πρώτη φορά καταγράφεται θετικό ισοζύγιο μετά το 2009

16:37ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Ξένες αντιπροσωπείες αποτίνουν φόρο τιμής στον Αλί Χαμενεΐ – Ποιες χώρες έδωσαν το «παρών»

16:32ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Μενίδι: Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής - Οριοθετήθηκε και είναι χωρίς ενεργό μέτωπο

16:31ΚΟΣΜΟΣ

Λαγκάρντ: «Θα παραιτηθώ πριν από το 2027 για να βοηθήσω τη Γαλλία στις προεδρικές εκλογές»

16:28ΕΛΛΑΔΑ

Λασίθι: Ένοχος μετά από 17 χρόνια για τη δολοφονία της Jean Hanlon - Ποινή κάθειρξης 10 ετών

16:20ΚΟΣΜΟΣ

Διαφθορά στην Ουκρανία: Το τηλεφώνημα που «γλίτωσε» τους γονείς του Ζελένσκι για «δώρα» $11.000.000

16:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Μονόδρομος η παραίτηση Ντόκου 

16:06ΕΛΛΑΔΑ

Υπό έλεγχο η φωτιά στα Κανάλια Μουζακίου στην Καρδίτσα

16:04ΚΟΣΜΟΣ

MV Hondius: Έληξε η καραντίνα και για τον τελευταίο επιβάτη με χανταϊό μετά από 42 μέρες

16:02ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε ταχύπλοο στη Βουλιαγμένη: Νέο βίντεο της Πυροσβεστικής από τη στιγμή της κατάσβεσης

16:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Έτσι λειτουργεί το μικροτσίπ που... ακύρωσε το γκολ της Κροατίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:32ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Μενίδι: Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής - Οριοθετήθηκε και είναι χωρίς ενεργό μέτωπο

10:50LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: «Είναι ό,τι χειρότερο μου έχει συμβεί» - Ο λόγος που πήγε στο νοσοκομείο

16:49ΚΟΣΜΟΣ

Αυτή είναι η βομβίστρια με το τατουάζ φιδιού, που ανατίναξε τον Ουκρανό ολιγάρχη - Πώς συνδέεται με την άγρια δολοφονία στο Μπαλί

16:57ΕΛΛΑΔΑ

Κόρινθος: Φωτιά στο Σπαθοβούνι - Μήνυμα από το 112 - Βίντεο - Εικόνες

14:19ΕΛΛΑΔΑ

Χρυσές λίρες, πολυτελή ρολόγια, χλιδάτη ζωή: Τι πρόδωσε τους απατεώνες που παρίσταναν τα στελέχη της ΔΕΔΔΗΕ – Πάνω από 1,6 ευρώ τα κέρδη τους

14:56ΕΛΛΑΔΑ

Κηδεία Βασίλη Λεβέντη: Σε κλίμα οδύνης το τελευταίο αντίο - Τα συγκινητικά λόγια του γιου του

15:12LIFESTYLE

Ναταλία Λιονάκη: Το ιεραποστολικό έργο στην Αφρική και οι δύο μονές που μοιράζει τη ζωή της - Νέες φωτογραφίες

11:30ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτο βίντεο από την Κρήτη με λαγοκέφαλους να αλληλοκατασπαράζονται

10:37LIFESTYLE

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή έκλεισε τη σεζόν και αποχαιρέτησε δύο συνεργάτες

11:36ΚΑΙΡΟΣ

Προειδοποίηση ΟΗΕ για El Niño: «Θα έχει υψηλή ένταση μεταξύ Ιουλίου και Σεπτεμβρίου» - Πώς επηρεάζεται η Ελλάδα

22:27WHAT THE FACT

«Χρονοταξιδιώτης» εντοπίστηκε σε φωτογραφία παραλίας του 1943 να κρατά… κινητό;

16:37ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Ξένες αντιπροσωπείες αποτίνουν φόρο τιμής στον Αλί Χαμενεΐ – Ποιες χώρες έδωσαν το «παρών»

15:55ΕΛΛΑΔΑ

Χαλάνδρι: Υπό την επήρεια αλκοόλ ο 17χρονος που έπεσε από το μπαλκόνι; Τι εξετάζουν οι αρχές

10:01ΚΟΣΜΟΣ

Ονειρεύονται υπεροχή στον αέρα οι Τούρκοι με F-35, Eurofighter και ΚΑΑΝ, αλλά η αλήθεια διαφέρει - Κάζο από το Κατάρ

17:07ΚΟΣΜΟΣ

Kjell Nilsson: Πέθανε ο Λόρδος Humungus του Mad Max - Η συγκλονιστική απόφασή του για την ασθένειά του

16:02ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε ταχύπλοο στη Βουλιαγμένη: Νέο βίντεο της Πυροσβεστικής από τη στιγμή της κατάσβεσης

07:06ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτός είναι ο Βούλγαρος που παρίστανε τον… αστυνομικό και εξαπατούσε πολίτες – «Άρπαξε» πάνω από 690.000 ευρώ σε 15 μήνες

11:28ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη στην κηδεία του Μιχάλη Μόσιου: Τραγικές φιγούρες η σύζυγος και τα παιδιά του ηθοποιού

13:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για συντάξεις χηρείας: Δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ

14:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Υβριδική επίθεση, καμιά διαρροή απόρρητης πληροφορίας»: Τι λέει η κυβέρνηση για τη φάρσα Ρώσων στον Θάνο Ντόκο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ