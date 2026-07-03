Φωτιά σε ταχύπλοο στη Βουλιαγμένη: Νέο βίντεο της Πυροσβεστικής από τη στιγμή της κατάσβεσης

Snapshot Εκδηλώθηκε φωτιά σε γιοτ ανοιχτά του όρμου της Παλαιάς Φώκαιας.

Στην κατάσβεση συμμετείχε το νέο πυροσβεστικό ταχύπλοο σκάφος τύπου RAFNAR (FIFI 45).

Το ταχύπλοο σκάφος εδρεύει στον Λιμενικό Πυροσβεστικό Σταθμό Λαυρίου.

Η Πυροσβεστική δημοσιοποίησε βίντεο από την επιχείρηση κατάσβεσης. Snapshot powered by AI

Φωτιά εν πλω εκδηλώθηκε σε γιοτ ανοιχτά του όρμου της Παλαιάς Φώκαιας το πρωί της Παρασκευής (3/7).

Στο σημείο έσπευσε άμεσα δύναμη της πυροσβεστικής με το νεοαποκτηθέν πυροσβεστικό ταχύπλοο σκάφος του Πυροσβεστικού Σώματος, τύπου RAFNAR (FIFI 45), το οποίο εδρεύει στον νέο Λιμενικό Πυροσβεστικό Σταθμό Λαυρίου και προέβη στην κατάσβεση της φωτιάς.

Δείτε παρακάτω το βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η Πυροσβεστική:

Τα ταχύπλοα τύπου Rafnar 1200, μήκους 12 μέτρων, διαθέτουν εντυπωσιακή ισχύ άνω των 1.000 ίππων.

Τα συγκεκριμένα σκάφη είναι αποκλειστικά σχεδιασμένα για ειδικές επιχειρήσεις, όπως η άμεση επέμβαση σε μαρίνες και λιμάνια και η ταχεία απομάκρυνση πολιτών, που βρίσκονται σε κίνδυνο, ενώ συνοδεύονται από τρέιλερ μεταφοράς για μέγιστη ευελιξία.

Ο σχεδιασμός τους επιτρέπει τη διενέργεια απαιτητικών αποστολών έρευνας, διάσωσης αλλά και πυρόσβεσης, ακόμα και σε περιβάλλοντα με εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες.

Καλά στην υγεία τους οι επιβαίνοντες του γιοτ

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο ταχύπλοο επέβαιναν τέσσερα άτομα, τα οποία απομακρύνθηκαν έγκαιρα από το σκάφος και περισυνελέγησαν από παραπλέον ιδιωτικό σκάφος που βρισκόταν κοντά στο σημείο.

Και οι τέσσερις επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους, χωρίς να έχει αναφερθεί κάποιος τραυματισμός.

Για την αντιμετώπιση του περιστατικού κινητοποιήθηκαν δύο πυροσβεστικά πλοιάρια, καθώς και δύο ιδιωτικά σκάφη με στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, τα οποία επιχείρησαν για την κατάσβεση της φωτιάς και την ασφάλεια της θαλάσσιας κυκλοφορίας.

Τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα και διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Γεώργιος Βάλλης στο Newsbomb: «Η πρόληψη είναι το σημαντικότερο μέσο προστασίας στη θάλασσα»

Με αφορμή το νέο περιστατικό, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών (Π.Ε.Π.Ι.Ε.Θ.), Cpt. Dr. Γεώργιος Βάλλης, μιλώντας στο Newsbomb, εξέφρασε τον προβληματισμό του για την αυξανόμενη συχνότητα θαλάσσιων ατυχημάτων που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα στον χώρο των σκαφών αναψυχής.

«Η ασφάλεια στη θάλασσα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά αποτέλεσμα σωστής πρόληψης, τακτικής και επαγγελματικής συντήρησης των σκαφών, καθώς και της παρουσίας εξειδικευμένων πληρωμάτων καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Η προστασία της ανθρώπινης ζωής πρέπει να αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα και βασική προϋπόθεση για την ασφαλή λειτουργία και τη βιώσιμη ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού και του yachting στη χώρα μας», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος τόνισε ότι «η επένδυση στην πρόληψη, στην εκπαίδευση των πληρωμάτων και στη συστηματική συντήρηση των σκαφών αποτελεί τον αποτελεσματικότερο τρόπο για τη μείωση των ατυχημάτων και την ενίσχυση της ασφάλειας στις ελληνικές θάλασσες».

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